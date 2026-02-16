L'ASSE redoute ce très gros flop au mercato

En fin de mercato, l’ASSE a bouclé la signature d’Aboubaka Soumahoro en prêt d’Hambourg pour renforcer sa défense. Mais le joueur de 21 ans n’a pas encore joué avec les Verts et son adaptation pourrait être difficile.

A la recherche d’un défenseur central pour étoffer son effectif en fin de mercato, l’ASSE a misé sur Aboubaka Soumahoro, prêté par Hambourg jusqu’à la fin de la saison. International U20 avec l’équipe de France, ce grand gaillard d’1m81 ressemblait à une très belle pioche pour Saint-Etienne mais plus d’un mois après son arrivée, Soumahoro n’a toujours pas disputé le moindre match. L’ancien d’Hambourg est tout juste de retour de blessure et travaille pour revenir à son meilleur niveau physique.

Une volonté de Philippe Montanier, qui ne souhaite pas l’utiliser tant qu’il n’aura pas retrouvé son meilleur niveau. La question est maintenant de savoir si Soumahoro aura sa place à l’ASSE lorsqu’il sera revenu au top physiquement. Et à ce sujet, un réel doute existe comme l’écrivent nos confrères du site Peuple Vert.

« Pour ses deux premières semaines de compétition, Philippe Montanier ne l’a pas retenu dans le groupe. Hier encore, lors du déplacement en Bretagne, le défenseur était présent… mais hors groupe » détaille le média spécialisé dans l’actualité de l’AS Saint-Etienne avant de poursuivre. « Pour Aboubaka Soumahoro, l’objectif est simple : se mettre au niveau physique exigé par le staff et saisir la moindre opportunité. Son profil hybride peut séduire. Sa capacité à évoluer à plusieurs postes peut dépanner dans une saison dense. Mais aujourd’hui, l’équipe commence à tourner. Les automatismes se créent. Les places se méritent » analysent nos confrères.

En défense centrale, la charnière formée par Nadé et Le Cardinal apporte satisfaction tandis que sur le flanc gauche, Ben Old s’impose comme une vraie solution crédible sur le long terme. Au milieu de terrain, le polyvalent Soumahoro pourrait avoir un coup à jouer avec l’absence de Jaber sur blessure. Reste à voir si le défenseur prêté par Hambourg avec option d’achat parviendra à se hisser au niveau exigé par Philippe Montanier pour s’imposer naturellement dans le onze stéphanois.