PSG : Dembélé ouvre la porte à un transfert fracassant

Ousmane Dembélé sort d’une saison historique et pour le Ballon d’Or 2025, pas question de quitter le PSG à court terme. Néanmoins, l’Arabie Saoudite le courtise et l’attaquant français se montre intéressé.

Auteur d’une saison monstrueuse en 2024-2025 avec 35 buts et 16 passes décisives toutes compétitions confondues sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé a logiquement été élu Ballon d’Or début septembre. Une récompense méritée que l’attaquant français doit à ses performances individuelles et aux succès collectifs du PSG. Pour le champion du monde 2018, l’objectif est maintenant de confirmer cette saison de tous les records et de briller de nouveau dans la capitale française.

Un départ à court terme n’est donc pas dans les plans d’Ousmane Dembélé, dont le contrat à Paris est valable pour encore trois ans. A plus long terme, un transfert totalement inattendu pourrait en revanche voir le jour. Selon les informations du site Media Foot, Ousmane Dembélé et son entourage n’ont pas fermé la porte à un départ vers l’Arabie Saoudite. Le royaume saoudien courtise l’ancien joueur du FC Barcelone depuis plusieurs années. Lors de son départ de la Catalogne, la Saudi Pro League avait fait les yeux doux à « Dembouz », sans parvenir toutefois à le convaincre de faire le grand saut. Ces derniers mois encore, Ousmane Dembélé a eu des sollicitations de la part du royaume saoudien, sans que cela ne se concrétise non plus.

A ce jour, le numéro 10 du PSG reste focus sur ses objectifs en club au plus haut niveau mais à moyen terme, Ousmane Dembélé pourrait « clairement s’asseoir et discuter concrètement » avec les décideurs saoudiens selon le média. Un transfert qui ne manquerait alors pas de surprendre puisque l’attaquant formé au Stade Rennais semble avoir trouvé sa place au Paris Saint-Germain, où il est devenu l’incontestable leader offensif depuis la saison dernière. Reste maintenant à voir si ces informations trouveront une confirmation et si oui, pour quand un potentiel départ de Dembélé pourrait être prévu. Que les supporters parisiens se rassurent, ce n’est à priori pas pour demain.