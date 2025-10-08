Gilberto Mora

PSG : Plus précoce que Lamine Yamal, il fait craquer Paris

PSG08 oct. , 20:00
parEric Bethsy
0
A l’affût sur le marché des jeunes talents du monde entier, le Paris Saint-Germain a repéré le Mexicain Gilberto Mora pendant le Mondial U20 qui se joue actuellement au Chili. Malheureusement pour les Parisiens, d’autres grands d’Europe suivent l’éclosion du milieu offensif.
Les compétitions de jeunes sont régulièrement suivies par les recruteurs et la Coupe du monde U20 ne fait pas exception. Il faut dire que le tournoi qui se joue actuellement au Chili met en lumière un véritable phénomène. On parle de Gilberto Mora qui crève l’écran sous les couleurs du Mexique. Alors qu’il fêtera seulement ses 17 ans mardi prochain, le petit meneur de jeu (1,68m) de Tijuana impressionne par sa technique, sa vision du jeu et sa qualité de passe. Depuis le début de la compétition, celui qui a notamment tapé dans l’œil du Paris Saint-Germain selon la presse mexicaine compte déjà 3 buts et 2 passes décisives.
Sa réussite dans cette compétition n’est pourtant pas une surprise dans la mesure où Gilberto Mora compte aussi 3 sélections avec le Mexique A. Son palmarès affiche d’ailleurs la Gold Cup remportée cet été. Voilà comment « Morita », le surnom donné par ses coéquipiers, est devenu le plus jeune vainqueur d’un tournoi international chez les A au XXIe siècle, détrônant ainsi un certain Lamine Yamal qui avait gagné l’Euro 2024 avec l’Espagne à 17 ans et 1 jour. Autant dire que ce n’est pas le seul record de précocité battu par le joyau du football mexicain.

Le PSG a de la concurrence

Au sein de son club de Tijuana, Gilberto Mora avait fait ses débuts à 15 ans et 308 jours. Son club formateur n’a pas tardé à identifier son potentiel, tout comme le Real Madrid, le FC Barcelone, Arsenal, Manchester City ou encore l’Ajax Amsterdam, ses autres courtisans énumérés par la presse mexicaine. Tous auront l’opportunité de le revoir en action au Mondial U17 en novembre, et peut-être même à la Coupe du monde 2026 qui se jouera en partie au Mexique.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272756_0127
OM

OM : Les Marseillais ridiculisent Zack Nani

Adrien Rabiot
Serie A

« Il oublie qu’il est payé des millions d’euros » : Adrien Rabiot se fait fracasser

ICONSPORT_170691_0306
OM

OM : Corinne Diacre a un objectif fou à Marseille

ICONSPORT_272518_0034
Monaco

Monaco : Hutter remplacé par le champion de Belgique ?

premiere liste tuchel donne une lecon a deschamps deschamps 47 389801
Equipe de France

EdF : Deschamps met un gros stop à ses joueurs

Fil Info

22:00
OM : Les Marseillais ridiculisent Zack Nani
21:30
« Il oublie qu’il est payé des millions d’euros » : Adrien Rabiot se fait fracasser
21:00
OM : Corinne Diacre a un objectif fou à Marseille
20:40
Monaco : Hutter remplacé par le champion de Belgique ?
20:20
EdF : Deschamps met un gros stop à ses joueurs
20:06
CdM 2026 : Salah offre son ticket à l'Egypte
19:30
OM : Liverpool met une claque à Marseille
19:00
Coup dur pour Canal+, Netflix se jette sur la LdC
18:30
Rennes : Rongier capitaine, l’erreur qui fait sauter Beye

Derniers commentaires

« Il oublie qu’il est payé des millions d’euros » : Adrien Rabiot se fait fracasser

Ces putains de clubs de foot marchent vraiment sur la tête... et les UEFA ou FIFA y sont pour beaucoup... vivement la faillite totale de ce si beau sport...

« Il oublie qu’il est payé des millions d’euros » : Adrien Rabiot se fait fracasser

Au moins il risque pas d'avoir froid aux mains 😅

OM : Corinne Diacre a un objectif fou à Marseille

allez on trinque Corinne ? Mais on a perdu ! Justement ! On trinque Coco ?

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Provocation...seul les imbéciles tombent dedans le nez en avant, et oui.

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Voilà tu fuis comme toujours

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading