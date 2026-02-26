Lovro Majer

Nice veut raviver un bon souvenir de Ligue 1

26 févr. , 17:20
parEric Bethsy
Ancien joueur du Stade Rennais, le Croate Lovro Majer pourrait faire son retour en Ligue 1. Trois ans après son départ, le milieu offensif non retenu par Wolfsburg aura l’opportunité de rebondir à l’OGC Nice.
L’OGC Nice n’avait sans doute pas imaginé un tel fiasco. Habitué à jouer les premiers rôles en Ligue 1, ou du moins à participer à la course aux places européennes, le Gym n’était absolument pas programmé pour jouer le maintien cette saison. Ni pour sortir de la Ligue Europa au terme d’une phase de ligue catastrophique. C’est dans ce contexte inattendu que Claude Puel a pourtant accepté de revenir en décembre dernier. Lui que l’on connaît notamment pour sa capacité à reconstruire avec des jeunes et à relancer des talents en perte de vitesse comme Lovro Majer (28 ans).
Selon les informations de TransferFeed, le milieu offensif de Wolfsburg est effectivement sur les tablettes de l’OGC Nice en vue du prochain mercato estival. Le Croate ne sera pas retenu par ses dirigeants. Et l’ancien joueur du Stade Rennais en s’accrochera pas non plus à son contrat qui expire en juin 2028. Au contraire, le meneur de jeu a besoin d’un nouveau départ. La suite de sa carrière pourrait bien le ramener en Ligue 1, championnat où il a laissé de bons souvenirs de son passage sous le maillot rouge et noir.

La bonne pioche rennaise

Rappelons que Lovro Majer avait disputé deux saisons (2021-2023) à Rennes, dont la première plus aboutie. L’international croate, toujours régulièrement appelé en sélection, avait terminé son premier exercice rennais avec un total honorable de 6 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues. Mais plus que ses statistiques, ce sont surtout ses qualités techniques qui avaient marqué les esprits. Manifestement, le club azuréen s’en souvient encore et pense à relancer le milieu valorisé à 15 millions d’euros sur le site de Transfermarkt.
L. Majer

L. Majer

CroatiaCroatie Âge 28 Milieu

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

2025/2026
Matchs21
Buts2
Passes décisives3
Jaune4
Rouge0
Jaune Rouge0
0
