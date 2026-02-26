cristiano ronaldo un record mais zero titre en arabie saoudite iconsport 265588 0009 397694

Cristiano Ronaldo vers un dernier pari en Liga

Liga26 févr. , 18:20
parEric Bethsy
Pas encore prêt à raccrocher les crampons, Cristiano Ronaldo prépare tout de même son après-carrière. L’attaquant d’Al-Nassr a officiellement intégré le capital d’Almeria, dont le président et actionnaire saoudien espère bien le convaincre de porter son maillot.
Cristiano Ronaldo n’est pas qu’un simple joueur de football. Au-delà de sa popularité qui dépasse le cadre de son sport, le Portugais se montre aussi actif dans son costume d’homme d’affaires. L’attaquant d’Al-Nassr a beaucoup investi ces dernières années dans divers secteurs comme l’immobilier, l’hôtellerie, les médias et la santé. Il était donc difficile pour lui de ne pas réserver une part de ses investissements au ballon rond.
Ce jeudi, le quintuple Ballon d’Or a officiellement intégré le capital d’Almeria. Cristiano Ronaldo s’est précisément offert 25% des parts du club andalou à travers CR7 Sports Investments, filiale de sa société CR7 SA, précise le communiqué dans lequel l’ancien joueur du Real Madrid explique ses motivations. « Depuis longtemps, mon ambition est de contribuer au football au-delà du terrain de jeu, a confié l’avant-centre de 41 ans. Almeria est un club avec une base solide et un potentiel de développement clair. Je souhaite travailler avec la direction pour soutenir la prochaine phase de développement du club. »

C’est évidemment une bonne nouvelle pour le président et actionnaire majoritaire Mohamed Al Khereiji. Le patron saoudien d’Almeria s’est dit fier qu’une telle légende comprenne « le potentiel de ce que nous construisons ici, tant au niveau de l'équipe première que du centre de formation ». Mais surtout, le dirigeant a peut-être une idée ambitieuse derrière la tête. D’après le média La Voz de Almeria, le propriétaire espère convaincre Cristiano Ronaldo de faire une pige sous le maillot andalou avant la fin de sa carrière. Encore faudrait-il que son club, actuellement classé troisième de D2 espagnole, remonte en Liga.
Derniers commentaires

OM : Rennes fair-play, Habib Beye reçoit une excellente nouvelle

Bien vu vaderetro👍 , idem pour nombreux autres , juste un exemple , Anto Lopes, combien de fois .... "Le Portugais" ??? Né en France à Givors... , avec la double nationalité, le dirait-on pour nôtre Zizou ? , je ne le pense pas.

PSG : Zaïre-Emery pose un gros problème à Luis Enrique

Le problème c'est l'aspect offensif. Pas dans le drible mais dans la vision et dans les passes qui casse les lignes. Ce n'est pas une histoire de complémentarité avec Névés et Vitinha. Fabian Ruiz peut casser les lignes dans ses passes en profondeur, WZE a beaucoup plus de mal même s'il peut le faire de temps en temps (cf. Sa passe pour Doué face à Metz). Mais l'absence de Dembele est aussi préjudiciable car lui aussi casse les lignes dans ses passes. Le PSG joue latéralement depuis des semaines (façon power play au hockey). Cela manque de vitesse et de profondeur. Dro Fernandez peut être un atout majeur dans le futur sur ce point (pas cette saison car il semble encore trop frêle, mais à l'avenir il peut faire mal une fois étoffé physiquement)

OM : De Zerbi a traumatisé les joueurs, il déballe tout

Y reste plus qu'a appeler Zizou l'enfant du pays , le challenge reste intéressant pour "tous"

Zaïre-Emery est le problème du PSG, la sanction tombe

C’est évident que ZAÏRE EMERY n’a pas le niveau technique requis pour évoluer au milieu à PARIS.Ça n’est pas la première fois que je le constate,mais en l’absence de RUIZ il faudrait essayer autre chose ,peut-être LEE ou MAYULU mais hier soir c’était catastrophique

OM : Le Vélodrome se vide, grosse inquiétude à Marseille

L olympique footix !!! Après faut comprendre...les pauvres marseillais tous les ans ils passent pour des guignols encore et encore !!!! Promis l annee prochaine on joue le titre 😂😅😂🤣🤣😆😁😄

