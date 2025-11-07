ICONSPORT_275963_0091

PSG : Al-Khelaïfi veut Jules Koundé à Paris

PSG07 nov. , 19:00
parGuillaume Conte
2
Le PSG cherche désormais un latéral droit après la blessure d'Achraf Hakimi. Qui de mieux que le titulaire de l'équipe de France, Jules Koundé. 
Le retour compliqué de Marquinhos, les performances délicates de Zabarnyi, la blessure de Hakimi et maintenant celle de Nuno Mendes, la défense pose question au Paris SG. A tel point que les dirigeants parisiens ont bien compris qu’il allait être nécessaire de recruter cet hiver sous peine de passer une saison très compliquée. Car si personne ne trouve à redire sur le 11 de départ du PSG quand l’équipe est au complet, n’importe quelle formation titrait la langue après une saison interminable et des joueurs majeurs sur le carreau. 
Le poste d’Achraf Hakimi était le seul à ne pas être pourvu depuis quasiment deux ans. Une volonté de Luis Enrique de ne pas s’encombrer avec un joueur qui n’aurait que des miettes, alors que plusieurs éléments peuvent dépanner à ce poste. Mais c’est presque gâché d’y mettre Marquinhos, très peu offensif, Joao Neves, épatant au coeur du jeu, ou même un Zaïre-Emery qui revient bien. 

Le PSG veut un défenseur du Barça, ce n'est pas Garcia

C’est pourquoi l’achat d’un arrière droit n’est plus tabou au PSG. Et si Luis Campos a forcément de noms en tête, le compte PSG Inside Actus dévoile un objectif surprenant. Nasser Al-Khelaïfi apprécie en effet un joueur du FC Barcelone, qui n’est pas Eric Garcia. Il s’agit tout simplement du titulaire du poste : Jules Koundé. 
Un souhait très ambitieux, puisque l’international français à beau être critiqué ces dernières semaines, il est un élément important aux yeux d’Hansi Flick. Avec un contrat jusqu’en 2030, l’ancien bordelais a de quoi voir venir et il a déjà fait savoir qu’il se sentait très bien au Barça. Une offre du PSG, qui adore faire signer les internationaux français, peut-il changer la donne ? Les chances sont très minces selon le compte insider, qui précise que le dossier est « quasi infaisable ». 
Surtout quand on connait les relations assez froides entre le FC Barcelone et le Paris SG, même si un rapprochement s’est opéré ces dernières semaines entre Nasser Al-Khelaïfi et Joan Laporta. Mais pas au point de récupérer un titulaire du club catalan en plein cours de saison non plus. 

Lire aussi

Hakimi jouera la CAN, le Maroc l’annonceHakimi jouera la CAN, le Maroc l’annonce
PSG : La piste Eric Garcia s'écroulePSG : La piste Eric Garcia s'écroule
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_270673_0327
PSG

PSG : Luis Campos prépare un sale coup à Habib Beye

ICONSPORT_276233_0023
Ligue 1

Paris FC - Rennes : les compos (20h45 sur Ligue1+)

carton rouge annule le complot anti real continue antony 2 389040
OL

Revanchard, il fait pleurer l’OL et Man United

surprise a strasbourg leicester drague rosenior iconsport 260412 0009 393797
RCSA

Des imposteurs à Strasbourg, il lance une grave accusation

Fil Info

20:20
PSG : Luis Campos prépare un sale coup à Habib Beye
20:00
Paris FC - Rennes : les compos (20h45 sur Ligue1+)
20:00
Revanchard, il fait pleurer l’OL et Man United
19:30
Des imposteurs à Strasbourg, il lance une grave accusation
18:30
OL : Satriano les rend fous, ça dégénère à Lyon
18:00
De Zerbi n’y arrive pas, l’OM attend le mercato
17:30
Mbappé se fait expliquer la chanson d’Orelsan
17:00
Pierre Lees-Melou : « Des joueurs tapent leur nom sur Twitter dès la fin du match »

Derniers commentaires

Paris FC - Rennes : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Pour un promu, le milieu du Pfessée est plutôt sympa, mais ça ne fait pas toute une équipe et notamment le gardien…😞🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ousmane Dembélé, un miracle pour le PSG

On jouera avec l'équipe bis en attendant le retour de nos blessés.Les suppléants vont se defoncer pour montrer leur valeur et ça ira

PSG : La piste Eric Garcia s'écroule

Non vu que ça n'en etait pas une

Hakimi jouera la CAN, le Maroc l’annonce

Il vaut mieux attendre avant d'avancer ce genre d'info.il ne faudra pas qu'il reprenne trop tôt vu les risques de rechute

PSG : Al-Khelaïfi veut Jules Koundé à Paris

Il ne m'impressionne pas .On doit trouver mieux

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading