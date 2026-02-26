OM : L'UEFA fait une terrible annonce, Frank McCourt s’étouffe

L'OM n'arrête pas de perdre de l'argent, et de plus en plus. C'est le constat fait par l'UEFA, qui classe le club olympien dans les pires d'Europe à ce niveau.

Pas de réussite sportive pour l’Olympique de Marseille cette saison, avec déjà le départ de son entraineur qui devait s’installer sur la durée en Provence. Pablo Longoria a beau s’activer comme un chien fou à chaque mercato, l’effectif actuel ne fait pas l’unanimité et ne répond pour le moment pas présent en Ligue 1, après s’être fait sortir de manière incroyable en Ligue des Champions. Et cela malgré des montants dépensés colossaux.

Selon les révélations de Sportune, l’UEFA a dévoilé le déficit constaté à l’OM au 30 juin 2025, soit le dernier bilan en date qui vient d’être finalisé. Le déficit se monte à 105 millions d’euros. C’est la première fois qu’il dépasse le cap des 100 millions d’euros, et il représente le quatrième pire bilan d’Europe derrière Chelsea, l’OL et Tottenham.

McCourt a mis 570 ME de sa poche

Des pertes qui s’expliquent assez facilement, puisque l’OM a fait exploser sa masse salariale avec des joueurs majeurs comme Adrien Rabiot, Mason Greenwood ou Pierre-Emile Hojbjerg la saison prochaine. Et même si Pablo Longoria a parfois limité la casse à la revente, il y a tout de même eu des investissements ratés avec Elye Wahi, Ismaël Koné ou Jonathan Rowe, qui ont couté cher en commissions et transferts.

Frank McCourt a, l’année dernière comme les précédentes, épongé ces dettes, portant son addition totale à 570 millions d’euros investis depuis qu’il a racheté l’OM. C’est une somme moyenne de 60 ME pour chaque année passée à Marseille qu’il doit donc débourser pour le moment. Un terrible désaveux pour le propriétaire américain, qui aimerait bien que cette saignée s’arrête un jour. C’est visiblement la consigne qu’il a fait passer à ses dirigeants ces dernières semaines, comme quoi les folies au mercato étaient désormais terminées et qu’il allait falloir commencer à faire entrer de l’argent dans les caisses. Une chose que même les plus acharnées des supporters de l’OM peuvent comprendre tant McCourt ne voit pas un seul aspect positif de son investissement sur le plan financier pour le moment.