L'ASSE redoute ce très gros flop au mercato

ASSE16 févr. , 11:00
parCorentin Facy
En fin de mercato, l’ASSE a bouclé la signature d’Aboubaka Soumahoro en prêt d’Hambourg pour renforcer sa défense. Mais le joueur de 21 ans n’a pas encore joué avec les Verts et son adaptation pourrait être difficile.
A la recherche d’un défenseur central pour étoffer son effectif en fin de mercato, l’ASSE a misé sur Aboubaka Soumahoro, prêté par Hambourg jusqu’à la fin de la saison. International U20 avec l’équipe de France, ce grand gaillard d’1m81 ressemblait à une très belle pioche pour Saint-Etienne mais plus d’un mois après son arrivée, Soumahoro n’a toujours pas disputé le moindre match. L’ancien d’Hambourg est tout juste de retour de blessure et travaille pour revenir à son meilleur niveau physique.
Une volonté de Philippe Montanier, qui ne souhaite pas l’utiliser tant qu’il n’aura pas retrouvé son meilleur niveau. La question est maintenant de savoir si Soumahoro aura sa place à l’ASSE lorsqu’il sera revenu au top physiquement. Et à ce sujet, un réel doute existe comme l’écrivent nos confrères du site Peuple Vert.
« Pour ses deux premières semaines de compétition, Philippe Montanier ne l’a pas retenu dans le groupe. Hier encore, lors du déplacement en Bretagne, le défenseur était présent… mais hors groupe » détaille le média spécialisé dans l’actualité de l’AS Saint-Etienne avant de poursuivre. « Pour Aboubaka Soumahoro, l’objectif est simple : se mettre au niveau physique exigé par le staff et saisir la moindre opportunité. Son profil hybride peut séduire. Sa capacité à évoluer à plusieurs postes peut dépanner dans une saison dense. Mais aujourd’hui, l’équipe commence à tourner. Les automatismes se créent. Les places se méritent » analysent nos confrères.

En défense centrale, la charnière formée par Nadé et Le Cardinal apporte satisfaction tandis que sur le flanc gauche, Ben Old s’impose comme une vraie solution crédible sur le long terme. Au milieu de terrain, le polyvalent Soumahoro pourrait avoir un coup à jouer avec l’absence de Jaber sur blessure. Reste à voir si le défenseur prêté par Hambourg avec option d’achat parviendra à se hisser au niveau exigé par Philippe Montanier pour s’imposer naturellement dans le onze stéphanois.
Derniers commentaires

OL : Le prodige Noah Nartey choque Lyon

Y’avais quand même Sonny Anderson en attaque , et pas en prêt pendant 6 mois.

OM : Longoria jette l'éponge, Riolo est clair

IDEM pour mac court

OL : 40 ME pour Morton, Chelsea débarque à Lyon

Ça y est la valse des prix imaginaires tout au feeling a commencé. Que ce soit par des supporters lambda comme nous, je peux comprendre. Mais tous ces sites et journalistes qui degainent des chiffres à l'emporte pièce, basés sur rien, et qui alimentent ou créent carrément la rumeur, c'est franchement pénible. On attend la fin de saison et on verra.

OL : Suivi par Lyon, il envoie son CV

Surtout pour un joueur comme lui.

OL : Le prodige Noah Nartey choque Lyon

C'est pas Médi qui l'aurait trouvé celui ci....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

