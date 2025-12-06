Poussé dehors, ce défenseur du PSG pose ses conditions

Trop peu utilisé par Luis Enrique à son goût, Lucas Beraldo va réitérer son désir de quitter le PSG. Mais le défenseur central ne veut pas aller n'importe où. Sa vente sera pourtant importante pour Paris.

Il n’y a pas eu beaucoup de recrutement au Paris SG l’été dernier, et c’est ce qui est parfois reproché à Luis Enrique et Luis Campos, qui n’ont pas assez anticipé la fatigue de leurs joueurs. Un défenseur central est arrivé en la personne d’Illya Zabarnyi, et un autre pourrait bien partir cet hiver. Régulièrement utilisé la saison dernière, Lucas Beraldo a perdu une place dans la hiérarchie aux yeux de son entraineur. Lucas Hernandez possède, malgré ses gros défauts de comportement, plus de possibilités de s’exprimer que le Brésilien, qui n'a pas joué une minute en Ligue des Champions notamment.

L’ancien joueur de Sao Paulo possède toujours une très belle cote au Brésil. La preuve, Palmeiras et Flamengo ont débuté les négociations pour le faire revenir cet hiver. Mais Beraldo a refusé d’emblée ces possibilités affirme Foot Mercato , pour qui seule une nouvelle aventure en Europe intéresse le défenseur central. Pas de quoi déranger le PSG, persuadé de trouver preneur pour un joueur dont la valeur marchande reste importante, puisqu’un transfert de 25 millions d’euros est envisagé.

Surtout que, comme l’évoque le site spécialisé, un tel départ permettrait alors au PSG de se renforcer dans le secteur défensif. En recrutant notamment un défenseur capable d’évoluer au poste de latéral droit, la crainte qu’Achraf Hakimi ne rechute ou se fatigue beaucoup à la CAN étant présente dans l’esprit des dirigeants parisiens.

Ce sont donc bien les ventes qui pourraient réveiller le mercato du PSG. Lucas Beraldo est clairement ciblé pour un départ, lui qui sera forfait pour le match de ce samedi contre Rennes. Mais le Brésilien n’entend pas accepter la première offre qui passe s’il n’y trouve pas son compte. Tout le monde est désormais prévenu.