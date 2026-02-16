ICONSPORT_280096_0021
Luis Enrique

Le PSG dévoile un groupe sans surprise contre Monaco

PSG16 févr. , 11:05
parClaude Dautel
0
Pour le match aller des barrages de Ligue des champions, mardi soir à Monaco, Luis Enrique a retenu un groupe sans grande surprise. Ousmane Dembélé, incertain, figure bien dans le groupe de 21 joueurs qui font le déplacement jusqu'en Principauté.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_282993_0032
Liga

Real : Mourinho de retour, la clause qui excite Madrid

ICONSPORT_342826_0199
OL

OL : « Marseillais enc.... », Ligue 1+ oublie de couper le micro

ICONSPORT_274476_0286
PSG

PSG : Un remplaçant vendu à prix d’or, l’offre sera énorme

ICONSPORT_151137_0341
OM

OM : Longoria a trouvé le successeur de Benatia

Fil Info

16 févr. , 13:00
Real : Mourinho de retour, la clause qui excite Madrid
16 févr. , 12:40
OL : « Marseillais enc.... », Ligue 1+ oublie de couper le micro
16 févr. , 12:20
PSG : Un remplaçant vendu à prix d’or, l’offre sera énorme
16 févr. , 12:00
OM : Longoria a trouvé le successeur de Benatia
16 févr. , 11:30
Lens favori pour le titre, le PSG n'est pas au niveau
16 févr. , 11:00
L'ASSE redoute ce très gros flop au mercato
16 févr. , 10:30
Canal+ révèle l’erreur de Benatia qui a tué l’OM
16 févr. , 10:00
OL : Le prodige Noah Nartey choque Lyon

Derniers commentaires

OL : Le prodige Noah Nartey choque Lyon

Y’avais quand même Sonny Anderson en attaque , et pas en prêt pendant 6 mois.

OM : Longoria jette l'éponge, Riolo est clair

IDEM pour mac court

OL : 40 ME pour Morton, Chelsea débarque à Lyon

Ça y est la valse des prix imaginaires tout au feeling a commencé. Que ce soit par des supporters lambda comme nous, je peux comprendre. Mais tous ces sites et journalistes qui degainent des chiffres à l'emporte pièce, basés sur rien, et qui alimentent ou créent carrément la rumeur, c'est franchement pénible. On attend la fin de saison et on verra.

OL : Suivi par Lyon, il envoie son CV

Surtout pour un joueur comme lui.

OL : Le prodige Noah Nartey choque Lyon

C'est pas Médi qui l'aurait trouvé celui ci....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading