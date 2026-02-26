ICONSPORT_273120_0260
Didier Deschamps

EdF : C’est mort avec Deschamps, il attend Zidane

Equipe de France26 févr. , 19:20
par Eric Bethsy
0
Très en vue avec Sunderland, Enzo Le Fée affiche ses ambitions. Le milieu de terrain se sent légitime pour intégrer l’équipe de France. Mais l’ancien joueur du Stade Rennais ne croit pas trop en ses chances sous les ordres de Didier Deschamps.
Longtemps placé en haut de tableau, le promu Sunderland fait partie des surprises de la saison en Premier League. Tout comme son milieu de terrain Enzo Le Fée (26 ans). Le Français enchaîne les performances remarquées de l’autre côté de la Manche. A tel point que le pur produit du FC Lorient se sent prêt à rejoindre l’équipe de France.

« Ce serait un rêve pour moi de l'atteindre et de représenter mon pays, confiait l’ex-international Espoirs tricolore au journal L’Equipe en janvier dernier. Je m'épanouis dans le championnat le plus compétitif du monde. Que ce soit à court, moyen ou long terme, j'essaie de me donner les moyens au quotidien pour qu'à la fin de ma carrière, je n'aie aucun regret. » Le problème pour Enzo Le Fée, c’est que le sélectionneur en poste n’est pas un grand adepte du changement à l’approche d’une grande compétition. Le Black Cat le sait et imagine difficilement Didier Deschamps l’appeler pour le Mondial 2026 cet été.
« Je n'y pense pas pour cette année ou pour cet été, pour être honnête, a avoué le milieu relayeur à beIN Sports. Mais l'un des objectifs de ma carrière est de jouer une Coupe du monde avec mon équipe nationale. Tout d'abord, jouer pour mon équipe nationale. Mais si je peux jouer une Coupe du monde avec mon équipe nationale, ce serait, je pense, mon objectif ultime. Donc oui, bien sûr, nous sommes dans le meilleur championnat au monde. Si je peux performer dans ce championnat, pourquoi pas ? » Même si son profil peut compléter ceux des cadres de Didier Deschamps, Enzo Le Fée aura peut-être davantage de chances avec Zinedine Zidane, le prochain sélectionneur annoncé.
0
