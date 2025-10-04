ICONSPORT_272084_0003

Le Parc des Princes vendu au PSG, Paris va voter !

PSG04 oct. , 12:00
parGuillaume Conte
2
L'avenir du Parc des Princes peut-il se jouer lors des élections municipales de 2026 ? Les politiques sont très frileux sur le sujet, mais l'avis des habitants de la capitale pourrait bien compter. 
Massy ou Poissy ? Le Paris SG étudie deux emplacements pour son futur stade. S’il s’agit d’un bluff, celui-ci est très bien réalisé car la région Ile-de-France menée par Valérie Pécresse a déjà lancé les premières consultations et s’est même présentée aux réunions de présentation. Les deux villes sont donc en concurrence pour accueillir ce qui serait le nouveau stade du PSG, plus grand, plus moderne, et surtout totalement propriété de QSI. Car si au départ, les dirigeants parisiens ne se voyaient pas déménager du Parc des Princes, ils voulaient surtout racheter l’enceinte de la Porte d’Auteuil, pour arrêter de faire des travaux couteux pour un stade dont ils n’ont pas les clés. Anne Hidalgo et la Mairie de Paris ont dit non, estimant que le Parc des Princes était un patrimoine impossible à vendre de la capitale française. 
A l’approche des prochaines élections municipales, le discours évolue un peu, histoire de convaincre Nasser Al-Khelaïfi qu’une possibilité de trouver un accord pour rester au Parc existe. Mais pas besoin d’être un fin consultant politique pour se rendre compte qu’aucun candidat à la mairie de Paris ne souhaite se mouiller. Beaucoup de phrases prudentes, que ce soit à gauche comme à droite, évoquant ni une vente totale du Parc au Qatar, ni une opposition ferme à cette cession. 
« Il faut aider le club à réaliser ce qu’il veut faire tout en restant propriétaires », annonce le candidat Horizons, Pierre-Yves Bournazel. « Entre vendre du Parc des Princes et laisser le PSG quitter Paris, il reste des marges de négociation dans ce dossier », assure Ian Brossat, du PCF. « Rachida Dati considère qu’il est encore possible de rétablir un dialogue serein et constructif. Elle ne ferme aucune porte et veut repartir de zéro », assure au Parisien le conseiller des Républicains David Alphand. 

Lire aussi

Parc des Princes : Le PSG prépare ses adieuxParc des Princes : Le PSG prépare ses adieux
Le PSG a décidé, le Parc des Princes c'est finiLe PSG a décidé, le Parc des Princes c'est fini
Beaucoup d’eau tiède donc, même si le candidat écologiste souhaite tout simplement donner la parole aux Parisiens sur ce thème. « Que l’on accepte ou pas de vendre, le PSG fera bien ce qu’il voudra. Le stade est aussi le patrimoine des habitants de Paris, il faut les inclure dans ce débat », a demandé David Belliard, qui veut tout simplement lancer une consultation citoyenne sur le voeu des Parisiens de vendre ou non le Parc des Princes au PSG. Une façon de rappeler aussi que les dirigeants du club champion d’Europe feront en effet ce qu’ils voudront s’ils décident de partir, comme cela semble être le cas, en dépit de l’agenda politique. 
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_272511_0114
PSG

PSG : Luis Enrique a refusé Akliouche et Mora, la raison dévoilée

ICONSPORT_272416_0129 (1)
OM

Il supplie ce joueur de l'OM de ne pas signer à Chelsea

ICONSPORT_272612_0285
OL

15 joueurs concernés, alerte à l’OL

ICONSPORT_272416_0203
OM

OM : Balerdi avec le groupe pour le match à Metz

Fil Info

13:00
PSG : Luis Enrique a refusé Akliouche et Mora, la raison dévoilée
12:40
Il supplie ce joueur de l'OM de ne pas signer à Chelsea
12:20
15 joueurs concernés, alerte à l’OL
11:50
OM : Balerdi avec le groupe pour le match à Metz
11:30
Ligue 1+ s’attaque au dernier bastion de Canal+
11:01
PSG : Zaïre-Emery sur le départ pour 80 millions d’euros
10:40
Le Real s'offre une pépite, Chelsea veut tout annuler
10:20
L'Italie encore privée de Coupe du monde ?
10:00
PSG : L'Arabie Saoudite ne lâche pas Marquinhos

Derniers commentaires

Le PSG continue de tricher, l’Espagne est dégoûtée

Eisie37 Via les impôts, tous les français en bénéficient. C'était la motivation première pour ce deal, côté FR. Ce dont seulement certains bénéficient, c'est les résultats sportifs. On est certes sur un forum, mais on peut quand même être conscient qu'il y a plus important que le football dans la vie. Ton "et après", tu ne pourras jamais le savoir avec certitude. Et ce n'est pas propre aux investissements qataris dans/pour le PSG. Il y a bien plus critique que le football. Une entreprise étrangère qui rachète une entreprise française, investi pendant 10 ans mais avec l'objectif à terme (plus loin que les 10 ans évoqués) de capter le savoir-faire et fermer l'entreprise française: tu te prémunies comment de cette situation (rencontrée dans le milieu minier, avec un prédateur canadien) ? Tu bloques tout ? Les autres pays en feront de même avec les entreprises françaises Au stade actuel, je ne voie pas de projet qatari gênant. Si tu as des craintes particulières, explicites les.

Il supplie ce joueur de l'OM de ne pas signer à Chelsea

S'il ne baisse pas du niveau vu contre l'Ajax, voire s'il continue de progresser, ça serait une chance de le garder.

Le Parc des Princes vendu au PSG, Paris va voter !

Je ne comprends pas et ne comprendrai jamais l'intérêt pour une ville de posséder un stade de football abritant un Club professionnel. et ça devient carrément absurde quand le Club en question pèse 4,5 milliards et génère plus de 800 millions de CA.

La VAR s'est plantée, lourd soupçon sur Barça-PSG

En même temps les clubs français se font régulièrement partouzer par les clubs espagnols, donc pour une fois que ça va dans le sens inverse...

OL : Pierre Ménès s'incline devant ce coup de génie à 32ME

Au passage, si toi aussi, tu pouvais fermer ta gueule une fois pour toute... Tu t'es suffisamment ridiculisé l'an passé, Essaye de grandir.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Paris
107313-11213
9
Rennes
96231-178
10
Brest
7621301111
11
Toulouse
76213-2911
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading