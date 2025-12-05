Le PSG zappe Bouaddi et son prix hallucinant

Annoncé sur la piste Ayyoub Bouaddi, le Paris Saint-Germain n’a pourtant pas effectué la moindre démarche sur ce dossier. Le club de la capitale n’a pas pris contact avec le milieu du LOSC, peut-être à cause du montant énorme réclamé pour son transfert.

Suspendu pour le choc face à l’Olympique de Marseille ce vendredi soir, Ayyoub Bouaddi sera absent du groupe de Lille pour la première fois de la saison. Le milieu de terrain a jusqu’ici disputé les 14 matchs de Ligue 1 de son équipe, dont les 13 derniers en tant que titulaire. C’est dire à quel point l’entraîneur Bruno Genesio a confiance en son jeune talent de plus en plus cité dans les rumeurs mercato . Depuis quelques jours, son nom réapparaît dans l’actualité du Paris Saint-Germain

Il faut dire que l’international Espoirs tricolore colle parfaitement aux critères établis par le champion d’Europe. A travers ses performances, Ayyoub Bouaddi montre qu’il fait clairement partie des meilleurs jeunes Français. Difficile pour le club francilien de rester insensible à son éclosion. Mais contrairement à ce qu’indiquent les récents bruits de couloir, les dirigeants parisiens n’ont pas bougé sur ce dossier. Selon l’entourage du joueur, contacté par le journaliste Sacha Tavolieri, le Paris Saint-Germain n’a pas pris contact.

Une seule formation a fait le premier pas jusqu’ici, à savoir le Milan AC cet été. Mais son offre aux alentours de 20 millions d’euros avait été jugée nettement insuffisante. Pour transférer son joyau, le LOSC réclame un montant de 100 millions d’euros ! C’est peut-être ce qui explique pourquoi les Parisiens n’ont rien tenté. Leur politique de recrutement n’est pas compatible avec ce genre d’investissement. Surtout si le joueur ciblé peut se retrouver à un an de la fin de son contrat l’été prochain. Sans prolongation, Lille sera bien obligé de revoir son prix à la baisse.