L’OM se cache en Espagne pour faire une surprise à l’OL

OM26 févr. , 18:00
parGuillaume Conte
L'OM passe une semaine à huis-clos à Marbella pour souder le groupe et permettre à Habib Beye de faire ce qu'il n'a pas pu faire à Brest : faire jouer son équipe comme il le souhaite.
Il y a bien une chose qui n’a pas changé entre Roberto De Zerbi et Habib Beye, c’est la volonté de quitter la Provence pour mieux souffler quand l’espacement entre les matchs le permet. L’entraineur italien a apprécié le fait de se rendre à Rome à deux reprises la saison passée, devant les mauvaises ondes présentes à Marseille selon lui. Dès son arrivée, Habib Beye a profité d’une semaine sans match, élimination de la Ligue des Champions oblige, pour aller à Marbella et mettre son groupe dans une bulle loin des médias et des supporters. Il s’agit d’un hôtel privatisé, dont l’accès aux terrains et aux soins n’est pas possible pour les visiteurs extérieurs, preuve que l’OM n’a rien voulu laisser au hasard.

Habib Beye prêt à tout changer pour dimanche ?

Une semaine complète de travail pour surtout laver les têtes, plus que relancer une préparation physique trop tardive pour porter ses fruits. Selon les indiscrétions de RMC, Habib Beye a décidé de faire travailler l’intensité, pour avoir des joueurs qui répondent à l’impact sur les derniers matchs de Ligue 1 et de Coupe de France. La volonté est claire, celle de secouer un groupe qui n’y arrive plus ces dernières semaines.
Si le Franco-Sénégalais n’a pas changé le système de jeu contre Brest faute de temps, il n’exclut désormais pas de le faire pour le match face à l’OL. Ce serait bien évidemment risqué de présenter un changement de ce style pour un match qui représente l’une des dernières chances d’aller chercher le podium. Mais cette semaine permet de travailler à fond les nouveaux principes de jeu.
Pour alléger la pression également, Habib Beye a copié Roberto De Zerbi en organisant un diner avec seulement le staff et les joueurs, histoire de détendre l’atmosphère, et même les joueurs uniquement entre eux pour fédérer le groupe et rendre la période plus légère sur le plan mental. Le bénéfice sera rapidement jugé avec un retour ce vendredi à Marseille, et un match capital ce dimanche contre l’OL.

