PSG : Le maire de Paris autorisé à vendre le Parc des Princes

Tandis que le PSG joue son avenir européen à Liverpool, le conseil de Paris a donné le feu vert à Emmanuel Grégoire pour vendre le Parc des Princes au club de la capitale. A voir si ce dernier est toujours intéressé.

Le nouveau maire de Paris a tenu parole, puisque, à quelques heures du choc Liverpool-PSG à Anfield, il a demandé et obtenu de son conseil le droit de négocier la vente du Parc des Princes avec Nasser Al-Khelaifi, à l'exception des écologistes qui ont décidé de s'abstenir. On est évidemment bien loin d'accord, car dans un premier temps, la mairie doit faire estimer par le service des domaines la vraie valeur immobilière du stade de la porte de Saint-Cloud. Il faudra ensuite savoir si le Qatar décide de s'installer dans un Parc dont la jauge sera portée à 60.000 spectateurs ou s'il ira au bout de son hallucinant projet à Massy ou à Poissy. Mais le premier acte est désormais engagé et Emmanuel Grégoire ne peut que s'en féliciter.

Un accord PSG-Paris avant la fin de l'été ?

Selon le timing récemment révélé par le successeur d'Anne Hidalgo, qui était farouchement opposée à la cession du Parc des Princes au Paris Saint-Germain, il est nécessaire que les deux parties s'entendent avant la fin de l'été. Cependant, du côté du PSG, où on n'a pas oublié les nombreuses vexations reçues ces dernières années, on veut tout de même prendre son temps. Car si la mairie de Paris propose au champion d'Europe de pouvoir profiter d'installations proches du Parc des Princes, le projet étudié par Nasser Al-Khelafi nécessite non seulement la construction d'un stade proche de 90.000 places, mais également d'une énorme surface au sol afin de construire, des boutiques, des bureaux et tout un centre d'affaires autour de cette enceinte. C'est clair, cela ne sera pas possible autour du Parc des Princes.

Cependant, dans ce dossier, Emmanuel Grégoire peut compter sur le soutien des supporters parisiens, et des membres du Collectif Ultras Paris, qui ont toujours fait savoir qu'ils ne souhaitaient pas quitter le Parc des Princes. A voir si le Qatar et l'actionnaire américain du Paris Saint-Germain seront sensibles à tout cela et signeront un chèque pour s'offrir le mythique stade dont la version actuelle a été inaugurée en 1972.