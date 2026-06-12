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PSG : 100 ME pour Kroupi, le Pigeon Saint-Germain c'est fini

PSG12 juin , 17:00
parCorentin Facy
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Très intéressé par Eli Junior Kroupi, le PSG n’ira pas plus loin face aux exigences monstrueuses de Bournemouth, qui réclame pas moins de 100 millions d’euros pour sa star française de 19 ans.
Auteur de 13 buts en Premier League et d’une fin de saison époustouflante, Eli Junior Kroupi est déjà convoité par les plus grands clubs européens. Arsenal, le Bayern Munich ou encore Manchester City ont un oeil sur la situation de l’ex-attaquant du FC Lorient. C’est également le cas du Paris Saint-Germain. En quête de renforts dans le secteur offensif pour régénérer son attaque, le double champion d’Europe en titre était emballé à l’idée de miser sur un jeune Français prometteur tel que Kroupi.
Le natif de Lorient ne rejoindra finalement pas la capitale. A en croire les informations d’Olivier Tallaron, le PSG a refermé les dossiers Alexei Batrakov et Eli Junior Kroupi. « Fin du dossier Alexei Batrakov. Le PSG a étudié et vu le joueur mais n’est pas intéressé par le profil. Idem pour Kroupi Junior. Le club ne bougera pas sur ce dossier » a publié sur X le journaliste de Canal+.
Notre confrère nous apprend par ailleurs que Lucas Chevalier s’est longuement entretenu avec Luis Enrique au cours de la semaine pour faire un point sur l’avenir du gardien français, remplaçant de Matvey Safonov depuis plusieurs mois et dont le départ lors de ce mercato estival est une réelle possibilité. Pour revenir sur le dossier Eli Junior Kroupi, on ignore si la décision du Paris Saint-Germain est uniquement sportive ou si elle est également financière.

Le PSG n'ira finalement pas sur Kroupi

Et pour cause, face aux nombreux intérêts de grands clubs européens pour son attaquant, les Cherries ont fixé le prix de leur avant-centre français de 19 ans à 100 millions d’euros. Une somme délirante pour le PSG, sans doute encore marqué par le fiasco Randal Kolo Muani, recruté pour 95 millions d’euros hors bonus pour le rendement que l’on connaît. Il n’était donc pas question pour Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi de signer un chèque aussi monstrueux pour un joueur dont l’expérience au plus haut niveau est encore très faible, malgré un potentiel immense entrevu en Premier League ces derniers mois.
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Derniers commentaires

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ok, il a staté, et ? Pour moi c'est loin de tout faire, je prefere 11 besogneux collectif et irréprochable sur ET en dehors du terrain qu'un individualiste / égoiste qui stat avec un comportement de diva et qui n'est pas solidaire de ses coéquipiers en allant se taper des p*** en suede etc etc

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Et ca continu... "coup de tonnerre" et demain ce sera "coup de théatre" puis "rebondissement XXL" etc etc... usant

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Jamais de la vie peut être qu à Everton il y avait 2 sacrifiés dans la recup a ses cotés , car lui il court toujours dans le vide et ce n est pas ses 2 ou 3 gris gris dans un match qui vont changer les affaires … à moins que dorénavant il ai appris à se lever le Luc pour l équipe 🙄👀👍🏾

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