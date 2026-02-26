ICONSPORT_283669_0006

OL : Son stade favori pour un énorme évènement

OL26 févr. , 18:40
parGuillaume Conte
0
Pour ceux qui ne le savent pas encore, les Jeux Olympiques d'Hiver auront lieu en France en 2030. Et le comité d'organisation se penche sérieusement sur le stade lyonnais pour la cérémonie d'ouverture.
En dépit de ses atermoiements au niveau de son actionnariat et de ses difficultés financières, l’Olympique Lyonnais continue à avancer sportivement. Il se doit même de continuer à trouver des moyens de financement pour se rapprocher d’un équilibre économique encore très lointain. Toujours propriétaire de son stade, l’OL est désormais de mieux en mieux placé pour organiser la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver 2030. A peine les JO de Milan-Cortina terminés le week-end dernier, les regards se tournent vers la prochaine édition qui aura lieu dans les alpes françaises.

Le Groupama Stadium quartier général des JO ?

Le média local La Tribune de Lyon affirme que ce scénario commence à prendre tournure, pour offrir une cérémonie grandiose dans le plus grand stade de la région, une enceinte moderne qui peut permettre d’accueillir un tel évènement. Une cérémonie en plein air comme celle des Jeux Olympiques de Paris en 2024 est également envisagée, mais forcément au coeur de l’hiver, cela comporte des risques.
Une décision ne devrait en tout cas pas tarder à tomber, car cela demande des années de travail et de préparation. Avant le mois de juin, le verdict devrait donc être connu, et cela pourrait représenter un beau coup de projecteur pour Lyon et son stade. Et aussi une rentrée financière pour l’OL au passage. Le stade lyonnais pourrait même servir de QG au comité d’organisation dans les prochaines années, étant donné sa position centrale dans la région et sa proximité avec les autres services d’une grande ville notamment de l’aéroport.
0
Derniers commentaires

OM : Rennes fair-play, Habib Beye reçoit une excellente nouvelle

Bien vu vaderetro👍 , idem pour nombreux autres , juste un exemple , Anto Lopes, combien de fois .... "Le Portugais" ??? Né en France à Givors... , avec la double nationalité, le dirait-on pour nôtre Zizou ? , je ne le pense pas.

PSG : Zaïre-Emery pose un gros problème à Luis Enrique

Le problème c'est l'aspect offensif. Pas dans le drible mais dans la vision et dans les passes qui casse les lignes. Ce n'est pas une histoire de complémentarité avec Névés et Vitinha. Fabian Ruiz peut casser les lignes dans ses passes en profondeur, WZE a beaucoup plus de mal même s'il peut le faire de temps en temps (cf. Sa passe pour Doué face à Metz). Mais l'absence de Dembele est aussi préjudiciable car lui aussi casse les lignes dans ses passes. Le PSG joue latéralement depuis des semaines (façon power play au hockey). Cela manque de vitesse et de profondeur. Dro Fernandez peut être un atout majeur dans le futur sur ce point (pas cette saison car il semble encore trop frêle, mais à l'avenir il peut faire mal une fois étoffé physiquement)

OM : De Zerbi a traumatisé les joueurs, il déballe tout

Y reste plus qu'a appeler Zizou l'enfant du pays , le challenge reste intéressant pour "tous"

Zaïre-Emery est le problème du PSG, la sanction tombe

C’est évident que ZAÏRE EMERY n’a pas le niveau technique requis pour évoluer au milieu à PARIS.Ça n’est pas la première fois que je le constate,mais en l’absence de RUIZ il faudrait essayer autre chose ,peut-être LEE ou MAYULU mais hier soir c’était catastrophique

OM : Le Vélodrome se vide, grosse inquiétude à Marseille

L olympique footix !!! Après faut comprendre...les pauvres marseillais tous les ans ils passent pour des guignols encore et encore !!!! Promis l annee prochaine on joue le titre 😂😅😂🤣🤣😆😁😄

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

