OM : De Zerbi lâché par ses joueurs

Ce vendredi soir en Ligue 1, l’OM s’est incliné sur la pelouse du LOSC. Roberto De Zerbi n’échappe pas aux critiques, lui qui n’a pas su trouver la bonne réponse tactique face aux Dogues.
L’OM est de nouveau tombé en Ligue 1 ce vendredi. Les Phocéens savaient que leur déplacement sur la pelouse du LOSC serait périlleux, mais ils ne s’attendaient peut-être pas à autant souffrir. Dans le nord de la France, les hommes de Roberto De Zerbi ont été dépassés, surtout sur le plan tactique. Beaucoup d’observateurs reprochent notamment à l’entraîneur italien des idées jugées trop floues pour son équipe. Florent Gautreau ne dira certainement pas le contraire.

Un vestiaire qui ne comprend plus ? 

Sur l'antenne d'RMC, le journaliste a en effet donné le fond de sa pensée après la défaite de l'OM contre Lille : « Je ne pense pas que le problème soit physique. Il y a une incompréhension des choix tactiques et c'est quand même compliqué alors que tu as des joueurs d'expérience sur le terrain comme Kondogbia, Aguerd, Emerson... Et les jeunes comme Bakola, comme Vaz, qui prennent de plus en plus leurs responsabilités, quand ils sont entrés sur le terrain, je ne les ai pas vus comprendre ce qu'ils devaient faire. Il n'y avait pas plus d'intensité, pas plus de circuits de jeu identifiés. Ce n'est pas un problème de fatigue. Il change trop souvent de tactique et notamment derrière. Tu as des joueurs perdus »

A noter que l'Olympique de Marseille s'est fait rattraper par le LOSC au classement et a perdu une nouvelle opportunité de prendre la tête de la Ligue 1 ce vendredi soir. Pour ne rien arranger, le PSG et le RC Lens auront l'occasion de prendre un peu plus leurs distances en cas de victoire contre, respectivement, le Stade Rennais et le FC Nantes.
