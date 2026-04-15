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Parc des Princes - PSG

Parc de Princes : La grande annonce du PSG

PSG15 avr. , 14:00
parQuentin Mallet
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Le Conseil de Paris a rendu son verdict : le maire Emmanuel Grégoire est autorisé à négocier la vente du Parc des Princes avec l'état-major du PSG. Une porte enfin ouverte à la cession de l'enceinte à son club occupant, qui se dit ouvert à la reprise des discussions.
Les discussions entre le Paris Saint-Germain et la mairie de Paris étaient totalement rompues jusqu'à la fin du mandat d'Anne Hidalgo. Mais très rapidement, son successeur Emmanuel Grégoire, élu le 22 mars dernier, a confirmé vouloir tout faire pour que le Parc des Princes demeure l'enceinte du club de la capitale. Depuis, les dirigeants qataris attendaient l'aval du Conseil de Paris et continuaient leurs discussions avec les municipalités intéressées à l'idée de devenir terre d'un nouveau stade.
Mais pour le plus grand bonheur des supporters attachés à leur histoire, le Conseil de Paris réuni ce mardi soir a donné son aval à l'Hôtel de Ville quant à la vente définitive du Parc des Princes au PSG. Le club parisien a pris acte de cette décision et se dit désormais « disposé à rouvrir des discussions », apprend-on dans le communiqué diffusé par le club.

Le PSG rouvre les discussions pour le Parc des Princes

« Compte tenu des orientations proposées et du lien historique qui unit le Club à son stade, le Paris Saint-Germain a confirmé au Maire de Paris être disposé à rouvrir des discussions avec la Ville. Ces discussions devront s'appuyer sur des études approfondies qui permettront de répondre à l'ensemble des questions en suspens, une démarche nécessaire pour apprécier la faisabilité et la soutenabilité d'un projet. La proposition d'intégration du Parc des Princes dans un programme plus large de réaménagement de la Porte de Saint-Cloud, porté par la Mairie, constitue également une perspective nouvelle à explorer.

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La conduite des études impliquera un dialogue continu avec l'ensemble des parties prenantes : un travail étroit avec la Ville de Paris mais aussi avec les collectivités concernées et les services de l'État, dans la continuité de ce qui a été mis en oeuvre à Massy et à Poissy par le Paris Saint-Germain (...) Quelle que soit l'issue des discussions, la ligne directrice du Paris Saint-Germain reste claire : préparer l'avenir du Club et bâtir un projet solide, durable et fédérateur avec les territoires concernés », indique plus largement le communiqué. L'objectif du club de rénover le Parc des Princes s'inscrira conjointement avec le projet de la mairie de réaménager toute la Porte de Saint-Cloud.
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Ferme ta gueule imbécile rageux t k1 footix

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c est bien la reponse d un jeune con alors

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