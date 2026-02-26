PSG : Zaïre-Emery pose un gros problème à Luis Enrique

Même s’il fait partie des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain cette saison, Warren Zaïre-Emery pose problème à son entraîneur Luis Enrique. D’ailleurs, le milieu français risque de disparaître de l’équipe type dans les semaines à venir.

Contrairement à ce que l’on pouvait penser au moment du tirage au sort, ce barrage de Ligue des Champions n’a pas été une formalité pour le Paris Saint-Germain . Bien que vainqueur en Principauté (2-3) à l’aller, le club de la capitale a dû s’employer au retour (2-2) afin de conserver son court avantage. Les Parisiens ont été bousculés avant l’exclusion du Monégasque Mamadou Coulibaly à l’heure de jeu. Avec une compo a priori défensive, l’entraîneur de l’ASM Sébastien Pocognoli avait trouvé le moyen de contrecarrer les plans de son homologue Luis Enrique dans l’entrejeu.

Pour le journaliste Laurent Perrin, observateur du Paris Saint-Germain, le problème vient notamment du profil de Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain. « Zaïre-Emery fait une très belle saison, a d’abord validé notre confrère du quotidien Le Parisien. Mais je partage l'analyse de Samir Nasri entendue hier soir sur Canal+ : quand il joue au milieu, ça fonctionne moins bien. C'est une question de complémentarité avec João Neves et Vitinha, cela fonctionne moins bien qu'avec Fabian Ruiz malgré toutes les qualités de Zaïre-Emery. »

Le retour de Fabian Ruiz attendu

« (…) Fabian Ruiz est touché au genou et dans son dernier point médical, mardi, le club disait simplement qu'il "poursuit son travail individuel". Sans précision de durée. Et c'est un vrai problème. Parce qu'il manque à Paris, a souligné le journaliste. Zaïre-Emery réussit un remarquable début de saison mais quand il joue au milieu, sa relation avec João Neves et Vitinha est moins fluide. Sa complémentarité est moins évidente et moins efficace. » Si Luis Enrique arrive à la même conclusion, le titi parisien pourrait voir son temps de jeu diminuer suite au retour de l’international espagnol.