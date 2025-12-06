PSG : Zabarnyi ne jouera pas avec Safonov contre Rennes

Présent dans le groupe ce vendredi et pressenti pour jouer contre Rennes, Illya Zabarnyi a du déclarer forfait annonce Le Parisien. Le défenseur ukrainien est annoncé malade, et complète la liste des absents avec Désiré Doué, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Lucas Chevalier et Lucas Beraldo. Cette absence devrait profiter à Marquinhos.

Pour cette rencontre, Matvey Safonov est attendu pour être titulaire en raison du forfait du numéro 1 à ce poste, Lucas Chevalier se ressentant toujours de sa cheville après le gros tacle reçu à Monaco. Le Russe et l’Ukrainien ne cohabiteront donc pas dans l’arrière-garde du PSG ce samedi face à Rennes.