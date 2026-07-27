L'OM écarte subitement son coordinateur sportif

Les dirigeants actuels de l'Olympique de Marseille veulent visiblement en finir avec la précédente direction. Ce lundi, on apprend que Bob Tahri, le coordinateur sportif de l'OM, a été écarté du secteur sportif.

Bob Tahri est visé depuis le mois de mai par une enquête interne au sein du club phocéen. Certains l'accusent de harcèlement moral, ce qui a conduit la direction de l'OM à décider de se pencher sur cette affaire. Malgré tout, il a bien participé au court voyage effectué par Bruno Genesio et ses hommes au début du mois de juillet en Côte d'Ivoire dans le cadre d'un partenariat. Cependant, selon le compte spécialisé La Minute OM, l'ancien champion d'athlétisme, recruté par Medhi Benatia pour devenir coordinateur sportif de l'Olympique de Marseille, a été écarté de tout ce qui concerne l'aspect sportif de l'OM. Désormais, si Bob Tahri est bien encore présent dans les locaux du club phocéen à la Commanderie, il se contente de tâches administratives.

L'OM fait le ménage

Pour l'Olympique de Marseille, il s'agit d'une mesure conservatoire en attendant les résultats définitifs de l'enquête toujours en cours. Il y a quelques mois, un collectif de salariés de l'OM avait adressé un courrier à une cinquantaine de personnes, dont le directoire du club. Avec ce courrier, il se plaignait du comportement de Bob Tahri, à qui ils reprochaient d'être là pour fliquer tout le monde. « La DRH s'est saisie du sujet, avec le plus grand sérieux, et étudie l'ensemble des mesures à mettre en oeuvre au regard de la situation », avait alors répondu l'Olympique de Marseille, confirmant le lancement d'une enquête. Si l'on n'en ne sait pas plus sur les résultats de cette enquête, visiblement une première décision a été prise.