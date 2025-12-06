ICONSPORT_272201_0244
Moussa Niakhaté

CdM : Un Lyonnais rêve de faire pleurer la France

Mondial 202606 déc. , 10:00
parHadrien Rivayrand
4
L'équipe de France connaît désormais son groupe à la Coupe du monde 2026 en Amérique. Les Bleus de Didier Deschamps seront notamment aux prises avec le Sénégal.
L'équipe de France a hérité d'un groupe plutôt difficile à la Coupe du monde 2026. Parmi les adversaires des Bleus, la Norvège ou encore le Sénégal. La formation africaine n'a pas laissé que des bons souvenirs aux Tricolores. En 2002, les Lions de la Teranga avaient climatisé la France lors de la phase de poules. La formation africaine compte bien de nouveau jouer un mauvais tour aux doubles champions du monde. C'est notamment le souhait de Moussa Niakhaté.

Niakhaté a hâte d'en découdre 

Lors d'un passage sur La Chaine L'Equipe, le joueur de l'OL a en effet prévenu Didier Deschamps et ses troupes : « On sait tous ce que ça représente pour nous, on sait tous ce qui s'est passé il y a 23 ans de cela maintenant. En tant que binational, c'est toujours un honneur de pouvoir jouer la France. Il y a beaucoup de binationaux dans l'équipe du Sénégal, il y en a même qui ont évolué dans les équipes de jeunes françaises.
Le vrai rêve c'est d'abord de disputer une Coupe du monde, mais quand tu joues des compétitions comme celle-là tu dois affronter les meilleures équipes, et jouer la France c'est le Graal ».

Lire aussi

CdM 2026 : La France privée d'Ouzbékistan, l'explication tombeCdM 2026 : La France privée d'Ouzbékistan, l'explication tombe
A noter que Niakhaté est aussi revenu sur son futur duel avec Kylian Mbappé. Il ne veut pas trop se mettre de pression malgré la mission périlleuse qui l'attend : « Je regarde un peu ses matchs avec le Real Madrid, il n'y a pas grand monde qui a la technique pour le stopper. Mais entre temps il y a la CAN, le match est dans sept mois, on va avoir le temps d'y réfléchir ». 
Le Senegal ne compte donc pas faire de la figuration en Amérique. Le match contre la France est particulièrement attendu. A Didier Deschamps de préparer au mieux ses joueurs afin de ne pas revivre une grosse désillusion.
4
Derniers commentaires

L’Algérie va mettre Messi à la retraite, ce journaliste pète un plomb

Sauf que l'Algérie n'a pas encore les joueurs et l'équipe équivalente du Maroc

PSG : Zabarnyi ne jouera pas avec Safonov contre Rennes

J'ose espérer que c'est un article de journaliste en manque de sensations sportives . Mais si c'est le cas ,malgré toute ma sympathie pour le peuple UKRAINIEN ,ce joueur doit prendre la porte au plus vite.

CdM : Un Lyonnais rêve de faire pleurer la France

J'adore les joueurs qui font le match 8 mois avant . Est ce qu'il est sûr d'y être ? Est ce qu'il ne sera pas blessé ? La plupart du temps ceux qui parlent avant un match ,partent avec un excès de bagage après le match .

OM : « Infect », « horrible », « scandaleux », De Zerbi jeté dans le Vieux Port

En tant que supporter historique du PSG( 1974) je puis vous assurer que ça me fait de la peine de voir un tel entraîneur à Marseille. Les olympiens méritent mieux que ce de Zerbi . Parler bien ,et soit disant franc ,mettre les supporters dans la poche en flattant leurs égos ,dire qu'il est enfant de la rue et ....ne donne pas de compétence footballistique pour entraîner un club comme Marseille. Ce mec est très limité à tout point de vue .

CdM : Un Lyonnais rêve de faire pleurer la France

Faut surtout arrêter de mélanger les 2 c’est ça qui fait pleurer…

