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PSG : Bradley Barcola à Liverpool, c'est confirmé

PSG04 juin , 12:00
parGuillaume Conte
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Accélération soudaine pour le transfert de Bradley Barcola à Liverpool. Le club anglais et son nouveau manager discutent avec l'entourage de l'ailier du PSG.
Cette semaine, Liverpool a annoncé le départ d’Arne Slot, après une saison décevante étant donnés les moyens qu’il a eu pour recruter. Ce limogeage met clairement en danger le PSG sur un dossier sensible. En effet, les Reds finalisent l’arrivée d’Andoni Iraola, qui a fait des miracles avec Bournemouth la saison dernière. Le technicien basque est attendu ce jeudi sur les bords de la Mersey pour signer son nouveau contrat.

Liverpool a débuté les discussions avec le clan Barcola

Liverpool compte bien lui donner les moyens de renforcer encore l’équipe, marquée par le départ de Mohamed Salah et la longue indisponibilité de Hugo Ekitike. Parmi les joueurs offensifs, se trouve Bradley Barcola. Et les Reds n’ont pas perdu de temps puisque l’informateur italien Nicolo Schira confirme que Liverpool a débuté des discussions avec Jorge Mendes pour le transfert de Bradley Barcola.
Eternel remplaçant au PSG, l’ancien lyonnais ne se satisfait pas de ce statut, même s’il reconnait qu’il doit encore améliorer son niveau de jeu, et notamment son efficacité, pour faire changer d’avis Luis Enrique. Néanmoins, il a laissé de côté la proposition de prolongation effectuée par le club de la capitale, et voit la fin de son contrat en 2028 approcher doucement.
De quoi provoquer une interrogation légitime sur son avenir, surtout en cas de belle offre de la part de Liverpool. Actuellement, le PSG ne souhaite pas le vendre, mais fidèle à sa politique, le double champion d’Europe ne s’opposera pas à son départ si le joueur émet l’envie de tout plaquer. Ensuite, dans les négociations, cela se fera aux conditions fixées par Paris, pour un joueur estimé à plus de 70 millions d’euros.
Il faut dire que l’ailier du Paris SG n’a que 23 ans, et possède encore une belle marge de progression. Mais avec son refus de prolonger dans la capitale français, Barcola ouvre suffisamment la porte à un départ pour que Liverpool s’y engage. Le PSG pourrait en cas de départ très vite rebondir puisqu’il lorgne sur l’ailier du RB Leipzig, Yan Diomandé, depuis plusieurs mois.
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4
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603418610534013
5
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8
Strasbourg
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9
Lorient
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10
Toulouse
44331281347461
11
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44341111124750-3
12
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13
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