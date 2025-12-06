ICONSPORT_272028_0060

L’OL refuse Timo Werner pour zéro euro

OL06 déc. , 10:40
parGuillaume Conte
L'OL s'est tout simplement vu offrir la possibilité de recruter Timo Werner gratuitement. Mais il y a une chose qui n'était pas gratuite, c'était le salaire colossal de l'international allemand.
A la recherche d’un attaquant pour cet hiver, l’Olympique Lyonnais a jeté son dévolu sur Endrick. Le Brésilien se morfond sur le banc du Real Madrid et tout semble déjà en ordre pour son arrivée dès le 1er janvier, même si le club espagnol aimerait bien se le garder sous le coude en cas de coup dur offensif dans son effectif.
L’OL est aussi en quête d’un défenseur central rapidement utilisable pour compenser le départ de ses deux titulaires à ce poste à la Coupe d’Afrique des Nations. Mais est-ce que Michele Kang pourra faire un autre coup si une belle occasion se présentait, afin de renforcer l’effectif de Paulo Fonseca ? La réponse est très incertaine, tant le passage devant la DNCG dictera le comportement du club rhodanien. Mais l’inquiétude est bien présente en attaque, où Malick Fofana peine à revenir, tandis qu’Ernest Nuamah est blessé depuis des mois.

Pour le moment, toute dépense superflue est impensable. Et c’est pour cela que l’OL a repoussé encore une fois la perspective de recruter Timo Werner. L’international allemand se morfond au RB Leipzig, le club qui l’a vu exploser et où il est revenu en 2022 après son échec à Leipzig. Décevant à Tottenham la saison dernière, il n’a pas été conservé chez les Spurs après son prêt.

Le salaire de Timo Werner, c'est version Premier League

Avec une seule minute de temps de jeu cette saison, Timo Werner a bien compris que son avenir se jouait ailleurs. Encore sous contrat pour six mois, l’Allemand pourrait être libéré de ses derniers mois s’il trouve un point de chute en janvier, affirme Bild. Mais à bientôt 30 ans, l’homme aux 57 sélections avec la Mannschaft veut signer un dernier beau contrat, et ses demandes salariales ont fait reculer l’OL. Werner touche 900.000 euros par mois avec Leipzig, et même s’il est prêt à réduire ses prétentions, cela part de beaucoup trop haut aux yeux des dirigeants lyonnais pour être une solution envisageable. Même gratuitement.
T. Werner

T. Werner

GermanyAllemagne Âge 29 Attaquant

Bundesliga

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

L’Algérie va mettre Messi à la retraite, ce journaliste pète un plomb

Sauf que l'Algérie n'a pas encore les joueurs et l'équipe équivalente du Maroc

PSG : Zabarnyi ne jouera pas avec Safonov contre Rennes

J'ose espérer que c'est un article de journaliste en manque de sensations sportives . Mais si c'est le cas ,malgré toute ma sympathie pour le peuple UKRAINIEN ,ce joueur doit prendre la porte au plus vite.

CdM : Un Lyonnais rêve de faire pleurer la France

J'adore les joueurs qui font le match 8 mois avant . Est ce qu'il est sûr d'y être ? Est ce qu'il ne sera pas blessé ? La plupart du temps ceux qui parlent avant un match ,partent avec un excès de bagage après le match .

OM : « Infect », « horrible », « scandaleux », De Zerbi jeté dans le Vieux Port

En tant que supporter historique du PSG( 1974) je puis vous assurer que ça me fait de la peine de voir un tel entraîneur à Marseille. Les olympiens méritent mieux que ce de Zerbi . Parler bien ,et soit disant franc ,mettre les supporters dans la poche en flattant leurs égos ,dire qu'il est enfant de la rue et ....ne donne pas de compétence footballistique pour entraîner un club comme Marseille. Ce mec est très limité à tout point de vue .

CdM : Un Lyonnais rêve de faire pleurer la France

Faut surtout arrêter de mélanger les 2 c’est ça qui fait pleurer…

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221471625196
9
Brest
19155462024-4
10
Toulouse
171445520191
11
Nice
17145271926-7
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

