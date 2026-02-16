Lens favori pour le titre, le PSG n'est pas au niveau

Quand on voit l'irrégularité du PSG et qu'on les reçoit...- Gervais Martel, ex-président du RC Lens
Y’avais quand même Sonny Anderson en attaque , et pas en prêt pendant 6 mois.
IDEM pour mac court
Ça y est la valse des prix imaginaires tout au feeling a commencé. Que ce soit par des supporters lambda comme nous, je peux comprendre. Mais tous ces sites et journalistes qui degainent des chiffres à l'emporte pièce, basés sur rien, et qui alimentent ou créent carrément la rumeur, c'est franchement pénible. On attend la fin de saison et on verra.
Surtout pour un joueur comme lui.
C'est pas Médi qui l'aurait trouvé celui ci....
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|52
|22
|17
|1
|4
|42
|17
|25
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|45
|22
|14
|3
|5
|36
|20
|16
|40
|22
|12
|4
|6
|48
|29
|19
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|31
|22
|8
|7
|7
|29
|33
|-4
|30
|22
|8
|6
|8
|32
|26
|6
|29
|22
|8
|5
|9
|22
|27
|-5
|27
|22
|7
|6
|9
|29
|34
|-5
|26
|22
|6
|8
|8
|20
|27
|-7
|23
|22
|6
|5
|11
|27
|40
|-13
|22
|22
|5
|7
|10
|26
|39
|-13
|17
|22
|4
|5
|13
|17
|30
|-13
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|22
|3
|4
|15
|22
|49
|-27
Loading
𝐹𝑜𝑢𝑙𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒 🫶 Monté en nombre dans la capitale, le public lensois a transformé l'enceinte parisienne en mini-Bollaert ❤️💛 #FiersDEtreLensois #PFCRCL