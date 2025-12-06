ICONSPORT_277886_0236

Poussé dehors, ce défenseur du PSG pose ses conditions

PSG06 déc. , 11:00
parGuillaume Conte
1
Trop peu utilisé par Luis Enrique à son goût, Lucas Beraldo va réitérer son désir de quitter le PSG. Mais le défenseur central ne veut pas aller n'importe où. Sa vente sera pourtant importante pour Paris.
Il n’y a pas eu beaucoup de recrutement au Paris SG l’été dernier, et c’est ce qui est parfois reproché à Luis Enrique et Luis Campos, qui n’ont pas assez anticipé la fatigue de leurs joueurs. Un défenseur central est arrivé en la personne d’Illya Zabarnyi, et un autre pourrait bien partir cet hiver. Régulièrement utilisé la saison dernière, Lucas Beraldo a perdu une place dans la hiérarchie aux yeux de son entraineur. Lucas Hernandez possède, malgré ses gros défauts de comportement, plus de possibilités de s’exprimer que le Brésilien, qui n'a pas joué une minute en Ligue des Champions notamment.
L’ancien joueur de Sao Paulo possède toujours une très belle cote au Brésil. La preuve, Palmeiras et Flamengo ont débuté les négociations pour le faire revenir cet hiver. Mais Beraldo a refusé d’emblée ces possibilités affirme Foot Mercato, pour qui seule une nouvelle aventure en Europe intéresse le défenseur central. Pas de quoi déranger le PSG, persuadé de trouver preneur pour un joueur dont la valeur marchande reste importante, puisqu’un transfert de 25 millions d’euros est envisagé.

Surtout que, comme l’évoque le site spécialisé, un tel départ permettrait alors au PSG de se renforcer dans le secteur défensif. En recrutant notamment un défenseur capable d’évoluer au poste de latéral droit, la crainte qu’Achraf Hakimi ne rechute ou se fatigue beaucoup à la CAN étant présente dans l’esprit des dirigeants parisiens.
Ce sont donc bien les ventes qui pourraient réveiller le mercato du PSG. Lucas Beraldo est clairement ciblé pour un départ, lui qui sera forfait pour le match de ce samedi contre Rennes. Mais le Brésilien n’entend pas accepter la première offre qui passe s’il n’y trouve pas son compte. Tout le monde est désormais prévenu.
L. Lopes Beraldo

L. Lopes Beraldo

BrazilBrésil Âge 22 Défenseur

Super Cup

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs8
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

L’Algérie va mettre Messi à la retraite, ce journaliste pète un plomb

Sauf que l'Algérie n'a pas encore les joueurs et l'équipe équivalente du Maroc

PSG : Zabarnyi ne jouera pas avec Safonov contre Rennes

J'ose espérer que c'est un article de journaliste en manque de sensations sportives . Mais si c'est le cas ,malgré toute ma sympathie pour le peuple UKRAINIEN ,ce joueur doit prendre la porte au plus vite.

CdM : Un Lyonnais rêve de faire pleurer la France

J'adore les joueurs qui font le match 8 mois avant . Est ce qu'il est sûr d'y être ? Est ce qu'il ne sera pas blessé ? La plupart du temps ceux qui parlent avant un match ,partent avec un excès de bagage après le match .

OM : « Infect », « horrible », « scandaleux », De Zerbi jeté dans le Vieux Port

En tant que supporter historique du PSG( 1974) je puis vous assurer que ça me fait de la peine de voir un tel entraîneur à Marseille. Les olympiens méritent mieux que ce de Zerbi . Parler bien ,et soit disant franc ,mettre les supporters dans la poche en flattant leurs égos ,dire qu'il est enfant de la rue et ....ne donne pas de compétence footballistique pour entraîner un club comme Marseille. Ce mec est très limité à tout point de vue .

CdM : Un Lyonnais rêve de faire pleurer la France

Faut surtout arrêter de mélanger les 2 c’est ça qui fait pleurer…

