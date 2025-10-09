ICONSPORT_214303_0233
Ousmane Dembélé

PSG : Dembélé ouvre la porte à un transfert fracassant

PSG09 oct. , 8:00
parCorentin Facy
2
Ousmane Dembélé sort d’une saison historique et pour le Ballon d’Or 2025, pas question de quitter le PSG à court terme. Néanmoins, l’Arabie Saoudite le courtise et l’attaquant français se montre intéressé.
Auteur d’une saison monstrueuse en 2024-2025 avec 35 buts et 16 passes décisives toutes compétitions confondues sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé a logiquement été élu Ballon d’Or début septembre. Une récompense méritée que l’attaquant français doit à ses performances individuelles et aux succès collectifs du PSG. Pour le champion du monde 2018, l’objectif est maintenant de confirmer cette saison de tous les records et de briller de nouveau dans la capitale française.
Un départ à court terme n’est donc pas dans les plans d’Ousmane Dembélé, dont le contrat à Paris est valable pour encore trois ans. A plus long terme, un transfert totalement inattendu pourrait en revanche voir le jour. Selon les informations du site Media Foot, Ousmane Dembélé et son entourage n’ont pas fermé la porte à un départ vers l’Arabie Saoudite. Le royaume saoudien courtise l’ancien joueur du FC Barcelone depuis plusieurs années. Lors de son départ de la Catalogne, la Saudi Pro League avait fait les yeux doux à « Dembouz », sans parvenir toutefois à le convaincre de faire le grand saut. Ces derniers mois encore, Ousmane Dembélé a eu des sollicitations de la part du royaume saoudien, sans que cela ne se concrétise non plus.
A ce jour, le numéro 10 du PSG reste focus sur ses objectifs en club au plus haut niveau mais à moyen terme, Ousmane Dembélé pourrait « clairement s’asseoir et discuter concrètement » avec les décideurs saoudiens selon le média. Un transfert qui ne manquerait alors pas de surprendre puisque l’attaquant formé au Stade Rennais semble avoir trouvé sa place au Paris Saint-Germain, où il est devenu l’incontestable leader offensif depuis la saison dernière. Reste maintenant à voir si ces informations trouveront une confirmation et si oui, pour quand un potentiel départ de Dembélé pourrait être prévu. Que les supporters parisiens se rassurent, ce n’est à priori pas pour demain.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_272982_0416
Mercato

Chelsea se trompe de joueur, Strasbourg explose de rire

ICONSPORT_272834_0006
PSG

100 millions d'euros pour Olise, le PSG a le feu vert

ICONSPORT_270944_0029
OM

OM : « C’est dingue », les 18 ME les mieux dépensés du mercato

ICONSPORT_271163_0417
OL

OL : Se sacrifier comme Mikautadze, il n’y a jamais pensé

ICONSPORT_271641_0241
PSG

PSG : Al-Khelaïfi harcèle le père de Lamine Yamal

Fil Info

13:20
Chelsea se trompe de joueur, Strasbourg explose de rire
13:00
100 millions d'euros pour Olise, le PSG a le feu vert
12:40
OM : « C’est dingue », les 18 ME les mieux dépensés du mercato
12:20
OL : Se sacrifier comme Mikautadze, il n’y a jamais pensé
12:00
PSG : Al-Khelaïfi harcèle le père de Lamine Yamal
11:40
Le nouveau coach arrive, Monaco fait une boulette
11:20
Nantes a le meilleur gardien de Ligue 1
11:00
OM : Roberto De Zerbi se félicite pour ce coup de génie
10:30
Bordeaux : Plus gros salaire du club, il va enfin rejouer
10:00
Le Barça prêt à payer 65 ME pour son prochain buteur ?

Derniers commentaires

Tolisso oublié, le retour de Thauvin le scandalise

ouille. je crois que tu n'as toujours rien compris.

PSG : Al-Khelaïfi harcèle le père de Lamine Yamal

A part des kilomètres de pub y a plus rien sur ce site. C est Morne plaine. Bravo, bande de nazes vous avez bien réussi a le faire crever.

OL : Fabio Carvalho offert sur un plateau à Lyon

Encore un mo .. est ce bien utile

OL : Fabio Carvalho offert sur un plateau à Lyon

Encore un mo .. est ce bien utile

OL : Fabio Carvalho offert sur un plateau à Lyon

Toujours les deux mêmes mongoliens qui n'ont rien à dire. Quelle triste vie.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading