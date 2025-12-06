OL : Kang fait aussi bien que Textor sans argent

Sixième de Ligue 1 après 14 journées, l'Olympique Lyonnais réalise un début de saison prometteur. Il est même excellent au vu de la situation financière du club rhodanien. Les Gones font aussi bien qu'à l'époque où John Textor alignait les billets.

Il n'y a pas si longtemps, les supporters lyonnais auraient eu honte de voir leur club se classer à la 6e place de Ligue 1. Ce temps est révolu pour un OL en grand danger sur le plan financier. Toujours nettement endetté, Lyon a du réduire son train de vie de manière considérable depuis l'été dernier. Les Gones ont laissé partir de nombreux cadres du vestiaire comme Lacazette, Cherki, Mikautadze ou Matic pour les remplacer par des quasi inconnus (Sulc, Karabec, Morton, Moreira entre autres). Dans ces conditions, être aux portes du top 5 est remarquable.

L'OL avance aussi vite que l'année dernière

Si certains observateurs félicitent Paulo Fonseca et la direction lyonnaise, d'autres pensent que Lyon bénéficie surtout du faible rythme en haut de tableau. Aucune équipe n'écrase la Ligue 1 pour le moment, y compris un PSG affaibli par les blessures et fatigué par l'accumulation des matchs. Lyon fait-il un si bon début de saison que cela ? Le Progrès a donné la réponse avec une analyse statistique. L'Olympique Lyonnais est bel et bien performant selon le quotidien rhônalpin.

En effet, après 14 journées disputées, cet OL ne possède qu'un point de retard sur l'équipe de la saison dernière. Dirigés alors par Pierre Sage, les Gones étaient 5e avec 25 points. En battant Lorient dimanche, les hommes de Paulo Fonseca feraient même mieux qu'il y a un an. Ils avaient perdu leur 15e match de championnat contre le PSG (3-1) à l'époque. La performance actuelle est d'autant plus remarquable que Lyon avait bien plus de moyens sur le papier. 37 joueurs étaient alors sous contrat après 127 millions d'euros de dépenses. Au dernier mercato estival, l'OL a lâché 100 millions d'euros de moins que l'été précédent.