Paris : Le PSG reste au Parc des Princes

A moins d'un an des élections municipales, le dossier du Parc des Princes est au cœur des préoccupations pour le Paris Saint-Germain. Mais, le responsable des supporters du PSG a visiblement des informations.

Ces dernières semaines, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont participé à des réunions à Massy et Poissy, les deux sites prévus pour éventuellement accueillir l'éventuel nouveau stade des champions d'Europe. Pour Nasser Al-Khelaifi, l'heure du choix se profile, sachant que déjà cela coince du côté de Massy où un référendum est prévu après les élections au printemps 2026. Sauf que du côté du Collectif Ultras Paris, qui n'a jamais caché son désir de rester au Parc des Princes. Et cette fois, Romain Mabille, le patron du CUP est sorti de son silence afin de dire, sur Ici Paris Ile-de-France , qu'il avait des signaux positifs au sujet du futur choix du PSG de continuer à jouer dans le vénérable stade de la porte de Saint-Cloud.

« La volonté du PSG est de rester au Parc des Princes » - Romain Mabille, président du Collectif Ultras Paris

Dans une très longue interview accordée au média francilien, le responsable du Collectif Ultras Paris n'a pas masqué une certaine confiance, même s'il est prêt à montrer ses muscles si Nasser Al-Khelaifi et le PSG déménageaient. « Nous, en tant qu’association, on a pris les devants et on a rencontré des potentiels candidats à la Mairie de Paris et on a discuté avec plein de gens (...) On a été rassuré sur le sujet par le club et les élus. La volonté du club est de rester au Parc des Princes, faire des travaux et pouvoir y rester. Après, je sais qu’il y a d’autres choses qui se font en off, a confié Romain Mabille, avant d’en dire encore plus sur ce sujet. Au club, on me dit que la principale volonté est de rester au Parc des Princes. Pour les potentiels candidats à la mairie, il est hors de question que le PSG se trouve en-dehors de Paris et qu’ils vont trouver une solution. Je ne dis pas que je n’ai pas d’inquiétude mais quand je parle avec toutes les personnes, pour moi, on a plus de chances de rester au Parc des Princes que de partir. »

Le PSG n'a pas le désir de quitter le Parc des Princes