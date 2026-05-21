PSG-Arsenal : Tchoukriel et Govou, Canal+ met le paquet pour la finale

A moins de dix jours de la finale de la Ligue des champions opposant le Paris Saint-Germain à Arsenal, Canal+ a finalisé son dispositif de traitement médiatique de la rencontre. Prise d'antenne dès le matin à 9h, en duplex de Budapest.

Le grand jour approche à grandes enjambées. Si l'année dernière, les hommes de Luis Enrique avaient pu disputer une finale de Coupe de France face au Stade de Reims, sur un air de répétition générale avant l'heure, cette fois-ci, la préparation ne se fait qu'au Campus PSG . En parallèle, les médias se mettent eux aussi progressivement au diapason, notamment du côté de Canal+, diffuseur officiel de la Ligue des champions qui ne manquera évidemment pas de proposer un dispositif de grande envergure pour assister au back to back du PSG ou au premier sacre en Ligue des champions de l'histoire d'Arsenal. Et comme le rapporte L'Equipe, la chaîne cryptée a mis les petits plats dans les grands.

Canal+ sort le grand jeu

Pour ceux qui préfèrent suivre la finale de la Ligue des champions sur Canal+ plutôt que sur M6, le dispositif attendu vous cueillera dès 9h du matin, alors que Canal+ Foot lancera la finale avec les informations de la matinée et des duplex réguliers avec Budapest, lieu de l'événement. La chaîne prévoit un numéro spécial de La Clinique des sports pour analyser la préparation physique et mentale du PSG. A 13h, passage sur Canal+, alors que sera lancé le Canal Bus dans les rues de la capitale hongroise. De son côté, l'équipe habituelle du Canal Football Club sera présente dans ce car pour se rendre au stade, avec une prise d'antenne au bord de la pelouse à 16h.

Enfin, c'est le duo habituel de commentateurs qui sera aux commandes de ce PSG-Arsenal, à savoir Paul Tchoukriel et Sidney Govou, accompagnés de Margot Dumont et Dominique Armand en bord terrain. Un dispositif d'envergure pour un match qui entrera quoi qu'il arrive dans l'histoire et qui pourra se prolonger tard dans la nuit pour friser les 24 heures d'antenne autour du match du PSG.