L'idée de Ligue 1+ pour augmenter le prix de l'abonnement

Le prochain collège de la Ligue 1 le 16 décembre prochain risque d’être sous tension. Le sujet principal reste les droits concernant la neuvième affiche du championnat de France détenue par BeIN Sports. La LFP tente de la récupérer. Mais les clubs sont-ils prêts pour une nouvelle perte financière ?

C’est un sujet tendu, mais surtout qui traîne depuis quelques mois. La Ligue de Football Professionnelle (LFP) et BeIN Sports restent en froid sur le sujet des droits TV. Les deux entités ont rendez-vous devant le tribunal le 8 décembre prochain. BeIN Sports conteste les conditions de diffusion qui lui sont imposées. De son côté, la LFP espère casser le deal afin de récupérer la neuvième affiche de Ligue 1 sur la plateforme Ligue 1+

BeIN et la LFP, rendez-vous au tribunal

L’objectif de Nicolas de Tavernost à travers ce repêchage est d’étayer le catalogue de la chaîne lancée cet été afin de récupérer des abonnées, mais également d’augmenter le prix de l’abonnement comme le révèle RMC ce vendredi. « Il pense que cela rendrait l'offre plus consistante et lui permettrait d'augmenter le nombre d'abonnés à la chaîne et pourquoi pas de hausser un peu le prix de l'abonnement, » écrit le média français. Mais initialement, la LFP pensait casser le deal avec BeIN Sports assez facilement.

Mais RMC précise que la donne a changé : « Il existe un doute sur le contrat avec beIN, qualifié par certains "d'ambiguë". » Du côté des clubs, le flou existe également. BeIN sports débourse 78,5 millions d’euros par an pour cette affiche. Un revenu non négligeable pour les formations de Ligue 1 vivant dans une situation critique d’un point de vue financier. Cependant, la Ligue reste mécontente puisque BeIN Sports tarde beaucoup à régler les échéances prévues au contrat. Un imbroglio qui va encore durer, du moins jusqu’au 8 décembre prochain devant le tribunal et le 16 pour le prochain collège de Ligue 1.