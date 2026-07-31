Infantino l'écoeure, il claque la porte de la FIFA

Très influent conseiller de Gianni Infantino, Carlos Cordeiro a annoncé ce vendredi sa démission. L'ancien président de la fédération américaine de football est écoeuré par le projet du patron de la FIFA de privatiser le Mondial.

Au lendemain de la décision de l'UEFA de boycotter toutes les compétitions de la FIFA si Gianni Infantino créait une société privée pour le Mondial et vendait des parts à des investisseurs privés, c'est un nouveau coup dur pour l'actuel président de l'instance mondiale. En effet, quelques heures après la parution d'un communiqué tentant de justifier la position de la FIFA dans ce dossier, Carlos Cordeiro a lui décidé de jeter l'éponge et de démissionner immédiatement de son poste de conseiller de Gianni Infantino. Membre de la task force mise en place par la Maison Blanche pour l'organisation du Mondial 2026, Carlos Cordeiro a confié à Sky Sports les raisons de cette décision qui met de plus en plus Infantino en danger à un an des élections à la président de la FIFA.

Infantino se fait découper par son proche conseiller

« En tant que conseiller principal du président de la FIFA, ancien banquier et passionné de football depuis toujours, je ne peux rester les bras croisés pendant que la FIFA envisage de vendre une participation dans la Coupe du Monde. Soyons clairs : je n’ai été aucunement impliqué dans cette proposition et je m’y oppose sans équivoque. C’est une mauvaise affaire pour les associations membres de la FIFA, une mauvaise affaire pour le football et une mauvaise affaire pour l’avenir à long terme de ce sport », a expliqué, sur la chaîne anglaise, Carlos Cordeiro, qui laisse donc le président de la FIFA de plus en plus seul à soutenir cette idée. A un an des élections pour la direction de la FIFA, Gianni Infantino a clairement marqué un but contre son camp. Et il n'est pas certain cette fois que Donald Trump pourra l'aider.