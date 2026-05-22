Les tickets pour PSG-Arsenal se revendent à prix d'or
PSG-Arsenal marqué par un bug colossal

PSG-Arsenal : Ce bug colossal a permis d'acheter des billets par dizaines

PSG22 mai , 8:40
parClaude Dautel
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Les tickets pour la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, le 30 mai à Budapest, se sont arrachés. Mais, cela a été encore pire pour les billets permettant de venir voir la finale au Parc des Princes. Près de 500.000 personnes ont tenté d'en acheter, et ces tickets se revendent à prix d'or. On a appris que des petits malins ont profité d'une faille pour acheter des places sans attendre.
Depuis le début de la semaine, les supporters du Paris Saint-Germain ont passé de nombreuses heures dans la file d'attente virtuelle mise en place par le club de la capitale pour pouvoir acheter des billets non pas pour la finale contre Arsenal, mais pour accéder au Parc des Princes pour ce que le PSG a appelé la watch party. Après le succès de cette opération la saison passée pour PSG-Inter, Paris a remis cela et la demande a été au-delà de toutes les attentes, puisqu'au moment où la vente a été brièvement ouverte au grand public, on a frôlé le demi-million de personnes en attente sur la billetterie en ligne. Et qui dit forte demande dit forcément la revente rapide des tickets sur le marché noir à des prix ahurissants. Ainsi, des billets à 29 euros se revendent déjà à 130 euros, voire plus. Là, où il y a un problème, c'est que Nicolas Lellouche, journaliste pour Numerama, révèle qu'il y avait une faille colossale dans le système et que rapidement certains petits malins ont pu griller la politesse à tout le monde et ont ainsi été en mesure d'acheter des places sans avoir à attendre.

Le PSG a corrigé le bug, mais beaucoup trop tard

Pour cela, il y avait une technique relativement simple à mettre en œuvre, et qui a finalement été repérée par le Paris Saint-Germain, le club de la capitale finissant par corriger ce bug. « J'étais sceptique par la technique partagée par certains pour contourner la file d'attente du PSG avec un VPN… mais ça marche. Changer de VPN et bombarder de refresh fonctionne. Quel scandale encore. Cette billetterie est une blague du début à la fin. Elle est indigne du Paris Saint-Germain qui ne fait qu'encourager la vente parallèle et des prix délirants avec son site horrible facile à "hack" et son système de vagues qui n'a jamais eu aucun sens, explique le journaliste, qui détaille la méthode. Il y a un système de file d’attente avec un numéro de place attribué à un identifiant unique. Quand tu mets un VPN, tu perds ta place et tu reviens au bout de la file. Logique. Quand tu refresh trop, le site te met en accès restreint et ton appareil est bloqué. En temps normal, tu es bloqué. Le bug découvert mercredi, que le PSG a patché dans la soirée, permet de changer d’IP une centaine de fois d’affilée en changeant de VPN plein de fois pour annuler l’accès restreint. En gros : tu changes de localisation et le système qu’ils utilisent pense que tu es un nouvel utilisateur. En soit, logique. Par contre, ce qui n’est pas qu’une logique, est qu’1 fois sur 200, la file d’attente saute. Donc le fait d’insister, insister et insister permet d’arriver directement sur la page de paiement. »

500.000 personnes voulaient une place pour PSG-Arsenal au Parc

De quoi bien agacer les supporters du PSG qui ont attendu que la file d'attente avance un peu et n'ont pas triché. On peut toutefois reconnaître que le Paris Saint-Germain ne s'attendait probablement pas à connaître un tel afflux de demandes et qu'il n'y avait de toute façon pas assez de tickets pour la totalité des supporters tentés par cette diffusion de PSG-Arsenal au Parc des Princes. Mais compte tenu du nombre de places mises en vente sur le marché parallèle, on se doute que ceux qui ont utilisé ce bug avaient surtout pour mission d'acheter des tickets pour les revendre beaucoup plus chers. Si le PSG organise une fête au Parc des Princes au lendemain de la finale de la Ligue des champions, il faut seulement espérer que tout le monde aura les mêmes chances.
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Derniers commentaires

OL : Il officialise son départ et ses regrets

Ah noooon !! Pas lui !! Mais quelle perte ... j'aurai préféré 100 fois qu'on dégage Endrick ^^

L'OL aurait dû finir 3e, merci les arbitres !

les resumés ne montrent que tres rarement les erreurs ou interpretations des arbitres. ensuite des erreurs ne font pas forcement des buts. par ex OM Lille. Lille doit prendre au moins 2 rouges directs. l OM perd le match. ca compte dans le tableau?

ASSE : La chaîne Ligue 1+ et la LFP veulent les Verts en L1

Bon c'est sur que j'aimerais avoir le retour du Derby (quoique le dernier à laisser des traces, rouge retirer + doliprane), mais en quoi les verts méritent la L1 ?? Vous avez regardé leurs matchs ?? bé c'est nul en tout point.

OM : Le nom de Gabriel Heinze chuchoté à Marseille

bravo. cela prouve ton niveau intellectuel. on avait pas besoin de preuves tkt

Lens-Nice : 1 blessé grave et 65 interpellations après un clash en plein Paris

deja les infos dont tu parles, ce sont Porte et LFI qui les propagent. Veant de Nice , ça ne serait pas impossible, mais rien a foutre, si tu lisais un peu tu comprendrais ce que j ecris.... enfin peut etre. et pour finir, la police pourrait tirer a balles reelles, 1-2 exemples Avec des casseurs crevés par terre, les autres abrutis reflechiraient a 2x a y retourner. gauche droite meme combat.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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