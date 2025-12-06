ICONSPORT_278902_0069

PSG : Zabarnyi ne jouera pas avec Safonov contre Rennes

PSG06 déc. , 10:52
parGuillaume Conte
3
Présent dans le groupe ce vendredi et pressenti pour jouer contre Rennes, Illya Zabarnyi a du déclarer forfait annonce Le Parisien. Le défenseur ukrainien est annoncé malade, et complète la liste des absents avec Désiré Doué, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Lucas Chevalier et Lucas Beraldo. Cette absence devrait profiter à Marquinhos.
Pour cette rencontre, Matvey Safonov est attendu pour être titulaire en raison du forfait du numéro 1 à ce poste, Lucas Chevalier se ressentant toujours de sa cheville après le gros tacle reçu à Monaco. Le Russe et l’Ukrainien ne cohabiteront donc pas dans l’arrière-garde du PSG ce samedi face à Rennes.
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_279023_0219
OM

Leonardo Balerdi a peur de quitter l’OM

ICONSPORT_278847_0115
PSG

PSG : Le Real hallucine, Al-Khelaïfi fixe le prix de Vinicius

bernat n est pas parti le psg est pret a tout bernat 4 387892
Mercato

Mercato : 15 top joueurs gratuits, l’OL et l’OM peuvent bondir

ICONSPORT_188139_0012
Mondial 2026

L’Algérie va mettre Messi à la retraite, ce journaliste pète un plomb

Fil Info

12:40
Leonardo Balerdi a peur de quitter l’OM
12:20
PSG : Le Real hallucine, Al-Khelaïfi fixe le prix de Vinicius
12:00
Mercato : 15 top joueurs gratuits, l’OL et l’OM peuvent bondir
11:40
L’Algérie va mettre Messi à la retraite, ce journaliste pète un plomb
11:20
OL : Kang fait aussi bien que Textor sans argent
11:00
Poussé dehors, ce défenseur du PSG pose ses conditions
10:40
L’OL refuse Timo Werner pour zéro euro
10:20
Beye sur le départ, Rennes confirme

Derniers commentaires

L’Algérie va mettre Messi à la retraite, ce journaliste pète un plomb

Sauf que l'Algérie n'a pas encore les joueurs et l'équipe équivalente du Maroc

PSG : Zabarnyi ne jouera pas avec Safonov contre Rennes

J'ose espérer que c'est un article de journaliste en manque de sensations sportives . Mais si c'est le cas ,malgré toute ma sympathie pour le peuple UKRAINIEN ,ce joueur doit prendre la porte au plus vite.

CdM : Un Lyonnais rêve de faire pleurer la France

J'adore les joueurs qui font le match 8 mois avant . Est ce qu'il est sûr d'y être ? Est ce qu'il ne sera pas blessé ? La plupart du temps ceux qui parlent avant un match ,partent avec un excès de bagage après le match .

OM : « Infect », « horrible », « scandaleux », De Zerbi jeté dans le Vieux Port

En tant que supporter historique du PSG( 1974) je puis vous assurer que ça me fait de la peine de voir un tel entraîneur à Marseille. Les olympiens méritent mieux que ce de Zerbi . Parler bien ,et soit disant franc ,mettre les supporters dans la poche en flattant leurs égos ,dire qu'il est enfant de la rue et ....ne donne pas de compétence footballistique pour entraîner un club comme Marseille. Ce mec est très limité à tout point de vue .

CdM : Un Lyonnais rêve de faire pleurer la France

Faut surtout arrêter de mélanger les 2 c’est ça qui fait pleurer…

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221471625196
9
Brest
19155462024-4
10
Toulouse
171445520191
11
Nice
17145271926-7
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading