OL : Son stade favori pour un énorme évènement

Pour ceux qui ne le savent pas encore, les Jeux Olympiques d'Hiver auront lieu en France en 2030. Et le comité d'organisation se penche sérieusement sur le stade lyonnais pour la cérémonie d'ouverture.

En dépit de ses atermoiements au niveau de son actionnariat et de ses difficultés financières, l’Olympique Lyonnais continue à avancer sportivement. Il se doit même de continuer à trouver des moyens de financement pour se rapprocher d’un équilibre économique encore très lointain. Toujours propriétaire de son stade, l’OL est désormais de mieux en mieux placé pour organiser la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver 2030. A peine les JO de Milan-Cortina terminés le week-end dernier, les regards se tournent vers la prochaine édition qui aura lieu dans les alpes françaises.

Le Groupama Stadium quartier général des JO ?

Le média local La Tribune de Lyon affirme que ce scénario commence à prendre tournure, pour offrir une cérémonie grandiose dans le plus grand stade de la région, une enceinte moderne qui peut permettre d’accueillir un tel évènement. Une cérémonie en plein air comme celle des Jeux Olympiques de Paris en 2024 est également envisagée, mais forcément au coeur de l’hiver, cela comporte des risques.

Une décision ne devrait en tout cas pas tarder à tomber, car cela demande des années de travail et de préparation. Avant le mois de juin, le verdict devrait donc être connu, et cela pourrait représenter un beau coup de projecteur pour Lyon et son stade. Et aussi une rentrée financière pour l’OL au passage. Le stade lyonnais pourrait même servir de QG au comité d’organisation dans les prochaines années, étant donné sa position centrale dans la région et sa proximité avec les autres services d’une grande ville notamment de l’aéroport.