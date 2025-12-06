ICONSPORT_278391_0360

Beye sur le départ, Rennes confirme

Rennes06 déc. , 10:20
parGuillaume Conte
0
PSG-Rennes, c'est l'affiche quelque peu inattendue de ce samedi soir, avec la remontée impressionnante du club breton. Pourtant, Habib Beye était à deux doigts de prendre la porte au début de l'automne.
Le Stade Rennais arrive au Parc des Princes avec le moral gonflé à bloc ce samedi. D’une part, le PSG fait un peu moins peur cette saison, même si quand il le veut bien, il est au-dessus de toutes les autres équipes. Et surtout, le club breton a redressé la pente alors qu’il était au fond du trou il y a un peu plus d’un mois. Au soir d’une défaite à domicile contre Nice, les « Rouge et Noir » parlaient même maintien ou au mieux de ventre mou tant la dynamique était mauvaise. 
Dans un entretien à L’Equipe, Arnaud Pouille a confirmé que plusieurs jours de discussions ont eu lieu pour se préparer au départ d’Habib Beye, qui semblait avoir perdu son vestiaire et ne trouvait pas la solution pour avoir des résultats. Finalement, à la surprise générale, le Franco-Sénégalais est resté alors que son limogeage était annoncé dans plusieurs médias. Cela s’est joué à rien, comme le reconnait le président du Stade Rennais.

Rennes veut cultiver le succès

« C'est sûr que, le soir de Nice, une question se pose, jusqu'au lundi en milieu d’après-midi. Quelle que soit l'échelle de direction, tout le monde est sur la même réflexion : « Est-ce qu'on continue avec le coach ? » Il ne faut pas essayer de voir les problèmes là où il n'y en a pas. Les circonstances nous ont amenés à une réflexion commune », a livré Arnaud Pouille, persuadé que le déclic est aussi venu du nul à Toulouse, décevant sur le plan du résultat mais prometteur au niveau de l’état d’esprit. 
Et depuis, Rennes a tout gagné. « Tous, au niveau de la gouvernance, on avait besoin de cette prise de position claire, nette, rapide. Et puis les joueurs ont aussi eu une part importante dans ce retournement. On est quand même l'équipe qui a le moins perdu (2 fois) depuis le début de la saison avec le PSG et je pense qu'on a switché, en espérant cultiver le succès », a conclu Arnaud Pouille, qui a vu son équipe revenir au niveau des places européennes même si aller chercher un résultat sur le terrain du PSG est une autre histoire. 

Ligue 1

06 décembre 2025 à 21:05
Paris Saint Germain
21:05
Rennes
0
Derniers commentaires

L’Algérie va mettre Messi à la retraite, ce journaliste pète un plomb

Sauf que l'Algérie n'a pas encore les joueurs et l'équipe équivalente du Maroc

PSG : Zabarnyi ne jouera pas avec Safonov contre Rennes

J'ose espérer que c'est un article de journaliste en manque de sensations sportives . Mais si c'est le cas ,malgré toute ma sympathie pour le peuple UKRAINIEN ,ce joueur doit prendre la porte au plus vite.

CdM : Un Lyonnais rêve de faire pleurer la France

J'adore les joueurs qui font le match 8 mois avant . Est ce qu'il est sûr d'y être ? Est ce qu'il ne sera pas blessé ? La plupart du temps ceux qui parlent avant un match ,partent avec un excès de bagage après le match .

OM : « Infect », « horrible », « scandaleux », De Zerbi jeté dans le Vieux Port

En tant que supporter historique du PSG( 1974) je puis vous assurer que ça me fait de la peine de voir un tel entraîneur à Marseille. Les olympiens méritent mieux que ce de Zerbi . Parler bien ,et soit disant franc ,mettre les supporters dans la poche en flattant leurs égos ,dire qu'il est enfant de la rue et ....ne donne pas de compétence footballistique pour entraîner un club comme Marseille. Ce mec est très limité à tout point de vue .

CdM : Un Lyonnais rêve de faire pleurer la France

Faut surtout arrêter de mélanger les 2 c’est ça qui fait pleurer…

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221471625196
9
Brest
19155462024-4
10
Toulouse
171445520191
11
Nice
17145271926-7
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

