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OL : Il officialise son départ et ses regrets

OL22 mai , 10:00
parNathan Hanini
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Revenu à Lyon cette saison, Rachid Ghezzal a annoncé son départ du club rhodanien sur les réseaux sociaux. De retour à l'OL l'été dernier, il a eu un rôle de grand frère dans le vestiaire malgré un temps de jeu réduit.
Arrivé l’été dernier pour un retour à l’Olympique Lyonnais, Rachid Ghezzal s’en va. L’expérimenté joueur de 34 ans avait signé un contrat d’un an au sein de la capitale des Gaules. Avec seulement 10 petites apparitions en Ligue 1 cette saison, l’international algérien aura été utilisé comme un joueur de complément par Paulo Fonseca. L’ancien Monégasque compte deux titularisations en Ligue 1 et sa dernière apparition remonte au 12 avril dernier lors de la victoire 2-0 face à Lorient. Formé au sein du septuple champion de France, Rachid Ghezzal avait quitté le club rhodanien à l’été 2017 pour signer libre du côté de Monaco. Revenu dans un contexte différent cet été, le natif de Décines aura amené son expérience au vestiaire lyonnais.

Ghezzal annonce son départ

Ghezzal confirme son départ

Sur les réseaux sociaux, l’ailier a publié un message pour les supporters de l’OL : « Saison remplie de moments incroyables et difficiles. Même si j’avais aimé plus contribuer sur le terrain, je suis très fier d’avoir eu l’opportunité de reporter ce maillot. Merci à vous tous, joueurs, staff, direction, mais surtout vous supporters pour ce soutien durant toute la saison. Le meilleur reste à venir… Allez l’OL, » a-t-il écrit sur son compte Instagram. Le joueur n’a cependant pas annoncé la fin de sa carrière. En plus de cette pige du côté de l’Olympique Lyonnais, Ghezzal a entamé une formation dans le management sportif selon le média Olympique et Lyonnais.com. Rachid Ghezzal n’est pas le seul départ à prévoir au sein de l’effectif de Paulo Fonseca. Sur le front offensif quelques éléments sont courtisés à l'étranger. Qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue des champions, l’été lyonnais devrait une nouvelle fois être agité.

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Derniers commentaires

OL : Il officialise son départ et ses regrets

Ah noooon !! Pas lui !! Mais quelle perte ... j'aurai préféré 100 fois qu'on dégage Endrick ^^

L'OL aurait dû finir 3e, merci les arbitres !

les resumés ne montrent que tres rarement les erreurs ou interpretations des arbitres. ensuite des erreurs ne font pas forcement des buts. par ex OM Lille. Lille doit prendre au moins 2 rouges directs. l OM perd le match. ca compte dans le tableau?

ASSE : La chaîne Ligue 1+ et la LFP veulent les Verts en L1

Bon c'est sur que j'aimerais avoir le retour du Derby (quoique le dernier à laisser des traces, rouge retirer + doliprane), mais en quoi les verts méritent la L1 ?? Vous avez regardé leurs matchs ?? bé c'est nul en tout point.

OM : Le nom de Gabriel Heinze chuchoté à Marseille

bravo. cela prouve ton niveau intellectuel. on avait pas besoin de preuves tkt

Lens-Nice : 1 blessé grave et 65 interpellations après un clash en plein Paris

deja les infos dont tu parles, ce sont Porte et LFI qui les propagent. Veant de Nice , ça ne serait pas impossible, mais rien a foutre, si tu lisais un peu tu comprendrais ce que j ecris.... enfin peut etre. et pour finir, la police pourrait tirer a balles reelles, 1-2 exemples Avec des casseurs crevés par terre, les autres abrutis reflechiraient a 2x a y retourner. gauche droite meme combat.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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