PSG : Mbappé pousse Doué au Real Madrid

Meilleur buteur du Real Madrid, Kylian Mbappé a pris le pouvoir dans le vestiaire merengue. De quoi lui donner de l'influence au mercato. Le capitaine des Bleus pousse pour que Désiré Doué quitte le PSG et le rejoigne en Espagne.

En quittant le Paris Saint-Germain en 2024, Kylian Mbappé n'a pas vraiment eu le mal du pays. Au Real Madrid, il côtoie plusieurs français ou joueurs francophones. Le capitaine des Bleus joue avec ses coéquipiers en sélection Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Ferland Mendy. De quoi bénéficier de liens solides sur et en dehors du terrain dans un vestiaire madrilène difficile. Mais, cela ne suffit pas à la star française qui espère une nouvelle arrivée tricolore l'été prochain. Le PSG pourrait être le dindon de la farce d'un projet ambitieux.

Doué discute activement avec Mbappé

En effet, Kylian Mbappé aimerait attirer Désiré Doué au Real Madrid. C'est ce qu'avance le site Football365 qui cite plusieurs sources espagnoles. Le meilleur buteur du Real Madrid voit dans son cadet le successeur de Vinicius à très court terme. L'avenir de l'ailier brésilien à Madrid est très flou en ce moment. Le joueur de la Seleçao n'a pas encore été consulté sur ce transfert et la direction du Real reste un peu en retrait même si elle valide totalement. Mbappé s'occupe de tout dans ce dossier.

L'ancien joueur du PSG discute activement avec Doué pour le convaincre de venir en Espagne. Camavinga apporte aussi son aide dans l'opération séduction. A voir si leur jeune compatriote de 20 ans sera chaud pour quitter Paris où il se sent si bien humainement et sportivement. Mais, le plus gros problème pour ce transfert reste le club parisien. Impossible d'imaginer Nasser Al-Khelaifi lâcher aussi facilement un talent comme Doué, lequel est en plus sous contrat jusqu'en 2029 avec le champion d'Europe 2025.