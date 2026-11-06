Le PSG cherche déjà à remplacer Ferran Torres

Recruté à la demande de Luis Enrique pour 48,5 millions d'euros, Ferran Torres a fait des débuts explosifs avec le Paris Saint-Germain. Mais depuis son but contre l'OM en septembre, le champion du monde est en panne sèche et cela incite le PSG à réfléchir concernant la venue d'un nouvel attaquant.

Deux buts contre Rennes pour son premier match de Ligue 1 , et trois contre Bratislava à l'occasion de l'entrée en lice du PSG en Ligue des champions, Ferran Torres a frappé fort quelques jours seulement après avoir rejoint le club de la capitale. Pour l'auteur du but victorieux de l'Espagne en finale du Mondial, il ne pouvait y avoir de meilleure façon pour faire taire les critiques. Sauf que si l'ancien attaquant du Barça a encore marqué deux buts en Ligue 1, c'est la panne sèche totale depuis le 20 septembre et son but à Marseille. Bien évidemment, fidèle à ses habitudes, Luis Enrique conserve sa confiance en Ferran Torres, qu'il apprécie énormément, mais les premières questions se posent concernant l'attaquant de 26 ans. Et dans les médias espagnols, on évoque déjà un possible recrutement parisien.

Ferran Torres déjà dans le dur

Javier Parra Pena, journaliste pour le site spécialisé Fichajes, l'affirme, du côté du Paris Saint-Germain on s'active déjà afin de recruter un attaquant supplémentaire capable de suppléer Ferran Torres. « La direction sportive, menée par Luis Campos, s'attelle déjà à renforcer l'attaque en vue du mercato hivernal de janvier 2027 (...) Ce mouvement sur le marché des transferts démontre que la confiance envers l'attaquant espagnol, meilleur buteur de l'équipe, a été sérieusement ébranlée. Le staff technique du club français examine actuellement plusieurs rapports concernant des attaquants mobiles capables de jouer immédiatement la phase finale de la Ligue des champions », précise notre confrère espagnol.

Cette quête d'un attaquant supplémentaire s'inscrit également dans un contexte très spécial, puisque le Paris Saint-Germain devra composer sans Khvicha Kvaratskhelia, l'ailier géorgien s'étant récemment fait opérer du genou. L'idéal pour Luis Enrique serait de trouver un joueur polyvalent capable d'apporter un plus sur l'aile, mais également comme avant-centre. Et c'est peu dire qu'en cours de saison, et surtout au niveau attendu par le PSG, Luis Campos aura bien du mal à trouver la perle rare. Il reste deux mois à Ferran Torres pour faire taire ceux qui doutent de lui et ainsi refermer ce dossier.