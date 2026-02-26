Cristiano Ronaldo vers un dernier pari en Liga

Pas encore prêt à raccrocher les crampons, Cristiano Ronaldo prépare tout de même son après-carrière. L’attaquant d’Al-Nassr a officiellement intégré le capital d’Almeria, dont le président et actionnaire saoudien espère bien le convaincre de porter son maillot.

Cristiano Ronaldo n’est pas qu’un simple joueur de football. Au-delà de sa popularité qui dépasse le cadre de son sport, le Portugais se montre aussi actif dans son costume d’homme d’affaires. L’attaquant d’Al-Nassr a beaucoup investi ces dernières années dans divers secteurs comme l’immobilier, l’hôtellerie, les médias et la santé. Il était donc difficile pour lui de ne pas réserver une part de ses investissements au ballon rond.

Ce jeudi, le quintuple Ballon d’Or a officiellement intégré le capital d’Almeria. Cristiano Ronaldo s’est précisément offert 25% des parts du club andalou à travers CR7 Sports Investments, filiale de sa société CR7 SA, précise le communiqué dans lequel l’ancien joueur du Real Madrid explique ses motivations. « Depuis longtemps, mon ambition est de contribuer au football au-delà du terrain de jeu, a confié l’avant-centre de 41 ans. Almeria est un club avec une base solide et un potentiel de développement clair. Je souhaite travailler avec la direction pour soutenir la prochaine phase de développement du club. »

C’est évidemment une bonne nouvelle pour le président et actionnaire majoritaire Mohamed Al Khereiji. Le patron saoudien d’Almeria s’est dit fier qu’une telle légende comprenne « le potentiel de ce que nous construisons ici, tant au niveau de l'équipe première que du centre de formation ». Mais surtout, le dirigeant a peut-être une idée ambitieuse derrière la tête. D’après le média La Voz de Almeria, le propriétaire espère convaincre Cristiano Ronaldo de faire une pige sous le maillot andalou avant la fin de sa carrière. Encore faudrait-il que son club, actuellement classé troisième de D2 espagnole, remonte en Liga.