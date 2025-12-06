Beye sur le départ, Rennes confirme

PSG-Rennes, c'est l'affiche quelque peu inattendue de ce samedi soir, avec la remontée impressionnante du club breton. Pourtant, Habib Beye était à deux doigts de prendre la porte au début de l'automne.

Le Stade Rennais arrive au Parc des Princes avec le moral gonflé à bloc ce samedi. D’une part, le PSG fait un peu moins peur cette saison, même si quand il le veut bien, il est au-dessus de toutes les autres équipes. Et surtout, le club breton a redressé la pente alors qu’il était au fond du trou il y a un peu plus d’un mois. Au soir d’une défaite à domicile contre Nice, les « Rouge et Noir » parlaient même maintien ou au mieux de ventre mou tant la dynamique était mauvaise.

Dans un entretien à L’Equipe, Arnaud Pouille a confirmé que plusieurs jours de discussions ont eu lieu pour se préparer au départ d’Habib Beye, qui semblait avoir perdu son vestiaire et ne trouvait pas la solution pour avoir des résultats. Finalement, à la surprise générale, le Franco-Sénégalais est resté alors que son limogeage était annoncé dans plusieurs médias. Cela s’est joué à rien, comme le reconnait le président du Stade Rennais.

Rennes veut cultiver le succès

« C'est sûr que, le soir de Nice, une question se pose, jusqu'au lundi en milieu d’après-midi. Quelle que soit l'échelle de direction, tout le monde est sur la même réflexion : « Est-ce qu'on continue avec le coach ? » Il ne faut pas essayer de voir les problèmes là où il n'y en a pas. Les circonstances nous ont amenés à une réflexion commune », a livré Arnaud Pouille, persuadé que le déclic est aussi venu du nul à Toulouse, décevant sur le plan du résultat mais prometteur au niveau de l’état d’esprit.

Et depuis, Rennes a tout gagné. « Tous, au niveau de la gouvernance, on avait besoin de cette prise de position claire, nette, rapide. Et puis les joueurs ont aussi eu une part importante dans ce retournement. On est quand même l'équipe qui a le moins perdu (2 fois) depuis le début de la saison avec le PSG et je pense qu'on a switché, en espérant cultiver le succès », a conclu Arnaud Pouille, qui a vu son équipe revenir au niveau des places européennes même si aller chercher un résultat sur le terrain du PSG est une autre histoire.