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PSG : 3 départs annoncés, la surprise de Fabrizio Romano

PSG02 juin , 8:20
parCorentin Facy
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Sacré en Ligue des Champions pour la seconde fois consécutive, le PSG doit à présent se tourner vers un mercato qui s’annonce plus mouvementé que celui de l’été dernier. La preuve, trois joueurs souhaitent partir.
A l’été 2025, le Paris Saint-Germain avait été très calme sur le marché des transferts. Le club de la capitale sortait de son premier titre en Ligue des Champions et pour le tandem Luis Campos - Luis Enrique, il n’était pas nécessaire de bouger un effectif qui frôlait la perfection. Un an plus tard, bis repetita ? Paris a encore gagné la coupe aux grandes oreilles mais cette fois, le mercato devrait être tout de même plus animé. Dans le sens des arrivées, avec la volonté de se renforcer en défense centrale et en attaque, mais également au rayon des départs.
Expert du mercato sur X, le journaliste Fabrizio Romano confirme cette tendance. A en croire notre confrère, trois joueurs ont de fortes chances de claquer la porte dans les prochaines semaines. Le premier n’est autre que Gonçalo Ramos. A 24 ans, le Portugais ne peut plus se contenter du temps de jeu famélique qui lui est offert par Luis Enrique et souhaite partir dans un top club européen qui lui laisserait sa chance en tant que titulaire.

Ramos et Lee ont demandé à partir

Le constat est similaire pour Kang-in Lee. Le Sud-Coréen est apprécié du staff parisien, mais part de trop loin pour concurrencer des éléments indispensables tels que Désiré Doué, Vitinha, Joao Neves ou Fabian Ruiz. Enfin, le troisième élément susceptible de partir se nomme… Lucas Chevalier. Un an seulement après son arrivée en provenance du LOSC pour 50 millions d’euros, l’international français a bien conscience que son aventure parisienne est un fiasco. Barré par un Matvey Safonov infranchissable depuis le mois de décembre, l’ancien Lillois ne s’éternisera pas à Paris pour jouer les doublures.

Un doute sur l'avenir de Chevalier

Fabrizio Romano précise que si Kang-in Lee et Gonçalo Ramos ont clairement demandé à leur direction un bon de sortie, ce n’est pas encore le cas du gardien français, dont la situation « est à surveiller ». Paris, qui ne s’opposera pas à ces trois départs, ne bradera pas non plus les joueurs en question. Ramos est valorisé à près de 40 millions d’euros, une somme proche de celle attendue pour Kang-in Lee, davantage estimé à 30 millions d’euros. Il est plus difficile de savoir ce que le PSG exigera pour Lucas Chevalier, lequel pourrait notamment faire l’objet d’un prêt en fonction des offres.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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