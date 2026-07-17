Pablo Pagis quitte Lorient et signe au Paris FC

Le Paris Football Club a officialisé ce vendredi la signature de Pablo Pagis, l'attaquant de 24 ans qui jouait au FC Lorient.

« Nous sommes très heureux d’annoncer l’arrivée de Pablo Pagis. Pablo est un joueur déjà reconnu en France. Il a montré combien il pouvait être efficace. Il a décidé de rejoindre notre projet, cela signifie beaucoup. Avec ses qualités techniques, la menace offensive constante qu’il fait peser, ses ambitions et sa personnalité, Pablo est un grand renfort pour l’équipe. Nous sommes impatients de franchir un nouveau cap, ensemble », s'est réjoui Marco Neppe, le directeur sportif du Paris FC, après l'officialisation de cette signature.