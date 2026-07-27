L'OM écarte subitement son coordinateur sportif

L'OM écarte subitement son coordinateur sportif

OM27 juil. , 17:00
parClaude Dautel
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Les dirigeants actuels de l'Olympique de Marseille veulent visiblement en finir avec la précédente direction. Ce lundi, on apprend que Bob Tahri, le coordinateur sportif de l'OM, a été écarté du secteur sportif.
Bob Tahri est visé depuis le mois de mai par une enquête interne au sein du club phocéen. Certains l'accusent de harcèlement moral, ce qui a conduit la direction de l'OM à décider de se pencher sur cette affaire. Malgré tout, il a bien participé au court voyage effectué par Bruno Genesio et ses hommes au début du mois de juillet en Côte d'Ivoire dans le cadre d'un partenariat. Cependant, selon le compte spécialisé La Minute OM, l'ancien champion d'athlétisme, recruté par Medhi Benatia pour devenir coordinateur sportif de l'Olympique de Marseille, a été écarté de tout ce qui concerne l'aspect sportif de l'OM. Désormais, si Bob Tahri est bien encore présent dans les locaux du club phocéen à la Commanderie, il se contente de tâches administratives.

L'OM fait le ménage

Pour l'Olympique de Marseille, il s'agit d'une mesure conservatoire en attendant les résultats définitifs de l'enquête toujours en cours. Il y a quelques mois, un collectif de salariés de l'OM avait adressé un courrier à une cinquantaine de personnes, dont le directoire du club. Avec ce courrier, il se plaignait du comportement de Bob Tahri, à qui ils reprochaient d'être là pour fliquer tout le monde. « La DRH s'est saisie du sujet, avec le plus grand sérieux, et étudie l'ensemble des mesures à mettre en oeuvre au regard de la situation », avait alors répondu l'Olympique de Marseille, confirmant le lancement d'une enquête. Si l'on n'en ne sait pas plus sur les résultats de cette enquête, visiblement une première décision a été prise.

Lire aussi

OM : Raul Asencio à Marseille, ça se confirmeOM : Raul Asencio à Marseille, ça se confirme
OM : McCourt envoie le dernier allié de Benatia à ParisOM : McCourt envoie le dernier allié de Benatia à Paris
Articles Recommandés
Om Facundo Medina Vendu En Allemagne Ca Brule
OM

OM : Facundo Medina vendu en Allemagne, ça brûle

Ol Pas De Jackpot Avec Barcola Textor A Cede A Al Khelaifi
OL

OL : Pas de jackpot avec Barcola, Textor a cédé à Al-Khelaifi

vente ac milan paolo maldini futur patron des rossoneri icon sipausa 38675223 339427
Serie A

Italie : Maldini et Leonardo démissionnent

Nantes La Vente Du Siecle Est Confirmee
FC Nantes

Nantes : La vente du siècle est confirmée

Fil Info

27 juil. , 20:30
OM : Facundo Medina vendu en Allemagne, ça brûle
27 juil. , 20:00
OL : Pas de jackpot avec Barcola, Textor a cédé à Al-Khelaifi
27 juil. , 19:40
Italie : Maldini et Leonardo démissionnent
27 juil. , 19:30
Nantes : La vente du siècle est confirmée
27 juil. , 19:05
Italie : Thiago Motta officialisé mardi comme sélectonneur ?
27 juil. , 19:00
Prolongation imminente pour la star du PSG !
27 juil. , 18:30
Bordeaux a 96 heures pour trouver 10 millions d'euros
27 juil. , 18:00
« Ordure chauve », le président argentin dénonce un complot
27 juil. , 17:40
OL : La vente de Tagliafico se précise, un club contacte Lyon

Derniers commentaires

OL : Fonseca avoue être le vrai boss du mercato

Beaucoup le critique , il n'est pas parfait , mais quand Kang l'a gardé sur conseil de ? elle a vraiment bien fait

PSG : L'Atlético accepte de vendre Julian Alvarez

Pas d'argentins à Paris .ces joueurs ont une trop mauvaise image

TV : Real Betis - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Avec Openda , Nuamah , Fofana et Mangala 20/30 minutes en fin de match

Le PSG en pole position sur le dossier Suzuki

Encore un de plus

Prolongation imminente pour la star du PSG !

Pourquoi partie pour l'Arabie alors qu'il joue la LDC il a le temps

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading