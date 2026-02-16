ICONSPORT_312883_0038

Canal+ révèle l’erreur de Benatia qui a tué l’OM

OM16 févr. , 10:30
parCorentin Facy
13
Medhi Benatia a annoncé dimanche après-midi son départ de l’OM. L’heure est au bilan pour l’ancien directeur du football du club phocéen et certains estiment que le recrutement de Roberto De Zerbi était une erreur.
Le torchon brûlait depuis plusieurs semaines à l’Olympique de Marseille et quelques jours après l’annonce du départ de Roberto De Zerbi, c’est cette fois Medhi Benatia qui a fait ses valises. Dans un communiqué publié dimanche après-midi sur ses réseaux sociaux, l’ancien défenseur du Bayern Munich a confirmé sa démission définitive de son poste de directeur du football de l’OM. Un choix qui s’explique par des divergences sur la politique du club et certaines tensions de plus en plus fortes avec le président Pablo Longoria.

L’heure est maintenant au bilan après les deux années passées par Medhi Benatia à Marseille. Chacun aura bien sûr son avis sur la question et sur les antennes de Canal+, le journaliste Bertrand Latour a livré le sien. Pour notre confrère, la compétence du Marocain n’est pas à remettre en cause. En revanche, il estime que Medhi Benatia a commis une grosse erreur en faisant venir en Provence un entraîneur aussi volcanique que Roberto De Zerbi et s’en est expliqué.
« La plus grosse erreur selon moi dans le bilan de Medhi Benatia, c’est d’avoir recruté Roberto De Zerbi. Vous ne pouvez pas avoir Pablo Longoria qui est un président éruptif, qui s’est calmé depuis les incidents à Auxerre mais ce n’est quand même pas le plus calme, Medhi Benatia que j’adore mais qui est quand même assez chaud et De Zerbi. Qui est le plus fada des trois ? C’était trop ! » estime l’ancien journaliste de la Chaîne L’Equipe, pas surpris que le trio composé de Longoria, De Zerbi et de Benatia ait finalement explosé en vol. Et le journaliste du Canal Football Club de poursuivre.
Roberto De Zerbi n’avait pas les épaules pour l'OM
- Bertrand Latour
« Il fallait qu’il y ait quelqu’un qui puisse tempérer et là cette personnalité n’existait pas. Et puis au-delà de ce que l’on a beaucoup dit, Roberto De Zerbi n’avait pas les épaules pour entraîner Marseille. On a vu ses limites, ne serait-ce qu’au-delà des questions tactiques. Dans la gestion émotionnelle, on l’a vu bouder, c’était hallucinant ! L’entraîneur boudait les lendemains de match, il ne venait pas à l’entraînement parce qu’il devait digérer la défaite » analyse Bertrand Latour, convaincu que l’histoire aurait pu être différente pour Medhi Benatia à Marseille avec un entraîneur différent. En attendant, c’est tout de même Roberto De Zerbi qui a qualifié l’OM en Ligue des Champions la saison dernière, preuve que tout n’était pas à jeter dans le choix, il y a un an et demi, de nommer le bouillant coach italien.
13
