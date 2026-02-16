Lens favori pour le titre, le PSG n'est pas au niveau

Lens a profité de cette 22e journée de Ligue 1 pour repasser en tête du championnat. Fort de sa victoire face au Paris FC samedi soir, les Sang et Or en profité de la défaite du champion d’Europe à Rennes.

Le mano a mano se poursuit entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain en tête de la Ligue 1. Leader au début du week-end, l’équipe de Luis Enrique a cédé sa première place au RC Lens à l’issue de la 22e journée. Le PSG s’est incliné à Rennes vendredi soir, une aubaine pour les Sang et Or, larges vainqueurs du Paris FC au stade Jean-Bouin samedi (0-5). Pierre Sage refuse de l’avouer pour le moment, préférant évoquer la qualification directe pour la Ligue des Champions, mais Lens est en très bonne posture pour le titre et risque d’embêter le Paris SG jusqu’à la dernière journée.

L’ancien président lensois Gervais Martel y croit plus que jamais car selon lui, l’irrégularité du Paris Saint-Germain, qui va en plus avoir la Ligue des Champions à gérer, est une vraie chance pour Lens de rafler la mise et d’écrire l’histoire en mai prochain. « Il y a deux mois, je disais que c'était possible d'être champion. Alors aujourd'hui... Quand on voit l'irrégularité du PSG et qu'on les reçoit... J'ai l'impression que rien ne peut arriver à cette équipe » s’enflamme l’ancien président du Racing dans les colonnes de L’Equipe avant de poursuivre.

Quand on voit l'irrégularité du PSG et qu'on les reçoit... - Gervais Martel, ex-président du RC Lens

« À chaque match, je vois un rouleau compresseur. Il manquait trois joueurs à notre défense au PFC (5-0, samedi) ? Ça ne s'est pas vu. Au milieu et devant, ils créent le danger dès qu'ils ont la balle. Cette équipe est homogène. Avec le PSG, il faut toujours rester prudent mais on ne peut pas se cacher. Déjà, être dans les trois premiers, c'est le minimum. Je suis vachement confiant quand on voit la difficulté des autres, voire la médiocrité de certains » affirme Gervais Martel, rassuré de voir l’OL et l’OM à distance et de constater que le PSG lâche régulièrement des points.

De quoi espérer une fin de saison en apothéose pour Lens, dont l’équipe affiche un niveau impressionnant depuis plusieurs mois avec un dernier exemple marquant en date, ce week-end face au Paris FC avec une véritable démonstration à Jean-Bouin.