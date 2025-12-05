Le PSG tient déjà le futur Paul Pogba

Totalement disposé à lancer les jeunes du Paris Saint-Germain, l’entraîneur Luis Enrique pourrait donner une opportunité à Eddy Doué. Le cousin de Désiré Doué s’est distingué lors d’un match contre l’équipe réserve de Chelsea et suscite beaucoup d’enthousiasme chez les supporters parisiens.

Sur la même longueur d’onde que le conseiller sportif Luis Campos, Luis Enrique a annoncé la couleur avant le mercato hivernal. L’entraîneur du Paris Saint-Germain se dit satisfait de son effectif et ne réclame pas de renfort en janvier. Tous les postes ne sont pas forcément doublés avec des joueurs confirmés. Mais ce groupe restreint permet à l’Espagnol de faciliter l’éclosion des jeunes issus du centre de formation. Après Warren Zaïre-Emery, des talents comme Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye et Quentin Ndjantou ont pu s’illustrer avec l’équipe première. Et d’autres pourraient bien suivre au cours de la saison.

On parle notamment du latéral droit David Boly (16 ans) qui dispose d’une ouverture en l’absence d’Achraf Hakimi, mais aussi d’Eddy Doué (19 ans) dont la récente performance fait beaucoup parler. Face à l’équipe réserve de Chelsea (victoire 3-1) où évolue le Français Axel Disasi, le cousin de Désiré Doué s’est montré à son avantage mercredi dans le cadre de la Premier League International Cup. Le milieu défensif a impressionné les supporters parisiens qui passent par les réseaux sociaux pour réclamer son intégration dans le groupe de Luis Enrique.

Ces fans ont tous été bluffés par sa technique, sa qualité de passe et par son efficacité à la récupération. Un profil complet qui incite certains à le comparer à un certain Paul Pogba. Reste à savoir si le Paris Saint-Germain a vraiment intérêt à exposer l’Ivoirien. Arrivé à l’été 2024 en provenance de Dunkerque, Eddy Doué a signé un contrat professionnel de courte durée en avril dernier. Le milieu de terrain s’approche déjà de la fin de son bail en juin prochain. Une situation qui risque d’attirer des clubs après le buzz de la semaine.