OL : Il officialise son départ et ses regrets

Revenu à Lyon cette saison, Rachid Ghezzal a annoncé son départ du club rhodanien sur les réseaux sociaux. De retour à l'OL l'été dernier, il a eu un rôle de grand frère dans le vestiaire malgré un temps de jeu réduit.

Arrivé l’été dernier pour un retour à l’Olympique Lyonnais, Rachid Ghezzal s’en va. L’expérimenté joueur de 34 ans avait signé un contrat d’un an au sein de la capitale des Gaules. Avec seulement 10 petites apparitions en Ligue 1 cette saison, l’international algérien aura été utilisé comme un joueur de complément par Paulo Fonseca. L’ancien Monégasque compte deux titularisations en Ligue 1 et sa dernière apparition remonte au 12 avril dernier lors de la victoire 2-0 face à Lorient. Formé au sein du septuple champion de France, Rachid Ghezzal avait quitté le club rhodanien à l’été 2017 pour signer libre du côté de Monaco. Revenu dans un contexte différent cet été, le natif de Décines aura amené son expérience au vestiaire lyonnais.

Ghezzal annonce son départ

Ghezzal confirme son départ

Sur les réseaux sociaux, l’ailier a publié un message pour les supporters de l’OL : « Saison remplie de moments incroyables et difficiles. Même si j’avais aimé plus contribuer sur le terrain, je suis très fier d’avoir eu l’opportunité de reporter ce maillot. Merci à vous tous, joueurs, staff, direction, mais surtout vous supporters pour ce soutien durant toute la saison. Le meilleur reste à venir… Allez l’OL, » a-t-il écrit sur son compte Instagram. Le joueur n’a cependant pas annoncé la fin de sa carrière. En plus de cette pige du côté de l’Olympique Lyonnais, Ghezzal a entamé une formation dans le management sportif selon le média Olympique et Lyonnais.com. Rachid Ghezzal n’est pas le seul départ à prévoir au sein de l’effectif de Paulo Fonseca. Sur le front offensif quelques éléments sont courtisés à l'étranger. Qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue des champions, l’été lyonnais devrait une nouvelle fois être agité.