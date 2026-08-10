Le PSG offre 50ME pour Ferran Torres, accord imminent !

Le PSG offre 50ME pour Ferran Torres, accord imminent !

PSG10 août , 15:20
parEric Bethsy
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D’accord avec le Paris Saint-Germain, Ferran Torres devrait rapidement rejoindre la capitale. Le club francilien se rapproche d’un terrain d'entente avec le FC Barcelone malgré le prix élevé fixé par les Catalans.
C’est une évidence, le FC Barcelone n’est pas en position de force sur ce dossier. Ferran Torres a entamé la dernière année de son contrat. Et sans prolongation en vue, l’attaquant espagnol a choisi de signer au Paris Saint-Germain. L’ancien joueur de Manchester City a même trouvé un accord avec les Parisiens la semaine dernière. Cette situation défavorable n’a pourtant pas empêché le Barça de se montrer gourmand. Au début des discussions avec le double champion d’Europe, le club catalan avait réclamé un montant de 65 millions d’euros.

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Il faut dire que les Blaugrana ont besoin d’une grosse vente pour continuer leur recrutement, eux qui s’apprêtent à conclure le transfert de Rodri, en attendant peut-être celui plus onéreux de Julian Alvarez. Quoi qu’il en soit, le Paris Saint-Germain refuse évidemment de s’aligner sur l’exigence révélée par Marca. On apprend tout de même que le conseiller sportif parisien Luis Campos, qui entretient de bonnes relations avec le directeur sportif du Barça Deco, a souhaité présenter une offre convenable pour écourter les discussions et éviter d’éventuelles tensions dans les négociations.
Résultat, Fabrizio Romano annonce un accord imminent entre le Paris Saint-Germain et le champion d’Espagne. Les deux clubs vont s’entendre autour d’une somme estimée à 50 millions d’euros. Une information confirmée par le quotidien madrilène Marca. Ainsi, Ferran Torres n’aura pas besoin de reprendre l’entraînement avec le Barça. Si le deal se conclut dans la semaine, le héros espagnol de la finale du Mondial 2026 sera vite à la disposition de Luis Enrique. Une bonne nouvelle pour l’entraîneur parisien, impatient de travailler avec un groupe complet sachant que son équipe reprend la compétition officielle dès mercredi avec la Supercoupe d’Europe contre Aston Villa.
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Derniers commentaires

OL : Sous pression, Paulo Fonseca prend une décision radicale

Je sais bien mais pour gagner on est obligé de jouer avec des offensifs. C’est honteux ce qui s’est passé mardi dernier. C’est peut être des erreurs mais maintenant ils sont là et ont été recruter comme titulaire ou remplaçant alors si les titulaires sont pas là ils doivent jouer

Le PSG offre 50ME pour Ferran Torres, accord imminent !

Allez pitié on en peut plus d'attendre

OL : Sous pression, Paulo Fonseca prend une décision radicale

Ou tout simplement il ne sont pas aussi bon qu'ils ne l'auraient pensé. Pas super optimiste même avec Fofana et Nuamah..... Ca pue la saison de merde...je peux me planter et j'aimerai d'ailleurs, mais ca pue d'avantage la saison galère. 2 blessés de longue date qui reviennent et qui doivent presque tout réapprendre alors qu'on leur demande d'être bon et tout de suite, des joueurs vieillissants pour qui il devient de plus en plus difficile de relancer la machine, des recrues décevante ou pas aussi forte qu'on ne l'aurait pensé, etc...... Moi Duranville pour l'instant je ne lui trouve aucune qualité, Ouedraogo bof, Bidstrup il passe la visite médicale on se demande comment, Openda Ok, c'est pas folichon tout ca....

Détesté par tout le monde, Anthony Lopes trouve ça logique

Pas d’idées sans QI..

OL : Sous pression, Paulo Fonseca prend une décision radicale

Ah bon Duranville et Boudache sont pas prêt après avoir fait toute la prépa et participé à tous les matchs amicaux ? Soit il y a un problème au niveau de sa prépa soit il nous prend pour des jambons pour justifier sa compo degueu

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