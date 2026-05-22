PSG-Arsenal : Ce bug colossal a permis d'acheter des billets par dizaines

Les tickets pour la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, le 30 mai à Budapest, se sont arrachés. Mais, cela a été encore pire pour les billets permettant de venir voir la finale au Parc des Princes. Près de 500.000 personnes ont tenté d'en acheter, et ces tickets se revendent à prix d'or. On a appris que des petits malins ont profité d'une faille pour acheter des places sans attendre.

Depuis le début de la semaine, les supporters du Paris Saint-Germain ont passé de nombreuses heures dans la file d'attente virtuelle mise en place par le club de la capitale pour pouvoir acheter des billets non pas pour la finale contre Arsenal, mais pour accéder au Parc des Princes pour ce que le PSG a appelé la watch party. Après le succès de cette opération la saison passée pour PSG-Inter, Paris a remis cela et la demande a été au-delà de toutes les attentes, puisqu'au moment où la vente a été brièvement ouverte au grand public, on a frôlé le demi-million de personnes en attente sur la billetterie en ligne. Et qui dit forte demande dit forcément la revente rapide des tickets sur le marché noir à des prix ahurissants. Ainsi, des billets à 29 euros se revendent déjà à 130 euros, voire plus. Là, où il y a un problème, c'est que Nicolas Lellouche, journaliste pour Numerama, révèle qu'il y avait une faille colossale dans le système et que rapidement certains petits malins ont pu griller la politesse à tout le monde et ont ainsi été en mesure d'acheter des places sans avoir à attendre.

Le PSG a corrigé le bug, mais beaucoup trop tard

Pour cela, il y avait une technique relativement simple à mettre en œuvre, et qui a finalement été repérée par le Paris Saint-Germain, le club de la capitale finissant par corriger ce bug. « J'étais sceptique par la technique partagée par certains pour contourner la file d'attente du PSG avec un VPN… mais ça marche. Changer de VPN et bombarder de refresh fonctionne. Quel scandale encore. Cette billetterie est une blague du début à la fin. Elle est indigne du Paris Saint-Germain qui ne fait qu'encourager la vente parallèle et des prix délirants avec son site horrible facile à "hack" et son système de vagues qui n'a jamais eu aucun sens, explique le journaliste, qui détaille la méthode. Il y a un système de file d’attente avec un numéro de place attribué à un identifiant unique. Quand tu mets un VPN, tu perds ta place et tu reviens au bout de la file. Logique. Quand tu refresh trop, le site te met en accès restreint et ton appareil est bloqué. En temps normal, tu es bloqué. Le bug découvert mercredi, que le PSG a patché dans la soirée, permet de changer d’IP une centaine de fois d’affilée en changeant de VPN plein de fois pour annuler l’accès restreint. En gros : tu changes de localisation et le système qu’ils utilisent pense que tu es un nouvel utilisateur. En soit, logique. Par contre, ce qui n’est pas qu’une logique, est qu’1 fois sur 200, la file d’attente saute. Donc le fait d’insister, insister et insister permet d’arriver directement sur la page de paiement. »

500.000 personnes voulaient une place pour PSG-Arsenal au Parc

De quoi bien agacer les supporters du PSG qui ont attendu que la file d'attente avance un peu et n'ont pas triché. On peut toutefois reconnaître que le Paris Saint-Germain ne s'attendait probablement pas à connaître un tel afflux de demandes et qu'il n'y avait de toute façon pas assez de tickets pour la totalité des supporters tentés par cette diffusion de PSG-Arsenal au Parc des Princes. Mais compte tenu du nombre de places mises en vente sur le marché parallèle, on se doute que ceux qui ont utilisé ce bug avaient surtout pour mission d'acheter des tickets pour les revendre beaucoup plus chers. Si le PSG organise une fête au Parc des Princes au lendemain de la finale de la Ligue des champions, il faut seulement espérer que tout le monde aura les mêmes chances.