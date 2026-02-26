PSG : Al-Khelaïfi encore agressé en Espagne

Le PSG, BeIN Sports et le Qatar, autant de raisons pour Javier Tebas de critiquer le championnat de France et l'omniprésence de l'état gazier dans sa gestion.

Nasser Al-Khelaïfi a su faire la paix avec plusieurs de ses ennemis de l’autre côté des Pyrénées ces derniers temps. Malgré les problèmes rencontrés par le passé, Joan Laporta et le dirigeant qatari ont même fait des déclarations en commun en marge du match entre le Barça et le PSG à l’automne dernier. La fin de la Super League, l’émergence du club parisien sur le plan sportif et l’importance également de Nasser Al-Khelaïfi dans les instances européennes, ont permis à tout le monde de tirer dans le même sens. Même le Real Madrid, qui était en grand froid avec le PSG depuis la signature de Kylian Mbappé, a tiré un trait sur le passé.

La DNCG en prend pour son grade

Il reste toutefois un ennemi, et s’il s’est fait discret ces derniers mois, il ne compte pas se faire oublier. Il s’agit de Javier Tebas, le patron de la Liga , qui a toujours un mauvais mot à dire sur le championnat de France, et surtout le PSG et le Qatar. Lors du sommet du football business organisé par le Financial Times, Javier Tebas a profité de cette tribune pour se lâcher sur ce qui est pour lui un énorme conflit d’intérêt en France avec le Qatar et son représentant. Même la DNCG en prend pour son grade, car sans droits télévisuels, aucun championnat ne peut survivre comme si de rien n’était à ses yeux.

« Le championnat français, à mon avis, ils n’ont pas un fair-play financier digne de ce nom, et l’organisme qui doit l’appliquer (la DNCG) ne le fait pas correctement. Je ne peux pas aller plus loin sur ce sujet, mais si on met cela avec les problèmes des droits télés qu’ils rencontrent, cela rend leur situation encore plus compliquée. En France, ils ont un problème de leadership. Il y a clair conflit d’intérêt avec Nasser Al-Khelaïfi, et le problème n’est pas réglé », a assuré Javier Tebas, qui n’a jamais apprécié la toute-puissance du Qatar, propriétaire du PSG, sur le championnat et sur sa gestion des droits télévisuels.

Le président de la Liga s’est ensuite appuyé suer l’épisode des droits télévisuels de la Coupe du monde finalement obtenus par BeIN Sports devant Ligue 1+, et la récente démission de Nicolas De Tavernost, pour rappeler que l’omniprésence du Qatar dérangeait tout de même en France. Un avis classique de la part du dirigeant espagnol, qui ne manque jamais une occasion de taper sur le PSG et le Qatar.