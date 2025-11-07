PSG : La piste Eric Garcia s'écroule

A la recherche d'un défenseur polyvalent, le Paris Saint-Germain et Luis Enrique ont coché le nom d'Eric Garcia. Mais le FC Barcelone n'a pas l'intention de laisser filer gratuitement son joueur et veut contre-attaquer en le prolongeant.

La saison dernière, le triplé historique réalisé par le Paris Saint-Germain n'a pas suffi à cacher les lacunes importantes dans le secteur défensif. Le mercato estival était l'occasion parfaite pour se renforcer considérablement et apporter plus de profondeur - et donc de solutions - à Luis Enrique. Toutefois, seul Illya Zabarnyi a fait son arrivée. Depuis le début de la saison, Paris est bien moins épargné par les blessures que lors de l'exercice précédent. Marquinhos a manqué plusieurs matchs cette saison, tandis qu'Achraf Hakimi, qui s'est fait découper par Luis Diaz, ne reviendra pas avant 2026.

E. García Espagne • Âge 24 • Défenseur Champions League Matchs 4 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 La Liga Matchs 11 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

C'est donc dans ce contexte que la direction parisienne réfléchit à recruter un défenseur polyvalent, capable aussi bien de jouer dans l'axe que dans le couloir droit. Et ce profil correspond en tout point à celui d'Eric Garcia, le joueur du FC Barcelone. Mais le club catalan ne compte pas se laisser faire.

Eric Garcia veut rester au Barça

Comme l'a récemment indiqué L'Equipe, le Paris Saint-Germain et Luis Enrique apprécient énormément le profil d'Eric Garcia et veulent profiter du fait qu'il soit en fin de contrat en juin prochain pour tenter de le convaincre d'adhérer au projet parisien. Mais le FC Barcelone n'a pas dit son dernier mot. Mundo Deportivo a révélé dans la foulée que le joueur de 24 ans était en pourparlers avec sa direction pour une prolongation de son contrat. Si les dirigeants blaugranas ne veulent pas le perdre, il va falloir faire vite : le PSG est prêt à négocier un transfert dès cet hiver, quitte à payer une indemnité.

Le quotidien sportif espagnol affirme toutefois qu'Eric Garcia souhaite rester au Barça et que les négociations pour une prolongation ont plus de chances d'aller au bout que le contraire. Au regard du temps de jeu conséquent dont il dispose cette saison, il y a fort à parier que ces discussions « devraient aboutir à un nouvel accord ».