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César Azpilicueta annonce sa retraite (officiel)

OM22 mai , 10:22
parNathan Hanini
0
Passé par l’Olympique de Marseille ou encore Chelsea, César Azpilicueta a annoncé sur les réseaux sociaux la fin de sa carrière à l’issue de la saison.
Arrivé au FC Séville à l’été 2025, César Azpilicueta a annoncé ce vendredi sa retraite à la fin de la saison. L’international espagnol (44 sélections) aura connu 20 années au plus haut niveau, remportant une Ligue des champions et 2 Premier League notamment. Passé par l’Olympique de Marseille entre 2010 et 2012, le natif de Pampelune a publié un message sur X :
« Aujourd’hui, je tiens à vous annoncer que cette saison sera ma dernière en tant que footballeur professionnel. Après tant d’années passées à vivre mon rêve, je sens qu’il est temps pour moi d’entamer un nouveau chapitre de ma vie. Pour être honnête, même si je me suis préparé à ce moment, j’ai eu du mal à rédiger cette lettre. Au cours de ces 20 saisons, de nombreuses personnes ont joué un rôle important dans ma carrière, » écrit-il notamment. César Azpilicueta disputera ce samedi face au Celta Vigo son dernier match en carrière. Séville a besoin d’un match nul pour officiellement valider son maintien en Liga.
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Derniers commentaires

OL : Il officialise son départ et ses regrets

Ah noooon !! Pas lui !! Mais quelle perte ... j'aurai préféré 100 fois qu'on dégage Endrick ^^

L'OL aurait dû finir 3e, merci les arbitres !

les resumés ne montrent que tres rarement les erreurs ou interpretations des arbitres. ensuite des erreurs ne font pas forcement des buts. par ex OM Lille. Lille doit prendre au moins 2 rouges directs. l OM perd le match. ca compte dans le tableau?

ASSE : La chaîne Ligue 1+ et la LFP veulent les Verts en L1

Bon c'est sur que j'aimerais avoir le retour du Derby (quoique le dernier à laisser des traces, rouge retirer + doliprane), mais en quoi les verts méritent la L1 ?? Vous avez regardé leurs matchs ?? bé c'est nul en tout point.

OM : Le nom de Gabriel Heinze chuchoté à Marseille

bravo. cela prouve ton niveau intellectuel. on avait pas besoin de preuves tkt

Lens-Nice : 1 blessé grave et 65 interpellations après un clash en plein Paris

deja les infos dont tu parles, ce sont Porte et LFI qui les propagent. Veant de Nice , ça ne serait pas impossible, mais rien a foutre, si tu lisais un peu tu comprendrais ce que j ecris.... enfin peut etre. et pour finir, la police pourrait tirer a balles reelles, 1-2 exemples Avec des casseurs crevés par terre, les autres abrutis reflechiraient a 2x a y retourner. gauche droite meme combat.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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