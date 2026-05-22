Christophe Galtier élu entraineur de l’OM

Ah noooon !! Pas lui !! Mais quelle perte ... j'aurai préféré 100 fois qu'on dégage Endrick ^^
les resumés ne montrent que tres rarement les erreurs ou interpretations des arbitres. ensuite des erreurs ne font pas forcement des buts. par ex OM Lille. Lille doit prendre au moins 2 rouges directs. l OM perd le match. ca compte dans le tableau?
Bon c'est sur que j'aimerais avoir le retour du Derby (quoique le dernier à laisser des traces, rouge retirer + doliprane), mais en quoi les verts méritent la L1 ?? Vous avez regardé leurs matchs ?? bé c'est nul en tout point.
bravo. cela prouve ton niveau intellectuel. on avait pas besoin de preuves tkt
deja les infos dont tu parles, ce sont Porte et LFI qui les propagent. Veant de Nice , ça ne serait pas impossible, mais rien a foutre, si tu lisais un peu tu comprendrais ce que j ecris.... enfin peut etre. et pour finir, la police pourrait tirer a balles reelles, 1-2 exemples Avec des casseurs crevés par terre, les autres abrutis reflechiraient a 2x a y retourner. gauche droite meme combat.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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