L’OL refuse Timo Werner pour zéro euro

L'OL s'est tout simplement vu offrir la possibilité de recruter Timo Werner gratuitement. Mais il y a une chose qui n'était pas gratuite, c'était le salaire colossal de l'international allemand.

A la recherche d’un attaquant pour cet hiver, l’Olympique Lyonnais a jeté son dévolu sur Endrick. Le Brésilien se morfond sur le banc du Real Madrid et tout semble déjà en ordre pour son arrivée dès le 1er janvier, même si le club espagnol aimerait bien se le garder sous le coude en cas de coup dur offensif dans son effectif.

L’OL est aussi en quête d’un défenseur central rapidement utilisable pour compenser le départ de ses deux titulaires à ce poste à la Coupe d’Afrique des Nations. Mais est-ce que Michele Kang pourra faire un autre coup si une belle occasion se présentait, afin de renforcer l’effectif de Paulo Fonseca ? La réponse est très incertaine, tant le passage devant la DNCG dictera le comportement du club rhodanien. Mais l’inquiétude est bien présente en attaque, où Malick Fofana peine à revenir, tandis qu’Ernest Nuamah est blessé depuis des mois.

Pour le moment, toute dépense superflue est impensable. Et c’est pour cela que l’OL a repoussé encore une fois la perspective de recruter Timo Werner. L’international allemand se morfond au RB Leipzig, le club qui l’a vu exploser et où il est revenu en 2022 après son échec à Leipzig. Décevant à Tottenham la saison dernière, il n’a pas été conservé chez les Spurs après son prêt.

Le salaire de Timo Werner, c'est version Premier League

Avec une seule minute de temps de jeu cette saison, Timo Werner a bien compris que son avenir se jouait ailleurs. Encore sous contrat pour six mois, l’Allemand pourrait être libéré de ses derniers mois s’il trouve un point de chute en janvier, affirme Bild. Mais à bientôt 30 ans, l’homme aux 57 sélections avec la Mannschaft veut signer un dernier beau contrat, et ses demandes salariales ont fait reculer l’OL. Werner touche 900.000 euros par mois avec Leipzig, et même s’il est prêt à réduire ses prétentions, cela part de beaucoup trop haut aux yeux des dirigeants lyonnais pour être une solution envisageable. Même gratuitement.