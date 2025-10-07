Lamine Yamal au PSG, la folle annonce venue d'Espagne

ICONSPORT_268740_0018
Comme en 2017 avec le recrutement de Neymar, le Paris Saint-Germain compte exploser le record du transfert le plus cher de l'histoire avec une proposition astronomique de 230 millions d'euros au FC Barcelone pour Lamine Yamal.
En 2017, quelques mois après la fameuse remontada au bout de laquelle le FC Barcelone a rattrapé un retard total de 5 buts face au Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de la Ligue des champions, la direction parisienne, avec l'appui de sa manne financière colossale, lâchait 222 millions pour lever la clause libératoire de Neymar et s'offrait la star brésilienne. 8 ans plus tard, on prend presque les mêmes et on recommence. Avant sa prolongation tant attendue avec son club formateur une fois sa majorité atteinte, Lamine Yamal était fortement convoité partout en Europe. Info ou intox, la direction catalane a affirmé que le PSG avait transmis une offre de 250 millions d'euros pour se l'offrir peu avant l'Euro 2024. Et selon un récent rapport venu d'Espagne, Nasser al-Khelaïfi n'a pas dit son dernier mot.

Lamine Yamal, un rêve trop grand pour le PSG ?

En effet, si l'on en croit les informations de Defensa Central, le Paris Saint-Germain est toujours très intéressé par le recrutement de Lamine Yamal. Celui qui a terminé deuxième au dernier Ballon d'Or est un véritable phénomène contre lequel Luis Enrique ne dirait certainement pas non. Le média espagnol, pourtant centré sur l'actualité du Real Madrid, affirme que Nasser al-Khelaïfi poursuivra le processus de recrutement jusqu'au bout, indiquant que si la clause libératoire de Yamal était fixée à 1 milliard d'euros, une proposition de 230 millions d'euros ferait inévitablement réfléchir la direction des Blaugranas.
A l'heure où le club ne va pas au mieux et traverse une crise économique délicate, recevoir un tel pactole sur le compte est une perspective alléchante. Mais l'est-elle plus que d'avoir dans son effectif celui qui aspire à remporter de nombreux Ballon d'Or ? Pour l'heure, Lamine Yamal est heureux au Barça, club avec lequel il a signé un contrat jusqu'en juin 2031 cet été, le jour de ses 18 ans.
1
Loading