L'idée de Ligue 1+ pour augmenter le prix de l'abonnement

TV06 déc. , 9:40
parNathan Hanini
Le prochain collège de la Ligue 1 le 16 décembre prochain risque d’être sous tension. Le sujet principal reste les droits concernant la neuvième affiche du championnat de France détenue par BeIN Sports. La LFP tente de la récupérer. Mais les clubs sont-ils prêts pour une nouvelle perte financière ?
C’est un sujet tendu, mais surtout qui traîne depuis quelques mois. La Ligue de Football Professionnelle (LFP) et BeIN Sports restent en froid sur le sujet des droits TV. Les deux entités ont rendez-vous devant le tribunal le 8 décembre prochain. BeIN Sports conteste les conditions de diffusion qui lui sont imposées. De son côté, la LFP espère casser le deal afin de récupérer la neuvième affiche de Ligue 1 sur la plateforme Ligue 1+.

BeIN et la LFP, rendez-vous au tribunal

L’objectif de Nicolas de Tavernost à travers ce repêchage est d’étayer le catalogue de la chaîne lancée cet été afin de récupérer des abonnées, mais également d’augmenter le prix de l’abonnement comme le révèle RMC ce vendredi. « Il pense que cela rendrait l'offre plus consistante et lui permettrait d'augmenter le nombre d'abonnés à la chaîne et pourquoi pas de hausser un peu le prix de l'abonnement, » écrit le média français. Mais initialement, la LFP pensait casser le deal avec BeIN Sports assez facilement.
Mais RMC précise que la donne a changé : « Il existe un doute sur le contrat avec beIN, qualifié par certains "d'ambiguë". »  Du côté des clubs, le flou existe également. BeIN sports débourse 78,5 millions d’euros par an pour cette affiche. Un revenu non négligeable pour les formations de Ligue 1 vivant dans une situation critique d’un point de vue financier. Cependant, la Ligue reste mécontente puisque BeIN Sports tarde beaucoup à régler les échéances prévues au contrat. Un imbroglio qui va encore durer, du moins jusqu’au 8 décembre prochain devant le tribunal et le 16 pour le prochain collège de Ligue 1. 

Derniers commentaires

L’Algérie va mettre Messi à la retraite, ce journaliste pète un plomb

Sauf que l'Algérie n'a pas encore les joueurs et l'équipe équivalente du Maroc

PSG : Zabarnyi ne jouera pas avec Safonov contre Rennes

J'ose espérer que c'est un article de journaliste en manque de sensations sportives . Mais si c'est le cas ,malgré toute ma sympathie pour le peuple UKRAINIEN ,ce joueur doit prendre la porte au plus vite.

CdM : Un Lyonnais rêve de faire pleurer la France

J'adore les joueurs qui font le match 8 mois avant . Est ce qu'il est sûr d'y être ? Est ce qu'il ne sera pas blessé ? La plupart du temps ceux qui parlent avant un match ,partent avec un excès de bagage après le match .

OM : « Infect », « horrible », « scandaleux », De Zerbi jeté dans le Vieux Port

En tant que supporter historique du PSG( 1974) je puis vous assurer que ça me fait de la peine de voir un tel entraîneur à Marseille. Les olympiens méritent mieux que ce de Zerbi . Parler bien ,et soit disant franc ,mettre les supporters dans la poche en flattant leurs égos ,dire qu'il est enfant de la rue et ....ne donne pas de compétence footballistique pour entraîner un club comme Marseille. Ce mec est très limité à tout point de vue .

CdM : Un Lyonnais rêve de faire pleurer la France

Faut surtout arrêter de mélanger les 2 c’est ça qui fait pleurer…

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221471625196
9
Brest
19155462024-4
10
Toulouse
171445520191
11
Nice
17145271926-7
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

