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Infantino l'écoeure, il claque la porte de la FIFA

Foot Mondial31 juil. , 14:30
parClaude Dautel
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Très influent conseiller de Gianni Infantino, Carlos Cordeiro a annoncé ce vendredi sa démission. L'ancien président de la fédération américaine de football est écoeuré par le projet du patron de la FIFA de privatiser le Mondial.
Au lendemain de la décision de l'UEFA de boycotter toutes les compétitions de la FIFA si Gianni Infantino créait une société privée pour le Mondial et vendait des parts à des investisseurs privés, c'est un nouveau coup dur pour l'actuel président de l'instance mondiale. En effet, quelques heures après la parution d'un communiqué tentant de justifier la position de la FIFA dans ce dossier, Carlos Cordeiro a lui décidé de jeter l'éponge et de démissionner immédiatement de son poste de conseiller de Gianni Infantino. Membre de la task force mise en place par la Maison Blanche pour l'organisation du Mondial 2026, Carlos Cordeiro a confié à Sky Sports les raisons de cette décision qui met de plus en plus Infantino en danger à un an des élections à la président de la FIFA.

Infantino se fait découper par son proche conseiller

« En tant que conseiller principal du président de la FIFA, ancien banquier et passionné de football depuis toujours, je ne peux rester les bras croisés pendant que la FIFA envisage de vendre une participation dans la Coupe du Monde. Soyons clairs : je n’ai été aucunement impliqué dans cette proposition et je m’y oppose sans équivoque. C’est une mauvaise affaire pour les associations membres de la FIFA, une mauvaise affaire pour le football et une mauvaise affaire pour l’avenir à long terme de ce sport », a expliqué, sur la chaîne anglaise, Carlos Cordeiro, qui laisse donc le président de la FIFA de plus en plus seul à soutenir cette idée. A un an des élections pour la direction de la FIFA, Gianni Infantino a clairement marqué un but contre son camp. Et il n'est pas certain cette fois que Donald Trump pourra l'aider.

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Derniers commentaires

Le PSG veut Rodri, City humilie le Real Madrid

Il est incroyable de mauvaise foi, et de stupidité... Ce n est meme pas un cas de pathologie psychiatrique, il est juste con, malheureusement on enferme pas les gens pour ça et grâce a lui , l activité de ce site augmente. Il faudrait que tu interviennes plus souvent, Joekidd assure ton intérim de mémoire vivante du PSG mais tu manques ...

Gérard Lopez c'est fini, Bordeaux sauvé au buzzer

On peut remercier le très beau geste de Monsieur Lopez de s'asseoir sur cette très belle somme d'argent, un vrai gentleman

Le PSG veut Rodri, City humilie le Real Madrid

J attend des sources, des elements a tes dires, car pour l instant a part nous abreuver de tes liens vers ton compte facebook, il n y a rien d autres ... Qu un President de club descend voir les arbitres a la mi temps des matchs n avait rien de normal, meme dans le championnat le plus corrompu du monde c est interdit, donc encore heureux que certains crient au scandale ... Bon je suppose que tu nous vas nous mettre ta source sur Nasser qui va voir les arbitres à la mi temps comme tu le prétends ?

Son ego ou les trophées, Vinicius est en plein dilemme

Bla bla bla ...^^ degage de nos articles, surtout si c est pour déblatérer des conneries !!!

Le PSG veut Rodri, City humilie le Real Madrid

Salut Majin. Il est totalement sous l'emprise de biais cognitifs et bien trop fragile mentalement pour pouvoir se rééquilibrer, cette inconsistance intellectuelle en fait la victime idéale et consentante. Les biais d'intentionnalité (complot) ou de confirmation (j'ai raison et tous les autres ont tort) sont les plus évidents, mais d'autres comme la corrélation illusoire ou l'effet de halo (ou celui de Stroop) font que le pauvre gars est complètement perdu dans son labyrinthe de délires.

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