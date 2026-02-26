ICONSPORT_360431_0025

ER Belgrade - LOSC : les compos (18h45 sur Canal+ Foot)

Europa League26 févr. , 17:52
parGuillaume Conte
Barrage retour Europa League : Aller 1-0 pour Belgrade
ER Belgrade : Matheus; Seol, Rodrigao, Erakovic, Uchenna, Tiknizyan; Handel, Krunic; Duarte, Kostov; Enem
LOSC : Özer ; Tiago Santos, Mbemba, Mandi, Perraud; André, Bouaddi; Perrin, Haraldsson, Fernandez-Pardo; Giroud
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading