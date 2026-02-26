OL : Son stade favori pour un énorme évènement

Bien vu vaderetro👍 , idem pour nombreux autres , juste un exemple , Anto Lopes, combien de fois .... "Le Portugais" ??? Né en France à Givors... , avec la double nationalité, le dirait-on pour nôtre Zizou ? , je ne le pense pas.
Le problème c'est l'aspect offensif. Pas dans le drible mais dans la vision et dans les passes qui casse les lignes. Ce n'est pas une histoire de complémentarité avec Névés et Vitinha. Fabian Ruiz peut casser les lignes dans ses passes en profondeur, WZE a beaucoup plus de mal même s'il peut le faire de temps en temps (cf. Sa passe pour Doué face à Metz). Mais l'absence de Dembele est aussi préjudiciable car lui aussi casse les lignes dans ses passes. Le PSG joue latéralement depuis des semaines (façon power play au hockey). Cela manque de vitesse et de profondeur. Dro Fernandez peut être un atout majeur dans le futur sur ce point (pas cette saison car il semble encore trop frêle, mais à l'avenir il peut faire mal une fois étoffé physiquement)
Y reste plus qu'a appeler Zizou l'enfant du pays , le challenge reste intéressant pour "tous"
C’est évident que ZAÏRE EMERY n’a pas le niveau technique requis pour évoluer au milieu à PARIS.Ça n’est pas la première fois que je le constate,mais en l’absence de RUIZ il faudrait essayer autre chose ,peut-être LEE ou MAYULU mais hier soir c’était catastrophique
L olympique footix !!! Après faut comprendre...les pauvres marseillais tous les ans ils passent pour des guignols encore et encore !!!! Promis l annee prochaine on joue le titre 😂😅😂🤣🤣😆😁😄
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|54
|23
|17
|3
|3
|52
|19
|33
|52
|23
|17
|1
|5
|44
|20
|24
|45
|23
|14
|3
|6
|37
|23
|14
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|37
|23
|11
|4
|8
|36
|31
|5
|37
|23
|10
|7
|6
|37
|35
|2
|34
|23
|10
|4
|9
|39
|30
|9
|34
|23
|10
|4
|9
|38
|36
|2
|32
|23
|8
|8
|7
|32
|36
|-4
|31
|23
|8
|7
|8
|33
|27
|6
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|23
|8
|5
|10
|22
|28
|-6
|26
|23
|6
|8
|9
|20
|29
|-9
|24
|23
|6
|6
|11
|30
|43
|-13
|23
|23
|5
|8
|10
|27
|40
|-13
|17
|23
|4
|5
|14
|17
|33
|-16
|17
|23
|4
|5
|14
|22
|40
|-18
|13
|23
|3
|4
|16
|22
|52
|-30
