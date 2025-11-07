PSG : Al-Khelaïfi veut Jules Koundé à Paris

Le PSG cherche désormais un latéral droit après la blessure d'Achraf Hakimi. Qui de mieux que le titulaire de l'équipe de France, Jules Koundé.

Le retour compliqué de Marquinhos, les performances délicates de Zabarnyi, la blessure de Hakimi et maintenant celle de Nuno Mendes, la défense pose question au Paris SG . A tel point que les dirigeants parisiens ont bien compris qu’il allait être nécessaire de recruter cet hiver sous peine de passer une saison très compliquée. Car si personne ne trouve à redire sur le 11 de départ du PSG quand l’équipe est au complet, n’importe quelle formation titrait la langue après une saison interminable et des joueurs majeurs sur le carreau.

Le poste d’Achraf Hakimi était le seul à ne pas être pourvu depuis quasiment deux ans. Une volonté de Luis Enrique de ne pas s’encombrer avec un joueur qui n’aurait que des miettes, alors que plusieurs éléments peuvent dépanner à ce poste. Mais c’est presque gâché d’y mettre Marquinhos, très peu offensif, Joao Neves, épatant au coeur du jeu, ou même un Zaïre-Emery qui revient bien.

Le PSG veut un défenseur du Barça, ce n'est pas Garcia

C’est pourquoi l’achat d’un arrière droit n’est plus tabou au PSG. Et si Luis Campos a forcément de noms en tête, le compte PSG Inside Actus dévoile un objectif surprenant. Nasser Al-Khelaïfi apprécie en effet un joueur du FC Barcelone, qui n’est pas Eric Garcia. Il s’agit tout simplement du titulaire du poste : Jules Koundé.

Un souhait très ambitieux, puisque l’international français à beau être critiqué ces dernières semaines, il est un élément important aux yeux d’Hansi Flick. Avec un contrat jusqu’en 2030, l’ancien bordelais a de quoi voir venir et il a déjà fait savoir qu’il se sentait très bien au Barça. Une offre du PSG, qui adore faire signer les internationaux français, peut-il changer la donne ? Les chances sont très minces selon le compte insider, qui précise que le dossier est « quasi infaisable ».

Surtout quand on connait les relations assez froides entre le FC Barcelone et le Paris SG, même si un rapprochement s’est opéré ces dernières semaines entre Nasser Al-Khelaïfi et Joan Laporta. Mais pas au point de récupérer un titulaire du club catalan en plein cours de saison non plus.