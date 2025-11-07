ICONSPORT_275056_0186
Eric Garcia

PSG : La piste Eric Garcia s'écroule

PSG07 nov. , 13:20
parQuentin Mallet
0
A la recherche d'un défenseur polyvalent, le Paris Saint-Germain et Luis Enrique ont coché le nom d'Eric Garcia. Mais le FC Barcelone n'a pas l'intention de laisser filer gratuitement son joueur et veut contre-attaquer en le prolongeant.
La saison dernière, le triplé historique réalisé par le Paris Saint-Germain n'a pas suffi à cacher les lacunes importantes dans le secteur défensif. Le mercato estival était l'occasion parfaite pour se renforcer considérablement et apporter plus de profondeur - et donc de solutions - à Luis Enrique. Toutefois, seul Illya Zabarnyi a fait son arrivée. Depuis le début de la saison, Paris est bien moins épargné par les blessures que lors de l'exercice précédent. Marquinhos a manqué plusieurs matchs cette saison, tandis qu'Achraf Hakimi, qui s'est fait découper par Luis Diaz, ne reviendra pas avant 2026.
E. García

E. García

SpainEspagne Âge 24 Défenseur

Champions League

Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs11
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
C'est donc dans ce contexte que la direction parisienne réfléchit à recruter un défenseur polyvalent, capable aussi bien de jouer dans l'axe que dans le couloir droit. Et ce profil correspond en tout point à celui d'Eric Garcia, le joueur du FC Barcelone. Mais le club catalan ne compte pas se laisser faire.

Eric Garcia veut rester au Barça

Comme l'a récemment indiqué L'Equipe, le Paris Saint-Germain et Luis Enrique apprécient énormément le profil d'Eric Garcia et veulent profiter du fait qu'il soit en fin de contrat en juin prochain pour tenter de le convaincre d'adhérer au projet parisien. Mais le FC Barcelone n'a pas dit son dernier mot. Mundo Deportivo a révélé dans la foulée que le joueur de 24 ans était en pourparlers avec sa direction pour une prolongation de son contrat. Si les dirigeants blaugranas ne veulent pas le perdre, il va falloir faire vite : le PSG est prêt à négocier un transfert dès cet hiver, quitte à payer une indemnité.
Le quotidien sportif espagnol affirme toutefois qu'Eric Garcia souhaite rester au Barça et que les négociations pour une prolongation ont plus de chances d'aller au bout que le contraire. Au regard du temps de jeu conséquent dont il dispose cette saison, il y a fort à parier que ces discussions « devraient aboutir à un nouvel accord ».
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_275831_0106
OL

Cette pépite de l’OL va éclater au grand jour ce vendredi

Alexeï Batrakov
PSG

Le PSG vise un buteur russe, un agent s’emballe

ICONSPORT_271082_0200
OM

OM : Le dossier Joel Ordonez revient à la Une !

Fil Info

13:00
Cette pépite de l’OL va éclater au grand jour ce vendredi
12:40
Le PSG vise un buteur russe, un agent s’emballe
12:20
OM : Le dossier Joel Ordonez revient à la Une !
12:00
Endrick à l'OL, Lyon fait une offre victorieuse à 4ME
11:40
Lille : Le remplaçant de Chevalier traité de flop
11:20
Rennes : Embolo rend service à ses concurrents
11:00
OM : Le Vélodrome s'aggrandit pour le match face à Brest
10:40
Nice : Un joueur de Franck Haise demande pardon après la désastre

Derniers commentaires

Ousmane Dembélé, un miracle pour le PSG

Surtout la priorité est la coupe intercontinentale !!! En fin d année !!!

Endrick à l'OL, Lyon fait une offre victorieuse à 4ME

c'est sur mais 4.5M c'est le prix de satriano ... du coup a voir en fin de saison l'operation la plus rentable

Cette pépite de l’OL va éclater au grand jour ce vendredi

À 19 ans , il va jouer en National… Wahou , un vrai Pépitoast Zinzin … 😆🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Domenech allume l'OL : « C’est une équipe très moyenne avec des joueurs moyens »

Je vois que tout le monde l’aime le Foutreux Translucide sur ce forum 🤣

Pierre Ménès menacé de mort et placé sous protection policière

Tu troll non stop et tu parles? En plus comparer le fait de menacer de tuer un homme et son gosse et violer sa femme c'est comparable ?!? T'es le roi des abrutis ça c'est un fait ! Mais tu dois être de la catégorie de ce mec vu que ça te semble acceptable...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading