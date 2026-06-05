Le 12e homme du PSG, Barcola en a marre

En discussions avec le Paris Saint-Germain depuis des mois, Bradley Barcola ne parvient pas à trouver un accord pour une prolongation de contrat. Un terrain d’entente passera peut-être par un autre rôle au sein de l’équipe, ou par une meilleure position dans la grille salariale.

Mises en attente le temps de terminer la saison, les différentes négociations du Paris Saint-Germain peuvent reprendre. Le conseiller sportif Luis Campos doit par exemple relancer les discussions avec l’agent de Bradley Barcola. Entamés depuis plusieurs mois, les échanges en vue d’une prolongation ne donnent rien, à tel point que l’ailier français alimente de plus en plus de rumeurs de départ. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais reste fortement associé à Liverpool qui est annoncé en contact avec son entourage.

Il faut dire qu’une séparation paraît tout à fait possible étant donné que la direction francilienne n’envisage que deux scénarios, à savoir une prolongation ou un départ de Bradley Barcola cet été, à deux ans de la fin de son contrat. Ce n’est pourtant pas l’intention du principal intéressé d’après Claude Le Roy. « Je pense pas que Barcola a envie de partir, a confié le chroniqueur de la chaîne L’Equipe. J’ai discuté un peu avec lui, il ne donne pas l’impression… » C’est aussi l’avis du journaliste Dominique Sévérac sur le même plateau. « Barcola, pour moi ça ne part pas, a-t-il tranché. (…) C’est impossible qu’il parte. »

Si l’international tricolore n’a pas l’intention de quitter le Paris Saint-Germain, toutes ces rumeurs peuvent servir à mettre la pression sur ses dirigeants. On sait que l’ailier gauche vit mal son statut de remplaçant. Dans l’effectif de Luis Enrique, le concurrent de Désiré Doué et de Khvicha Kvaratskhelia ressemble au 12e homme, ce qui correspond d’ailleurs à sa position dans la grille salariale du club. Avec un salaire mensuel brut à 550 000 euros (hors primes), Bradley Barcola apparaît loin derrière Lucas Hernandez (1,1 million d’euros) ou encore Warren Zaïre-Emery (950 000 euros). Pas sûr que le natif de Lyon apprécie cette hiérarchie.