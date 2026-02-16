ICONSPORT_270646_0294

Lens favori pour le titre, le PSG n'est pas au niveau

Lens16 févr. , 11:30
parCorentin Facy
1
Lens a profité de cette 22e journée de Ligue 1 pour repasser en tête du championnat. Fort de sa victoire face au Paris FC samedi soir, les Sang et Or en profité de la défaite du champion d’Europe à Rennes.
Le mano a mano se poursuit entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain en tête de la Ligue 1. Leader au début du week-end, l’équipe de Luis Enrique a cédé sa première place au RC Lens à l’issue de la 22e journée. Le PSG s’est incliné à Rennes vendredi soir, une aubaine pour les Sang et Or, larges vainqueurs du Paris FC au stade Jean-Bouin samedi (0-5). Pierre Sage refuse de l’avouer pour le moment, préférant évoquer la qualification directe pour la Ligue des Champions, mais Lens est en très bonne posture pour le titre et risque d’embêter le Paris SG jusqu’à la dernière journée.
L’ancien président lensois Gervais Martel y croit plus que jamais car selon lui, l’irrégularité du Paris Saint-Germain, qui va en plus avoir la Ligue des Champions à gérer, est une vraie chance pour Lens de rafler la mise et d’écrire l’histoire en mai prochain. « Il y a deux mois, je disais que c'était possible d'être champion. Alors aujourd'hui... Quand on voit l'irrégularité du PSG et qu'on les reçoit... J'ai l'impression que rien ne peut arriver à cette équipe » s’enflamme l’ancien président du Racing dans les colonnes de L’Equipe avant de poursuivre.
Quand on voit l'irrégularité du PSG et qu'on les reçoit...
- Gervais Martel, ex-président du RC Lens
« À chaque match, je vois un rouleau compresseur. Il manquait trois joueurs à notre défense au PFC (5-0, samedi) ? Ça ne s'est pas vu. Au milieu et devant, ils créent le danger dès qu'ils ont la balle. Cette équipe est homogène. Avec le PSG, il faut toujours rester prudent mais on ne peut pas se cacher. Déjà, être dans les trois premiers, c'est le minimum. Je suis vachement confiant quand on voit la difficulté des autres, voire la médiocrité de certains » affirme Gervais Martel, rassuré de voir l’OL et l’OM à distance et de constater que le PSG lâche régulièrement des points.
De quoi espérer une fin de saison en apothéose pour Lens, dont l’équipe affiche un niveau impressionnant depuis plusieurs mois avec un dernier exemple marquant en date, ce week-end face au Paris FC avec une véritable démonstration à Jean-Bouin.

Lire aussi

L1 : Le Paris FC giflé, Lens prend les commandesL1 : Le Paris FC giflé, Lens prend les commandes
Le PSG en danger, Lens a le titre en mainLe PSG en danger, Lens a le titre en main
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_282993_0032
Liga

Real : Mourinho de retour, la clause qui excite Madrid

ICONSPORT_342826_0199
OL

OL : « Marseillais enc.... », Ligue 1+ oublie de couper le micro

ICONSPORT_274476_0286
PSG

PSG : Un remplaçant vendu à prix d’or, l’offre sera énorme

ICONSPORT_151137_0341
OM

OM : Longoria a trouvé le successeur de Benatia

Fil Info

16 févr. , 13:00
Real : Mourinho de retour, la clause qui excite Madrid
16 févr. , 12:40
OL : « Marseillais enc.... », Ligue 1+ oublie de couper le micro
16 févr. , 12:20
PSG : Un remplaçant vendu à prix d’or, l’offre sera énorme
16 févr. , 12:00
OM : Longoria a trouvé le successeur de Benatia
16 févr. , 11:05
Le PSG dévoile un groupe sans surprise contre Monaco
16 févr. , 11:00
L'ASSE redoute ce très gros flop au mercato
16 févr. , 10:30
Canal+ révèle l’erreur de Benatia qui a tué l’OM
16 févr. , 10:00
OL : Le prodige Noah Nartey choque Lyon

Derniers commentaires

OL : Le prodige Noah Nartey choque Lyon

Y’avais quand même Sonny Anderson en attaque , et pas en prêt pendant 6 mois.

OM : Longoria jette l'éponge, Riolo est clair

IDEM pour mac court

OL : 40 ME pour Morton, Chelsea débarque à Lyon

Ça y est la valse des prix imaginaires tout au feeling a commencé. Que ce soit par des supporters lambda comme nous, je peux comprendre. Mais tous ces sites et journalistes qui degainent des chiffres à l'emporte pièce, basés sur rien, et qui alimentent ou créent carrément la rumeur, c'est franchement pénible. On attend la fin de saison et on verra.

OL : Suivi par Lyon, il envoie son CV

Surtout pour un joueur comme lui.

OL : Le prodige Noah Nartey choque Lyon

C'est pas Médi qui l'aurait trouvé celui ci....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading