OL : La vente de Tagliafico se précise, un club contacte Lyon
Nicolas Tagliafico

OL : La vente de Tagliafico se précise, un club contacte Lyon

OL27 juil. , 17:40
parClaude Dautel
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Nicolas Tagliafico a contribué au titre de vice-champion du monde de l'Argentine, tout comme il l'avait fait il y a quatre ans pour le sacre de l'Albiceleste au Qatar. Mais cela n'empêche pas l'Olympique Lyonnais de vouloir le transférer cet été.
Clairement mis de côté par Paulo Fonseca en fin de saison, l'entraîneur de l'OL n'ayant pas apprécié son improbable double carton rouge en Ligue 1 et en Europa League, Nicolas Tagliafico n'a pas changé de style lors de la Coupe du Monde. Le défenseur international argentin a du caractère et l'a encore montré en finale, mais pour le coach lyonnais, Tagliafico doit savoir doser. « Les joueurs expérimentés ne peuvent pas lâcher l’équipe. Ce sont eux qui doivent donner l’exemple », a confié Paulo Fonseca dans Le Progrès. Alors que son défenseur n'a plus qu'un an de contrat, le technicien de l'Olympique Lyonnais ne compte plus réellement sur le joueur de 34 ans, et cela tombe bien car plusieurs pistes se profilent, dont une très sérieuse.

Tagliafico vers la Grèce ?

Ces dernières semaines, on a évoqué l'intérêt de Nottingham Forest et du Deportivo La Corogne, qui vient de remonter en Liga. Mais c'est finalement un autre club qui pourrait rafler la mise. En effet, TransferFeed annonce que l'Olympiakos est venu prendre des renseignements auprès de l'OL concernant la situation de l'international argentin. Pour information, le club grec a un point commun avec Nottingham Forest, c'est qu'il appartient au même propriétaire, le sulfureux Evangelos Marinakis.
L'homme d'affaires a en effet un partenaire d'affaires de John Textor, Marinakis ayant revendu très cher des joueurs à l'ancien propriétaire de l'Olympique Lyonnais. Pour le transfert de Nicolas Tagliafico, même si on évoque une somme de 4 millions d'euros, il se pourrait que l'OL accepte de le vendre à un moindre coût afin de se libérer du défenseur dont le salaire annuel est de 2,6 millions d'euros.

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