Le Parc des Princes vendu au PSG, Paris va voter !

L'avenir du Parc des Princes peut-il se jouer lors des élections municipales de 2026 ? Les politiques sont très frileux sur le sujet, mais l'avis des habitants de la capitale pourrait bien compter.

Massy ou Poissy ? Le Paris SG étudie deux emplacements pour son futur stade. S’il s’agit d’un bluff, celui-ci est très bien réalisé car la région Ile-de-France menée par Valérie Pécresse a déjà lancé les premières consultations et s’est même présentée aux réunions de présentation. Les deux villes sont donc en concurrence pour accueillir ce qui serait le nouveau stade du PSG, plus grand, plus moderne, et surtout totalement propriété de QSI. Car si au départ, les dirigeants parisiens ne se voyaient pas déménager du Parc des Princes, ils voulaient surtout racheter l’enceinte de la Porte d’Auteuil, pour arrêter de faire des travaux couteux pour un stade dont ils n’ont pas les clés. Anne Hidalgo et la Mairie de Paris ont dit non, estimant que le Parc des Princes était un patrimoine impossible à vendre de la capitale française.

A l’approche des prochaines élections municipales, le discours évolue un peu, histoire de convaincre Nasser Al-Khelaïfi qu’une possibilité de trouver un accord pour rester au Parc existe. Mais pas besoin d’être un fin consultant politique pour se rendre compte qu’aucun candidat à la mairie de Paris ne souhaite se mouiller. Beaucoup de phrases prudentes, que ce soit à gauche comme à droite, évoquant ni une vente totale du Parc au Qatar, ni une opposition ferme à cette cession.

Il faut aider le club à réaliser ce qu’il veut faire tout en restant propriétaires », annonce le candidat Horizons, Pierre-Yves Bournazel. « Entre vendre du Parc des Princes et laisser le PSG quitter Paris, il reste des marges de négociation dans ce dossier », assure Ian Brossat, du PCF. « Rachida Dati considère qu’il est encore possible de rétablir un dialogue serein et constructif. Elle ne ferme aucune porte et veut repartir de zéro », assure au », annonce le candidat Horizons, Pierre-Yves Bournazel. «», assure Ian Brossat, du PCF. «», assure au Parisien le conseiller des Républicains David Alphand.

Beaucoup d’eau tiède donc, même si le candidat écologiste souhaite tout simplement donner la parole aux Parisiens sur ce thème. « Que l’on accepte ou pas de vendre, le PSG fera bien ce qu’il voudra. Le stade est aussi le patrimoine des habitants de Paris, il faut les inclure dans ce débat », a demandé David Belliard, qui veut tout simplement lancer une consultation citoyenne sur le voeu des Parisiens de vendre ou non le Parc des Princes au PSG. Une façon de rappeler aussi que les dirigeants du club champion d’Europe feront en effet ce qu’ils voudront s’ils décident de partir, comme cela semble être le cas, en dépit de l’agenda politique.