CdM : Un Lyonnais rêve de faire pleurer la France

L'équipe de France connaît désormais son groupe à la Coupe du monde 2026 en Amérique. Les Bleus de Didier Deschamps seront notamment aux prises avec le Sénégal.

L' équipe de France a hérité d'un groupe plutôt difficile à la Coupe du monde 2026. Parmi les adversaires des Bleus, la Norvège ou encore le Sénégal. La formation africaine n'a pas laissé que des bons souvenirs aux Tricolores. En 2002, les Lions de la Teranga avaient climatisé la France lors de la phase de poules. La formation africaine compte bien de nouveau jouer un mauvais tour aux doubles champions du monde. C'est notamment le souhait de Moussa Niakhaté.

Niakhaté a hâte d'en découdre

Lors d'un passage sur La Chaine L'Equipe, le joueur de l'OL a en effet prévenu Didier Deschamps et ses troupes : « On sait tous ce que ça représente pour nous, on sait tous ce qui s'est passé il y a 23 ans de cela maintenant. En tant que binational, c'est toujours un honneur de pouvoir jouer la France. Il y a beaucoup de binationaux dans l'équipe du Sénégal, il y en a même qui ont évolué dans les équipes de jeunes françaises.

Le vrai rêve c'est d'abord de disputer une Coupe du monde, mais quand tu joues des compétitions comme celle-là tu dois affronter les meilleures équipes, et jouer la France c'est le Graal ».

A noter que Niakhaté est aussi revenu sur son futur duel avec Kylian Mbappé. Il ne veut pas trop se mettre de pression malgré la mission périlleuse qui l'attend : « Je regarde un peu ses matchs avec le Real Madrid, il n'y a pas grand monde qui a la technique pour le stopper. Mais entre temps il y a la CAN, le match est dans sept mois, on va avoir le temps d'y réfléchir ».

Le Senegal ne compte donc pas faire de la figuration en Amérique. Le match contre la France est particulièrement attendu. A Didier Deschamps de préparer au mieux ses joueurs afin de ne pas revivre une grosse désillusion.