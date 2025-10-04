Le Parc des Princes vendu au PSG, Paris va voter !

Eisie37 Via les impôts, tous les français en bénéficient. C'était la motivation première pour ce deal, côté FR. Ce dont seulement certains bénéficient, c'est les résultats sportifs. On est certes sur un forum, mais on peut quand même être conscient qu'il y a plus important que le football dans la vie. Ton "et après", tu ne pourras jamais le savoir avec certitude. Et ce n'est pas propre aux investissements qataris dans/pour le PSG. Il y a bien plus critique que le football. Une entreprise étrangère qui rachète une entreprise française, investi pendant 10 ans mais avec l'objectif à terme (plus loin que les 10 ans évoqués) de capter le savoir-faire et fermer l'entreprise française: tu te prémunies comment de cette situation (rencontrée dans le milieu minier, avec un prédateur canadien) ? Tu bloques tout ? Les autres pays en feront de même avec les entreprises françaises Au stade actuel, je ne voie pas de projet qatari gênant. Si tu as des craintes particulières, explicites les.
S'il ne baisse pas du niveau vu contre l'Ajax, voire s'il continue de progresser, ça serait une chance de le garder.
Je ne comprends pas et ne comprendrai jamais l'intérêt pour une ville de posséder un stade de football abritant un Club professionnel. et ça devient carrément absurde quand le Club en question pèse 4,5 milliards et génère plus de 800 millions de CA.
En même temps les clubs français se font régulièrement partouzer par les clubs espagnols, donc pour une fois que ça va dans le sens inverse...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|12
|4
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|8
|3
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|12
|5
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|14
|10
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|6
|3
|1
|2
|4
|13
|9
|10
|6
|3
|1
|2
|3
|8
|5
|10
|7
|3
|1
|3
|-1
|12
|13
|9
|6
|2
|3
|1
|-1
|7
|8
|7
|6
|2
|1
|3
|0
|11
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-2
|9
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|7
|10
|7
|7
|2
|1
|4
|-7
|9
|16
|6
|6
|2
|0
|4
|-4
|4
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|6
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|5
|7
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
|3
|6
|2
|6
|0
|2
|4
|-8
|5
|13
