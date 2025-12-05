ICONSPORT_272593_0001
Luis Enrique

Le PSG tient déjà le futur Paul Pogba

PSG05 déc. , 19:00
parEric Bethsy
0
Totalement disposé à lancer les jeunes du Paris Saint-Germain, l’entraîneur Luis Enrique pourrait donner une opportunité à Eddy Doué. Le cousin de Désiré Doué s’est distingué lors d’un match contre l’équipe réserve de Chelsea et suscite beaucoup d’enthousiasme chez les supporters parisiens.
Sur la même longueur d’onde que le conseiller sportif Luis Campos, Luis Enrique a annoncé la couleur avant le mercato hivernal. L’entraîneur du Paris Saint-Germain se dit satisfait de son effectif et ne réclame pas de renfort en janvier. Tous les postes ne sont pas forcément doublés avec des joueurs confirmés. Mais ce groupe restreint permet à l’Espagnol de faciliter l’éclosion des jeunes issus du centre de formation. Après Warren Zaïre-Emery, des talents comme Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye et Quentin Ndjantou ont pu s’illustrer avec l’équipe première. Et d’autres pourraient bien suivre au cours de la saison.

Lire aussi

Objectif zéro recrue, le PSG se lance un défiObjectif zéro recrue, le PSG se lance un défi
On parle notamment du latéral droit David Boly (16 ans) qui dispose d’une ouverture en l’absence d’Achraf Hakimi, mais aussi d’Eddy Doué (19 ans) dont la récente performance fait beaucoup parler. Face à l’équipe réserve de Chelsea (victoire 3-1) où évolue le Français Axel Disasi, le cousin de Désiré Doué s’est montré à son avantage mercredi dans le cadre de la Premier League International Cup. Le milieu défensif a impressionné les supporters parisiens qui passent par les réseaux sociaux pour réclamer son intégration dans le groupe de Luis Enrique.
Ces fans ont tous été bluffés par sa technique, sa qualité de passe et par son efficacité à la récupération. Un profil complet qui incite certains à le comparer à un certain Paul Pogba. Reste à savoir si le Paris Saint-Germain a vraiment intérêt à exposer l’Ivoirien. Arrivé à l’été 2024 en provenance de Dunkerque, Eddy Doué a signé un contrat professionnel de courte durée en avril dernier. Le milieu de terrain s’approche déjà de la fin de son bail en juin prochain. Une situation qui risque d’attirer des clubs après le buzz de la semaine.
0
Articles Recommandés
Uros Radakovic
FC Nantes

Nantes humilie sa recrue, « ça fait mal à l’ego »

ICONSPORT_279016_0009
Ligue 1

LOSC - OM : les compos (21h sur BeIN Sports 1)

ICONSPORT_279007_0220
Mondial 2026

Officiel : Le tirage complet de la Coupe du monde 2026

ICONSPORT_279007_0168
Mondial 2026

CdM 2026 : La France avec la Norvège, le Sénégal et un invité mystère

Fil Info

20:30
Nantes humilie sa recrue, « ça fait mal à l’ego »
20:15
LOSC - OM : les compos (21h sur BeIN Sports 1)
20:07
Officiel : Le tirage complet de la Coupe du monde 2026
20:06
CdM 2026 : La France avec la Norvège, le Sénégal et un invité mystère
20:00
L’OM reçoit de bonnes nouvelles pour Guendouzi
19:40
OL : Saint-Cyr espionné, Fonseca fait comme chez lui
19:20
PSG : Hakimi blessé, l’UEFA épargne Luis Diaz
19:10
TV : LOSC - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Derniers commentaires

CdM 2026 : La France avec la Norvège, le Sénégal et un invité mystère

oui mais du coup tu as quelques groupes avec 3 gros dont le nôtre

Brest - Monaco : Les compos (19h sur Ligue 1+)

Toujours plus nul à la var, corriger les horreurs des matchs d’avant par des horreurs sur les matchs du jour ou comment être encore plus nul à chaque journée de championnat 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

PSG : Hakimi blessé, l’UEFA épargne Luis Diaz

il suffit que le Bayern réclame et c'est réduit.Ce n'est pas 3 matchs qu'il devait avoir .Hakimi est gravement blessé et Diaz joue lui

CdM 2026 : La France avec la Norvège, le Sénégal et un invité mystère

L'Ouzbekistan dans 2 groupes ??? Vraiment nul ce format a 48 y a plus aucun groupe de la mort....

CdM 2026 : La France avec la Norvège, le Sénégal et un invité mystère

pas top le groupe

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Toulouse
171445520191
10
Nice
17145271926-7
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading