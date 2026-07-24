L’Argentine fait deux aveux sur la finale contre l’Espagne

L’Argentine a de loin été la nation ayant fait le plus polémique lors de la Coupe du monde 2026. L’attitude ce certains joueurs en finale face à l’Espagne, à l’instar de Leandro Paredes, a notamment indigné les observateurs.

Championne du monde en 2022, l’Argentine a bien failli réaliser le back to back en 2026. Malgré un parcours laborieux, avec des victoires étriquées parfois aux prolongations, la sélection de Lionel Messi s’est hissée jusqu’en finale. L’Albiceleste a même emmené l’Espagne jusqu’aux prolongations, mais s’est logiquement inclinée 1-0 contre une Roja bien supérieure sur tous les plans. Entré en cours de jeu lors de la finale, Leandro Paredes a incarné à la perfection la sélection argentine, avec une agressivité non-maîtrisée et un comportement détestable en fin de match.

Contre toute attente, le milieu de terrain de l’Argentine a néanmoins reconnu dans une interview accordée à ESPN que l’Espagne avait été bien supérieure aux Argentins en finale et que le succès de la Roja était méritée. Un aveu que l’on n’attendait pas de la part de Leandro Paredes.

« Il faudra du temps pour digérer ce que nous avons vécu. La douleur d'avoir perdu la finale de la Coupe du monde restera longtemps présente, car nous sommes passés tout près une fois de plus. Je pense que nous avons disputé une Coupe du monde dans laquelle les gens se sont reconnus en nous, et c'est très gratifiant. En ce sens, je suis heureux. L’Espagne a été meilleur et a mérité sa victoire » a-t-il lancé. Autre surprise, Leandro Paredes a confié qu’il envisageait, comme plusieurs de ses coéquipiers, de prendre sa retraite internationale.

« Pour beaucoup, ce sera le moment de décider s'il faut continuer. Maintenir ce niveau, faire en sorte que le groupe continue de fonctionner comme il l'a fait, sera très difficile, et il y a de nombreux facteurs à prendre en compte. Les décisions doivent être prises sereinement. Je ne sais pas encore si je suis prêt à poursuivre. C'est un processus qui demande du temps pour être assimilé et mûri » a-t-il reconnu, avouant que plusieurs cadres de l’Argentine étaient donc en pleine hésitation quant à leur avenir avec la sélection.

C’est donc une Albiceleste totalement différente que l’on pourrait voir en Espagne, au Portugal et au Maroc en 2030, avec peut-être aussi un nouveau sélectionneur sur le banc puisque Lionel Scaloni envisage lui aussi de dire stop.