L’Algérie va mettre Messi à la retraite, ce journaliste pète un plomb

Mondial 202606 déc. , 11:40
parHadrien Rivayrand
L'Algérie connaît désormais ses adversaires lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Les Fennecs défieront notamment l'Argentine d'un certain Leo Messi. 
L'Algérie a de grands rêves au niveau international et attend de pied ferme la Coupe du monde 2026 en Amérique. Les Fennecs ont hérité d'une poule de prestige, avec la présence de l'Argentine. La formation africaine ne compte pas faire de la figuration et pourra profiter l'été prochain de la présence nombreuse de ses supporters. Le rêve ultime serait notamment de parvenir à battre les champions du monde argentins. Ce vendredi lors du tirage au sort, pas mal de personnalités proches de l'Algérie ont vécu avec émotion le faire de savoir que les Fennecs affronteraient l'Argentine. C'est notamment le cas de Nabil Djellit.

L'Algérie plus heureuse que jamais 

Sur le plateau de Winamax, comme vous pouvez le voir ci-dessus, le journaliste s'est en effet totalement lâché au moment de voir que l'Algérie défierait l'Argentine au Mondial 2026. « On va envoyer Messi à la retraite », lancera notamment Nabil Djellit. A noter que si l'Algérie bénéficiera d'un soutien populaire fort, c'est aussi le cas de l'Argentine, dont les fans se déplacent en très grand nombre à chacune de ses sorties. 

CdM 2026 : La France avec la Norvège, le Sénégal et un invité mystère
Si la rencontre contre les champions du monde ne s'annonce pas évidente sur le papier, l'Algérie pourra prendre l'exemple de l'Arabie saoudite, qui était parvenue à battre l'Argentine à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Outre l'Albiceleste, l'Algérie devra également se montrer au niveau face à l'Autriche et la Jordanie. Si rien ne sera facile, les hommes de Vladimir Petkovic ont tout de même de bonnes raisons de penser qu'ils pourront passer au tour suivant. Cela dépendra du niveau mais aussi de la bonne cohésion du groupe qui sera sélectionné. Avant cela, la Coupe d’Afrique des Nations sera un rendez-vous important.
1
Derniers commentaires

Sauf que l'Algérie n'a pas encore les joueurs et l'équipe équivalente du Maroc

PSG : Zabarnyi ne jouera pas avec Safonov contre Rennes

J'ose espérer que c'est un article de journaliste en manque de sensations sportives . Mais si c'est le cas ,malgré toute ma sympathie pour le peuple UKRAINIEN ,ce joueur doit prendre la porte au plus vite.

CdM : Un Lyonnais rêve de faire pleurer la France

J'adore les joueurs qui font le match 8 mois avant . Est ce qu'il est sûr d'y être ? Est ce qu'il ne sera pas blessé ? La plupart du temps ceux qui parlent avant un match ,partent avec un excès de bagage après le match .

OM : « Infect », « horrible », « scandaleux », De Zerbi jeté dans le Vieux Port

En tant que supporter historique du PSG( 1974) je puis vous assurer que ça me fait de la peine de voir un tel entraîneur à Marseille. Les olympiens méritent mieux que ce de Zerbi . Parler bien ,et soit disant franc ,mettre les supporters dans la poche en flattant leurs égos ,dire qu'il est enfant de la rue et ....ne donne pas de compétence footballistique pour entraîner un club comme Marseille. Ce mec est très limité à tout point de vue .

CdM : Un Lyonnais rêve de faire pleurer la France

Faut surtout arrêter de mélanger les 2 c’est ça qui fait pleurer…

