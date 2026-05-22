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Christophe Galtier élu entraineur de l’OM

OM22 mai , 10:30
parGuillaume Conte
1
Les Marseillais ont tranché, et ils ont un faible pour Christophe Galtier comme futur entraineur de l'équipe. Le technicien français, pourtant passé récemment par le PSG, va être libéré de son contrat en Arabie Saoudite dans les prochains jours.
L’Olympique de Marseille a trouvé son président, qui entrera en fonctions au 1er juillet. C’est très tard alors que l’intersaison a déjà débuté, et les premiers mouvements du mercato ne vont pas tarder. Pour cela, il faudra que l’OM trouve un directeur sportif, ce qui semble être le cas avec Grégory Lorenzi, qui attend de voir le sort réservé à Nice en barrages avant d’être nommé à Marseille, si les planètes s’alignent. Ensuite, l’entraineur ne devrait pas tarder, avant de pouvoir enfin avancer sur le recrutement concret.

Galtier loin devant Genesio

Plusieurs noms sortent ces derniers jours pour savoir qui va prendre la succession d’Habib Beye au Vélodrome. Dans un sondage effectué sur Foot01 et ayant récolté 1200 réponses, il y a clairement un homme qui se détache dans le coeur des supporters marseillais. Malgré son passé d’entraineur du Paris SG, Christophe Galtier est vu comme l’homme de la situation pour relancer l’OM. Dans ce sondage, il fait l’unanimité et récolte 52 % des suffrages.
Sondage OM
Très loin devant Bruno Genesio (18 %) ou la possibilité de voir Habib Beye rester en place (5 %). Sergio Conceiçao marque quelques points avec 10 % de sympathisants, mais Christophe Galtier est très largement le choix numéro 1 pour les suiveurs du club provençal. Cela tombe bien, l’entraineur français ne continuera pas avec son club actuel du Neom SC, en Arabie saoudite, et sera donc libre de tout contrat dans quelques jours. Après trois ans loin de la France, l’ancien milieu de terrain qui a évolué à l’OM entend bien rentrer au pays, et si une offre marseillais devait se concrétiser, la tentation serait très grande de l’accepter pour « Galette ».

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Derniers commentaires

OL : Il officialise son départ et ses regrets

Ah noooon !! Pas lui !! Mais quelle perte ... j'aurai préféré 100 fois qu'on dégage Endrick ^^

L'OL aurait dû finir 3e, merci les arbitres !

les resumés ne montrent que tres rarement les erreurs ou interpretations des arbitres. ensuite des erreurs ne font pas forcement des buts. par ex OM Lille. Lille doit prendre au moins 2 rouges directs. l OM perd le match. ca compte dans le tableau?

ASSE : La chaîne Ligue 1+ et la LFP veulent les Verts en L1

Bon c'est sur que j'aimerais avoir le retour du Derby (quoique le dernier à laisser des traces, rouge retirer + doliprane), mais en quoi les verts méritent la L1 ?? Vous avez regardé leurs matchs ?? bé c'est nul en tout point.

OM : Le nom de Gabriel Heinze chuchoté à Marseille

bravo. cela prouve ton niveau intellectuel. on avait pas besoin de preuves tkt

Lens-Nice : 1 blessé grave et 65 interpellations après un clash en plein Paris

deja les infos dont tu parles, ce sont Porte et LFI qui les propagent. Veant de Nice , ça ne serait pas impossible, mais rien a foutre, si tu lisais un peu tu comprendrais ce que j ecris.... enfin peut etre. et pour finir, la police pourrait tirer a balles reelles, 1-2 exemples Avec des casseurs crevés par terre, les autres abrutis reflechiraient a 2x a y retourner. gauche droite meme combat.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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