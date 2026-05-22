Christophe Galtier élu entraineur de l’OM

Les Marseillais ont tranché, et ils ont un faible pour Christophe Galtier comme futur entraineur de l'équipe. Le technicien français, pourtant passé récemment par le PSG, va être libéré de son contrat en Arabie Saoudite dans les prochains jours.

L’Olympique de Marseille a trouvé son président, qui entrera en fonctions au 1er juillet. C’est très tard alors que l’intersaison a déjà débuté, et les premiers mouvements du mercato ne vont pas tarder. Pour cela, il faudra que l’OM trouve un directeur sportif, ce qui semble être le cas avec Grégory Lorenzi, qui attend de voir le sort réservé à Nice en barrages avant d’être nommé à Marseille, si les planètes s’alignent. Ensuite, l’entraineur ne devrait pas tarder, avant de pouvoir enfin avancer sur le recrutement concret.

Galtier loin devant Genesio

Plusieurs noms sortent ces derniers jours pour savoir qui va prendre la succession d’Habib Beye au Vélodrome. Dans un sondage effectué sur Foot01 et ayant récolté 1200 réponses, il y a clairement un homme qui se détache dans le coeur des supporters marseillais. Malgré son passé d’entraineur du Paris SG, Christophe Galtier est vu comme l’homme de la situation pour relancer l’OM. Dans ce sondage, il fait l’unanimité et récolte 52 % des suffrages.

Très loin devant Bruno Genesio (18 %) ou la possibilité de voir Habib Beye rester en place (5 %). Sergio Conceiçao marque quelques points avec 10 % de sympathisants, mais Christophe Galtier est très largement le choix numéro 1 pour les suiveurs du club provençal. Cela tombe bien, l’entraineur français ne continuera pas avec son club actuel du Neom SC, en Arabie saoudite, et sera donc libre de tout contrat dans quelques jours. Après trois ans loin de la France, l’ancien milieu de terrain qui a évolué à l’OM entend bien rentrer au pays, et si une offre marseillais devait se concrétiser, la tentation serait très grande de l’accepter pour « Galette ».