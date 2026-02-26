ICONSPORT_255779_1437
Désiré Doué et Kylian Mbappé

PSG : Mbappé pousse Doué au Real Madrid

PSG26 févr. , 9:00
parMehdi Lunay
1
Meilleur buteur du Real Madrid, Kylian Mbappé a pris le pouvoir dans le vestiaire merengue. De quoi lui donner de l'influence au mercato. Le capitaine des Bleus pousse pour que Désiré Doué quitte le PSG et le rejoigne en Espagne.
En quittant le Paris Saint-Germain en 2024, Kylian Mbappé n'a pas vraiment eu le mal du pays. Au Real Madrid, il côtoie plusieurs français ou joueurs francophones. Le capitaine des Bleus joue avec ses coéquipiers en sélection Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Ferland Mendy. De quoi bénéficier de liens solides sur et en dehors du terrain dans un vestiaire madrilène difficile. Mais, cela ne suffit pas à la star française qui espère une nouvelle arrivée tricolore l'été prochain. Le PSG pourrait être le dindon de la farce d'un projet ambitieux.

Doué discute activement avec Mbappé

En effet, Kylian Mbappé aimerait attirer Désiré Doué au Real Madrid. C'est ce qu'avance le site Football365 qui cite plusieurs sources espagnoles. Le meilleur buteur du Real Madrid voit dans son cadet le successeur de Vinicius à très court terme. L'avenir de l'ailier brésilien à Madrid est très flou en ce moment. Le joueur de la Seleçao n'a pas encore été consulté sur ce transfert et la direction du Real reste un peu en retrait même si elle valide totalement. Mbappé s'occupe de tout dans ce dossier.
L'ancien joueur du PSG discute activement avec Doué pour le convaincre de venir en Espagne. Camavinga apporte aussi son aide dans l'opération séduction. A voir si leur jeune compatriote de 20 ans sera chaud pour quitter Paris où il se sent si bien humainement et sportivement. Mais, le plus gros problème pour ce transfert reste le club parisien. Impossible d'imaginer Nasser Al-Khelaifi lâcher aussi facilement un talent comme Doué, lequel est en plus sous contrat jusqu'en 2029 avec le champion d'Europe 2025.
D. Doue

D. Doue

FranceFrance Âge 20 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs6
Buts4
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs14
Buts4
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Derniers commentaires

Monaco révolté par l'arbitrage pro-PSG en Europe

Incroyable de montrer l image, ou Coulibaly percute Hakimi sans toucher le ballon et derrière d avoir le toupet de dire qu il n y pas faute, sans compter que le joueur ne prend pas rouge mais un deuxieme jaune, donc si il est trop stupide, le PSG n y peut rien

OL : Racisme au Groupama Stadium, Aulas nie en bloc

Quel naufrage.

Les trois gros problèmes du PSG

Ben oui, on sait quand le PSG gagne, c est les autres equipes qui sont nulles ...^^ LDC tellement au rabais que ton equipe est la première equipe Française a ne pas sortir des matchs de poule !!!

Jonathan David à l'OM, le dossier est relancé

Tout dépendra du classement final de toute façon. T'attire pas aussi facilement un joueur en fonction de si tu as la C1 ou non. Pour l'instant du prochain mercato je m'en contrefout. Je me doute que ca bosse déjà dessus, mais je m'en tape.

Les trois gros problèmes du PSG

surtout que comme l annee derniere, aucune grosse equipe ne fonctionne cette année..... y a aucun monstre, aucune machine. certainement Arsenal, comme l annee derniere, mais si l infirmerie se remplit, c est fini aussi. comme l annee derniere.... Pas de grand Barca, Real, City Bayern pas mal, mais loin de ses standards. bref. encore une au rabais. Le PSG atoutes ses chances

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

