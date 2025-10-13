Parc des Princes
Parc des Princes

Paris : Le PSG reste au Parc des Princes

PSG13 oct. , 8:00
parClaude Dautel
4
A moins d'un an des élections municipales, le dossier du Parc des Princes est au cœur des préoccupations pour le Paris Saint-Germain. Mais, le responsable des supporters du PSG a visiblement des informations.
Ces dernières semaines, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont participé à des réunions à Massy et Poissy, les deux sites prévus pour éventuellement accueillir l'éventuel nouveau stade des champions d'Europe. Pour Nasser Al-Khelaifi, l'heure du choix se profile, sachant que déjà cela coince du côté de Massy où un référendum est prévu après les élections au printemps 2026. Sauf que du côté du Collectif Ultras Paris, qui n'a jamais caché son désir de rester au Parc des Princes. Et cette fois, Romain Mabille, le patron du CUP est sorti de son silence afin de dire, sur Ici Paris Ile-de-France, qu'il avait des signaux positifs au sujet du futur choix du PSG de continuer à jouer dans le vénérable stade de la porte de Saint-Cloud.
« La volonté du PSG est de rester au Parc des Princes »
- Romain Mabille, président du Collectif Ultras Paris
Dans une très longue interview accordée au média francilien, le responsable du Collectif Ultras Paris n'a pas masqué une certaine confiance, même s'il est prêt à montrer ses muscles si Nasser Al-Khelaifi et le PSG déménageaient. « Nous, en tant qu’association, on a pris les devants et on a rencontré des potentiels candidats à la Mairie de Paris et on a discuté avec plein de gens (...) On a été rassuré sur le sujet par le club et les élus. La volonté du club est de rester au Parc des Princes, faire des travaux et pouvoir y rester. Après, je sais qu’il y a d’autres choses qui se font en off, a confié Romain Mabille, avant d’en dire encore plus sur ce sujet. Au club, on me dit que la principale volonté est de rester au Parc des Princes. Pour les potentiels candidats à la mairie, il est hors de question que le PSG se trouve en-dehors de Paris et qu’ils vont trouver une solution. Je ne dis pas que je n’ai pas d’inquiétude mais quand je parle avec toutes les personnes, pour moi, on a plus de chances de rester au Parc des Princes que de partir. »

Le PSG n'a pas le désir de quitter le Parc des Princes

Et si le Paris Saint-Germain décidait finalement de quitter son stade historique, alors le Qatar devra composer avec des supporters déterminés à lui faire regretter amèrement son choix. Au point même de menacer de manifester durablement si le PSG ne tenait pas compte de l'avis de ses supporters historiques. Un message clair et net envoyé par le patron du Collectif Ultras Paris, lequel a désormais une relation très sereine avec Nasser Al-Khelaifi. Pour le dirigeant qatari, il va désormais falloir compter sur un changement de majorité à la tête de la capitale, puisque ce dossier du Parc des Princes devrait donner lieu à un vote des élus.

Lire aussi

Le PSG rêve d'un Parc des Princes à 4,2 milliards d'eurosLe PSG rêve d'un Parc des Princes à 4,2 milliards d'euros
PSG : Un Parc des Princes à 60.000 places, l’espoir renaitPSG : Un Parc des Princes à 60.000 places, l’espoir renait
Le PSG au Parc des Princes : Un référendum décisifLe PSG au Parc des Princes : Un référendum décisif
4
Articles Recommandés
ICONSPORT_258213_0204
OM

L'OM torpille le PSG pour une opération historique

ICONSPORT_272084_0348
OL

L’OL défie Lille pour une pépite de Ligue 1

ICONSPORT_269776_0635 (1)
PSG

Le PSG prépare une offre folle pour Manu Koné

ICONSPORT_273378_0833
Equipe de France

EdF : Deschamps flingue Akliouche, Walid Acherchour s’agace

FC Barcelone
Liga

Le Barça a un nouveau Lamine Yamal en réserve

Fil Info

12:40
L'OM torpille le PSG pour une opération historique
12:20
L’OL défie Lille pour une pépite de Ligue 1
12:00
Le PSG prépare une offre folle pour Manu Koné
11:30
EdF : Deschamps flingue Akliouche, Walid Acherchour s’agace
11:00
Le Barça a un nouveau Lamine Yamal en réserve
10:30
Rashford et le PSG, triste fin
10:00
L'ASSE craint un énorme coup dur
9:30
OM : Robinio Vaz apporte une excellente nouvelle
9:00
Thauvin superstar, la France commence à le gonfler
8:40
OL : Un joueur fait le Grand Chelem, c'est incroyable

Derniers commentaires

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

Chiale en silence le cassos avec ton nouveau compte en bois RIRES

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

MDR pov clodo, vas brûler la commanderie et agressé vos propres joueurs, ou leurs tiré dessus à balles réelles pour les faire partir...

Paris : Le PSG reste au Parc des Princes

Je ne suis pas sûr que la décision se fait en fonction des desiderata des membres de club de supporters.

OM : Robinio Vaz apporte une excellente nouvelle

Aubam est suspendu mais doit rester avec sa sélection. Il n'aura pas la fatigue du dernier match certes.

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Ce qui marrant avec toi c'est que dès que l'on met une pièce tu te remet à danser. Danse le nabot fuyard, danse, rires. Tu es si facilement manipulable, rires.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading