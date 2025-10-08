PSG : Plus précoce que Lamine Yamal, il fait craquer Paris

A l’affût sur le marché des jeunes talents du monde entier, le Paris Saint-Germain a repéré le Mexicain Gilberto Mora pendant le Mondial U20 qui se joue actuellement au Chili. Malheureusement pour les Parisiens, d’autres grands d’Europe suivent l’éclosion du milieu offensif.

Les compétitions de jeunes sont régulièrement suivies par les recruteurs et la Coupe du monde U20 ne fait pas exception. Il faut dire que le tournoi qui se joue actuellement au Chili met en lumière un véritable phénomène. On parle de Gilberto Mora qui crève l’écran sous les couleurs du Mexique. Alors qu’il fêtera seulement ses 17 ans mardi prochain, le petit meneur de jeu (1,68m) de Tijuana impressionne par sa technique, sa vision du jeu et sa qualité de passe. Depuis le début de la compétition, celui qui a notamment tapé dans l’œil du Paris Saint-Germain selon la presse mexicaine compte déjà 3 buts et 2 passes décisives.

Sa réussite dans cette compétition n’est pourtant pas une surprise dans la mesure où Gilberto Mora compte aussi 3 sélections avec le Mexique A. Son palmarès affiche d’ailleurs la Gold Cup remportée cet été. Voilà comment « Morita », le surnom donné par ses coéquipiers, est devenu le plus jeune vainqueur d’un tournoi international chez les A au XXIe siècle, détrônant ainsi un certain Lamine Yamal qui avait gagné l’Euro 2024 avec l’Espagne à 17 ans et 1 jour. Autant dire que ce n’est pas le seul record de précocité battu par le joyau du football mexicain.

Le PSG a de la concurrence

Au sein de son club de Tijuana, Gilberto Mora avait fait ses débuts à 15 ans et 308 jours. Son club formateur n’a pas tardé à identifier son potentiel, tout comme le Real Madrid, le FC Barcelone, Arsenal, Manchester City ou encore l’Ajax Amsterdam, ses autres courtisans énumérés par la presse mexicaine. Tous auront l’opportunité de le revoir en action au Mondial U17 en novembre, et peut-être même à la Coupe du monde 2026 qui se jouera en partie au Mexique.